Divovski mech roboti postaje luksuzna stvarnost za bogate

Od znanstvene fantastike do privatne garaže, divovski roboti kojima možete upravljati postaju novi statusni simbol. Kineski Unitree i japanski Tsubame nude strojeve teške stotine kilograma za stotine tisuća dolara, otvarajući vrata novoj eri osobne zabave

Bug.hr srijeda, 13. svibnja 2026. u 02:11
📷 YouTube
YouTube

San o pilotiranju golemim robotom, dugo prisutan u znanstvenoj fantastici, polako ali sigurno prelazi u stvarnost. Nedavna predstavljanja komercijalno dostupnih, pilotabilnih "mechova" signaliziraju rađanje potpuno nove kategorije u svijetu luksuzne tehnologije i osobne zabave. Ono što smo nekad gledali samo u filmovima i animeima, sada postaje opipljiv proizvod za one s dovoljno dubokim džepom, pretvarajući fantaziju u impresivan komad inženjerstva.

Novi kineski izazivač ulazi u arenu

Wired piša kako se najnoviji i možda najznačajniji korak u ovom smjeru dogodio se dvanaestog svibnja 2026. godine, kada je kineska tvrtka Unitree Robotics otkrila svoj prvi pilotabilni stroj, model GD01. Marketinški predstavljen kao "civilno vozilo", GD01 je impresivan stroj kojim osoba može upravljati iz kokpita smještenog unutar njega. S masom od oko petsto kilograma, uključujući i pilota, robot posjeduje jedinstvenu sposobnost prebacivanja između dvonožnog i četveronožnog kretanja, što mu daje agilnost i stabilnost. Cijena za ovaj komad futurističke tehnologije iznosi više od 650 tisuća američkih dolara. Iako Unitree u svojoj promidžbi potiče "prijateljsku i sigurnu" upotrebu, demonstracijski video prikazao je sirovu snagu mecha dok ruši zid od cigle, jasno dajući do znanja da se ne radi o običnoj igrački. Unitree, tvrtka već poznata po svojim agilnim humanoidnim i četveronožnim robotima, ovim potezom ulazi na novo, neistraženo tržište.

Pioniri egzoskeleta i japanski divovi

Koncept velikog, pilotabilnog robota nije posve nov. Više od desetljeća, kanadski inženjer Jonathan Tippett i njegov tim u Exosapien Technologies (ranije poznat kao Furrion Exo-Bionics) razvijaju "Prosthesis", četveronožni egzoskelet težak četiri tisuće kilograma i visok preko četiri i pol metra. Za razliku od tradicionalnog robota s autonomnim funkcijama, Prosthesis je "mech upravljan od strane čovjeka" koji pojačava pokrete pilota, a krajnji cilj projekta je stvaranje novog sporta - utrka mechova. Njihov je trud okrunjen i Guinnessovim svjetskim rekordom za najveći tetrapodni egzoskelet na svijetu. U Japanu, zemlji gdje je fascinacija divovskim robotima dio nacionalne kulture, vidjeli smo slične pothvate. Najpoznatiji primjer bio je Gundam u Yokohami, visok osamnaest metara i težak dvadeset i pet tona, koji je mogao hodati i pomicati udove. Iako nije bio komercijalni proizvod i rastavljen je u travnju 2024., ostaje simbolom inženjerskih ambicija. U komercijalnom segmentu, japanski startup Tsubame Industries nudi "Archax", stroj visok četiri i pol metra i težak tri i pol tone, po cijeni od tri milijuna dolara. Ovaj luksuzni mech ima sposobnost transformacije iz uspravnog "robotskog moda" u niži "vozni mod" na četiri kotača.

Više od igračke za ultrabogate?

Pojava ovih divovskih pilotabilnih strojeva dio je šireg trenda u naprednoj robotici i tehnologiji egzoskeleta. Iako su veliki mechovi trenutno nišni luksuzni proizvod, temeljna tehnologija koja stoji iza njih bilježi značajan napredak. Razvoj egzoskeleta za medicinsku i industrijsku upotrebu raste velikom brzinom. Ovi nosivi robotski uređaji dizajnirani su za pomoć pri kretanju, rehabilitaciji i podizanju teških tereta, a napredak u umjetnoj inteligenciji, senzorskoj tehnologiji i lakšim materijalima čini ih sve prilagodljivijima i jednostavnijima za korištenje. Stručnjaci se slažu da je ideja o divovskim borbenim robotima i dalje u domeni znanstvene fantastike, ističući njihovu nepraktičnost za vojnu uporabu u usporedbi s konvencionalnim vozilima poput tenkova. Međutim, postoji potencijalna budućnost za njih u drugim područjima. Moguće primjene uključuju građevinske radove na nepristupačnom terenu, pomoć u katastrofama ili čak sastavljanje velikih struktura u svemiru. Za sada, međutim, čini se da je primarno tržište za ove divovske robote svijet zabave i jedinstveni oblik visokotehnološkog sporta.

Svijet divovskih robota prestaje biti samo mašta i postaje ekskluzivna stvarnost. Strojevi poput Unitree GD01 i Archaxa predstavljaju vrhunac modernog inženjerstva i ispunjenje dječačkih snova za one koji si to mogu priuštiti.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi