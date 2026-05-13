Divovski mech roboti postaje luksuzna stvarnost za bogate

San o pilotiranju golemim robotom, dugo prisutan u znanstvenoj fantastici, polako ali sigurno prelazi u stvarnost. Nedavna predstavljanja komercijalno dostupnih, pilotabilnih "mechova" signaliziraju rađanje potpuno nove kategorije u svijetu luksuzne tehnologije i osobne zabave. Ono što smo nekad gledali samo u filmovima i animeima, sada postaje opipljiv proizvod za one s dovoljno dubokim džepom, pretvarajući fantaziju u impresivan komad inženjerstva.

Novi kineski izazivač ulazi u arenu

Wired piša kako se najnoviji i možda najznačajniji korak u ovom smjeru dogodio se dvanaestog svibnja 2026. godine, kada je kineska tvrtka Unitree Robotics otkrila svoj prvi pilotabilni stroj, model GD01. Marketinški predstavljen kao "civilno vozilo", GD01 je impresivan stroj kojim osoba može upravljati iz kokpita smještenog unutar njega. S masom od oko petsto kilograma, uključujući i pilota, robot posjeduje jedinstvenu sposobnost prebacivanja između dvonožnog i četveronožnog kretanja, što mu daje agilnost i stabilnost. Cijena za ovaj komad futurističke tehnologije iznosi više od 650 tisuća američkih dolara. Iako Unitree u svojoj promidžbi potiče "prijateljsku i sigurnu" upotrebu, demonstracijski video prikazao je sirovu snagu mecha dok ruši zid od cigle, jasno dajući do znanja da se ne radi o običnoj igrački. Unitree, tvrtka već poznata po svojim agilnim humanoidnim i četveronožnim robotima, ovim potezom ulazi na novo, neistraženo tržište.

Pioniri egzoskeleta i japanski divovi

Koncept velikog, pilotabilnog robota nije posve nov. Više od desetljeća, kanadski inženjer Jonathan Tippett i njegov tim u Exosapien Technologies (ranije poznat kao Furrion Exo-Bionics) razvijaju "Prosthesis", četveronožni egzoskelet težak četiri tisuće kilograma i visok preko četiri i pol metra. Za razliku od tradicionalnog robota s autonomnim funkcijama, Prosthesis je "mech upravljan od strane čovjeka" koji pojačava pokrete pilota, a krajnji cilj projekta je stvaranje novog sporta - utrka mechova. Njihov je trud okrunjen i Guinnessovim svjetskim rekordom za najveći tetrapodni egzoskelet na svijetu. U Japanu, zemlji gdje je fascinacija divovskim robotima dio nacionalne kulture, vidjeli smo slične pothvate. Najpoznatiji primjer bio je Gundam u Yokohami, visok osamnaest metara i težak dvadeset i pet tona, koji je mogao hodati i pomicati udove. Iako nije bio komercijalni proizvod i rastavljen je u travnju 2024., ostaje simbolom inženjerskih ambicija. U komercijalnom segmentu, japanski startup Tsubame Industries nudi "Archax", stroj visok četiri i pol metra i težak tri i pol tone, po cijeni od tri milijuna dolara. Ovaj luksuzni mech ima sposobnost transformacije iz uspravnog "robotskog moda" u niži "vozni mod" na četiri kotača.

Više od igračke za ultrabogate?

Pojava ovih divovskih pilotabilnih strojeva dio je šireg trenda u naprednoj robotici i tehnologiji egzoskeleta. Iako su veliki mechovi trenutno nišni luksuzni proizvod, temeljna tehnologija koja stoji iza njih bilježi značajan napredak. Razvoj egzoskeleta za medicinsku i industrijsku upotrebu raste velikom brzinom. Ovi nosivi robotski uređaji dizajnirani su za pomoć pri kretanju, rehabilitaciji i podizanju teških tereta, a napredak u umjetnoj inteligenciji, senzorskoj tehnologiji i lakšim materijalima čini ih sve prilagodljivijima i jednostavnijima za korištenje. Stručnjaci se slažu da je ideja o divovskim borbenim robotima i dalje u domeni znanstvene fantastike, ističući njihovu nepraktičnost za vojnu uporabu u usporedbi s konvencionalnim vozilima poput tenkova. Međutim, postoji potencijalna budućnost za njih u drugim područjima. Moguće primjene uključuju građevinske radove na nepristupačnom terenu, pomoć u katastrofama ili čak sastavljanje velikih struktura u svemiru. Za sada, međutim, čini se da je primarno tržište za ove divovske robote svijet zabave i jedinstveni oblik visokotehnološkog sporta.

Svijet divovskih robota prestaje biti samo mašta i postaje ekskluzivna stvarnost. Strojevi poput Unitree GD01 i Archaxa predstavljaju vrhunac modernog inženjerstva i ispunjenje dječačkih snova za one koji si to mogu priuštiti.