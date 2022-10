Boston Dynamics ne želi da se njihove robote oprema oružjem u kućnoj radinosti

Kako je prvi izvijestio Axios, američki tech-portal, Boston Dynamics i nekoliko drugih tvrtki koje se bave primjenom napredne robotike u svakodnevnom životu izjasnili su se u otvorenom pismu objavljenom 06.10. (četvrtak) da se izričito protive opremanju „robota opće namjene“ oružjem. Njihovo otvoreno pismo ističe zabrinutost zbog mogućnosti neovlaštene javne zlouporabe njihovih proizvoda.

U pismu naslovljenom „General Purpose Robots Should Not Be Weaponized (Robote opće namjene ne bi trebalo opremati oružjem)", šest tvrtki (Agility Robotics, ANYbotics, Boston Dynamics, Clearpath Robotics, Open Robotics, Unitree Robotics) izražavaju zabrinutost zbog „rizika od ozljeda i ozbiljnih etičkih problema“ koji bi mogao proisteći iz naoružavanja njihovih proizvoda opće namjene, te navode kako „strahuju da će to naštetiti povjerenju javnosti u tehnologiju“.

Tvrtke-supotpisnici otvorenog pisma protiv oružane zlouporabe komercijalnih robota

Što se tiče njih sâmih, proizvođači robota kažu: „Obvezujemo se da naše napredno mobilne robote opće namjene i naš softver koji omogućuje naprednu robotiku nećemo proizvoditi i koristiti kao oružje, niti ćemo podržavati druge da to čine."

Treba podsjetiti kako je 2022. bila vrlo pogodna godina za praktičnu primjenu improviziranog robotskog oružja. Tijekom ruske invazije na Ukrajinu, društvenim mrežama su se distribuirale vijesti i snimke o improviziranim bombarderima napravljenim od DJI quadcopter bespilotnih letjelica. U srpnju se na društvenim mrežama i u elektronskim medijima viralno proširio amaterski video Unitree dogbota koji je u „kućnoj radinosti“ opremljen automatskim oružjem, nakon čega su brojni komentatori izrazili svoj strah od realne mogućnosti da se takvo što u trenutku može pretvoriti u „distopijsku noćnu moru“. Na YouTubeu se lako može pronaći još nekolicina videozapisa u kojima se roboti koriste i u drugim „ratnim i akcijskim“ scenarijima.

U srpnju se društvenim mrežama viralno proširila amaterska snimka robodoga Unitree (nabavna cijena 3000 $) s dugom cijevi pričvršćenom na leđa.

Prilično je jasno kako je otvoreno pismo izravno potaknuto tim nedavnim medijskim događajima, jer u jednom odlomku piše: „Osjećamo hitnu potrebu reagirati u svjetlu sve veće zabrinutosti javnosti koja je tijekom zadnjih mjeseci uzrokovana djelovanjem određenog broja ljudi koji su objavili dokaze svoje aktivnosti u smjeru naoružavanja komercijalno dostupnih robota."

Fokusiranje otvorenog pisma na „napredne pokretne robote opće namjene“ ipak ostavlja prostora za drukčije tumačenje „nenaoružavanja“ kada su posrijedi roboti specijalne namjene, ciljano dizajnirani za vojne i policijske svrhe, tj. ratovanje ili provođenje zakona. Pismo se dakle prvenstveno odnosi na privatnu, neovlaštenu upotrebu „komercijalno dostupnih“ robota, pri čemu supotpisnici pozivaju vlasti na odgovarajuću zakonsku regulaciju tog problema: „Pozivamo kreatore politike s nama aktivno surađuju na promicanju sigurne upotrebe komercijalno dostupnih robota i na zabrani njihove zlouporabe.“

Boston Dynamics već otprije proizvodi i policijskim snagama isporučuje robote „za nenaoružano korištenje“, što je prošle godine izazvalo prilično negativnu reakciju javnosti u New Yorku i povlačenje robotskog „psa“ nazvanog digidog Spot s njujorških ulica, iako je ugovor Boston Dynamicsa s njujorškom policijom zabranjivao korištenje tog robota kao oružja, pa jadni Spot uopće nije bio naoružan.

Po pitanju uporabe robota, pismo vrlo jasno ističe protivljenje neovlaštenom privatnom naoružavanju, no istovremeno naglašava vojno-policijsku iznimku od svog obećanja o budućem nenaoružavanju robota koje proizvode: „Treba pojasniti da pritom ne osporavamo tehnologije koje države, vlade i njihove agencije koriste u obrani i provođenju svojih zakona.“

Cijelu izjavu možete pročitati na web stranici Boston Dynamicsa.