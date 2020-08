Minijaturni robot RoBeetle radi na alkohol

Malena energetska gustoća baterija prepreka je ne samo za razvoj električnih zrakoplova, nego i minijaturnih autonomnih robota koji bi trebali imati nešto veću autonomiju. Taj su problem pokušali riješiti znanstvenici sa sveučilišta Južna Kalifornija, a njihovo je istraživanje novih načina korištenja drugih izvora energije dovelo do stvaranja – robotskog kukca.

Ovaj maleni sklop, prigodno nazvan RoBeetle, pogonjen je tekućim metanolom. Kada se "napije" ovog energijom bogatog alkohola, koji se putem šprice ubrizga u njegovo tijelo, koristi tu energiju kako bi je pretvorio u pokret.

Kemijskom reakcijom do kretanja

Za to su poslužili napredni materijali od kojih su izrađeni mehanički aktuatori koji rade po principu katalitičke oksidacije metanola. Platina u aktuatoru potiče metanol na oksidaciju, time se stvaraju molekule vode i ugljikov dioksid, te toplina. Porastom temperature dolazi do produljenja žice koja pokreće "noge" ovog minijaturnog robota. One su povezane s oprugama, pa se pri reakciji noge kreću naprijed, i potom vraćaju natrag, gurajući robota prema naprijed.

Spori "pijani" robot

Tako RoBeetle hoda naprijed, malo po malo, brzinom od 0,76 milimetara u sekundi. No, ovaj maleni rezervoar metanola omogućava mu čak 155 minuta "hoda". Masa robota je tek 88 miligrama, dužina mu je 15 milimetara, pa se izračunom dolazi do jednog lošeg rezultata – efikasnost ovakvog kemijsko-mehaničkog pogona na alkohol je tek 0,48%.

Ipak, tvorci ovog robota kažu kako bi za sličan pogon, ali da se toplina dobiva iz baterija, trebao preko deset puta teži elektronički sklop s baterijama. Nadaju se i unaprjeđenjem nekih detalja dizajna povećati efikasnost i iskoristivost energije iz metanola i daljnjem razvoju ovakvih ekoloških mikrorobota.