Humanoidni roboti za rat i rad: Startup planira proizvesti 50.000 jedinica do 2027.

Većina od stotina startupova diljem svijeta koji se bave razvojem humanoidnih robota usmjerena je na izradu robota za rad, bilo u tvornicama, zajednici ili kućanstvu. Startup Foundation iz Silicijske doline također slijedi taj put, ali istovremeno eksplicitno cilja na američku vojsku kao ključnog kupca za svog robota Phantoma, visokog 175 centimetara i teškog 82 kilograma. Njihov robot Phantom ne samo da će nositi smrtonosno oružje, već će se i boriti, a izvršni direktor Sankaet Pathak planira ih proizvesti pedeset tisuća u rekordnom vremenu, do kraja 2027. godine.

"Trebali bismo naporno raditi kako bismo američkoj vojsci dali pametnije alate koji će im omogućiti da budu učinkovitiji", izjavio je Pathak u nedavnom intervjuu.

Agresivan plan proizvodnje i poslovni model

Tvrtka je razvila Phantoma u gotovo rekordnom vremenu. U samo 18 mjeseci od osnivanja, Pathak je već imao proizvodnog robota koji je obavljao stvarne zadatke na lokacijama partnera. To je postignuto zahvaljujući dvjema pametnim akvizicijama u području umjetne inteligencije i aktuatora nove generacije, što je značajno ubrzalo napredak. Planovi za skaliranje proizvodnje još su agresivniji: četrdeset robota ove godine, deset tisuća sljedeće godine i čak četrdeset tisuća humanoidnih robota s proizvodne linije u 2027. godini. Pathak priznaje da je plan iznimno ambiciozan, ali tvrdi da postoji "realna šansa" da ga tvrtka ostvari, oslanjajući se na vrhunski tim stručnjaka iz tvrtki kao što su Tesla, 1X, Boston Dynamics i SpaceX.

Foundation namjerava robote iznajmljivati, a ne prodavati, po cijeni od oko 100.000 američkih dolara godišnje po jedinici. Iako se to može činiti visokim iznosom u usporedbi s prosječnom godišnjom plaćom radnika od oko 40.000 dolara, roboti mogu raditi gotovo 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. To znači da jedan robot može zamijeniti rad tri do pet ljudi. Uz pretpostavku da su održavanje i popravci uključeni u cijenu najma, poslodavci bi mogli ostvariti godišnje uštede od oko 90.000 dolara po robotu. Pathak vjeruje da mu ne trebaju stotine klijenata, već pet velikih i kvalitetnih ugovora koji bi mogli generirati stotine milijuna dolara godišnjeg prihoda. Ako se proizvodni i prodajni ciljevi ostvare, Foundation bi preko noći mogao postati "jednorog" vrijedan više milijardi dolara.

Vojna primjena i etičke dileme

Naravno, sve ove računice ovise o pretpostavci da će robot biti jednako brz i dobar kao čovjek, što još nijedan proizvođač humanoidnih robota nije uspio postići. Ipak, vojne primjene otvaraju potpuno novu dimenziju. Svidjelo se to nekome ili ne, humanoidni roboti imaju ogroman potencijal u vojnim operacijama. Mogu obavljati teške fizičke poslove, prenositi oružje i streljivo te preuzimati rizike koje nijedan zapovjednik ne želi nametnuti svojim vojnicima. Sličnu upotrebu robotike već vidimo u sukobu između Rusije i Ukrajine. To bi uključivalo scenarije poput ulaska u zgrade tijekom uličnih borbi, prvog prelaska preko brda ili pretrage špilja u potrazi za neprijateljskim borcima.

Pathak tvrdi da bi humanoidni roboti mogli učiniti vojnu silu preciznijom, a ne manje preciznom. Umjesto zračnih napada ili teškog naoružanja, vojska bi mogla koristiti kopnenog robota koji može ući u zgradu, izravno procijeniti situaciju i donijeti ispravnu odluku. Iako Phantom ne bi bio potpuno autonoman u donošenju smrtonosnih odluka, Foundation predviđa model sličan današnjim vojnim bespilotnim letjelicama, gdje roboti samostalno upravljaju kretanjem i navigacijom, dok ljudi iz sigurne udaljenosti zadržavaju kontrolu nad ciljanjem. Pathak ide i dalje, sugerirajući da bi roboti mogli djelovati kao učinkoviti mirotvorci. "Vjerujem da kad bi američka vojska imala sto tisuća robota čiju bi funkcionalnost mogla demonstrirati, to u velikoj mjeri okončalo mnoge ratove prije nego što i započnu", kaže on.

S druge strane, postoji i opasnost da bi dostupnost takvih borbenih robota mogla učiniti ulazak u sukobe vjerojatnijim, jer bi se smanjio rizik od ljudskih žrtava i političkih posljedica. U svakom slučaju, etika humanoidnih robota postaje sve složenija. Dok se raspravlja o budućnosti, ne treba sumnjati da Kina i Rusija već razvijaju vlastite ratne robote. Uostalom, automatizirano oružje nije novost, od američkih Predator dronova do njemačkih raketa V-2 iz Drugog svjetskog rata. Sada se samo podiže razina sofisticiranosti i, naravno, smrtonosnosti.