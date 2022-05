Dyson najavljuje niz robota za pomoć pri kućanskim poslovima

Dyson, britanska kompanija poznata po svojim kvalitetnim, intrigantno dizajniranim i skupim kućanskim aparatima, otkrila je kako njihovi stručnjaci vide budućnost suživota ljudi i robota. Napredni roboti, prema njima, u budućnosti će ljudima moći pomagati u brojnim zadacima i kućanskim poslovima. Dio te vizije otkrili su ovoga tjedna na konferenciji o robotici i automatizaciji ICRA u Philadelphiji.

Roboti za pranje i pospremanje

Njihovu objavu prati i video, u kojem su prikazani tajanstveni prototipi ovakvih robota. Prema prikazanome, oni su već sada u stanju manipulirati svakodnevnim predmetima, od lomljivih poput posuđa, pa do mekanih poput dječjih plišanih igračaka. Ono što je moguće zaključiti jest da Dyson razvija robote koji bi mogli pospremiti sobu za djecom, postaviti stol za ručak, detaljno očistiti kauč te obavljati tome slične aktivnosti.

Iz Dysona kažu kako se razvojem robota bave već desetak godina, povrh rada na autonomnim robotskim usisavačima, ali i da će rad na ovom segmentu ubrzati. To će im omogućiti čak četiri razvojna ureda – tri u Velikoj Britaniji i jedan u Singapuru. Ovu priliku, kada su javnosti prvi puta pokazali nekoliko kadrova projekata u razvoju, iskoristili su i kako bi pozvali sve talentirane robotičare da dođu raditi k njima. Planiraju ih zaposliti čak 700.

Kompanija smatra da je ovaj projekt njihova sljedeća "velika oklada", nakon što im je propao razvoj električnog automobila. Roboti za kućanstva bi se na tržištu mogli naći do 2030. godine. U razvoj raznih tehnologija samo ove godine ulažu 600 milijuna funti, a do 2025. taj će se iznos ulaganja popeti do 2,75 milijardi funti.

U istom videu prikazan je pogon u kojem su razvijene nedavno predstavljene slušalice s pročišćavanjem zraka, Dyson Zone, o kojima smo više pojedinosti već objavili na ovom mjestu.