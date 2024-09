Odvojiva robotska šaka: Inovacija iz "jezovite doline"

Na izložbi robotike, automatizacije i srodnih tehnoloških rješenja ICRA@40 u Rotterdamu ovoga je tjedna tim robotičara sa švicarskog politehničkog sveučilišta EPFL predstavio prilično neobičan izum. Njihova ideja ogleda se u naizgled običnoj robotskoj ruci s ponešto drugačijom šakom i prstima, donekle nalik ljudskima. Međutim, glavna razlika je u tome što se šaka od ostatka ruke može lako odvojiti pa potom samostalno obavljati zadatke, poput dosezanja predmeta koji su izvan dosega robotske ruke.

Spretni Thing

Robotski prsti produženi su i mogu se savijati na obje strane, što ovu robotiziranu šaku lako pretvara u "pauka" koji puže, snalazi se i bez pokretačkog mehanizma robotske ruke, a potom inovativnim načinom kretanja prikuplja manje objekte te ih prenosi poput kakvog spretnog kukca.

Odvajanje šake i njezin samostalan rad zapravo su jednostavna, a učinkovita ideja za povećanje radnog dometa robotske ruke, no kad je gledamo u akciji, vrlo brzo postane jasno da ona pripada izravno u "jezovitu dolinu" ("uncanny valley"). Dizajnerski je to koncept koji izaziva nelagodu i odbojnost kod ljudi jer izgleda i ponašaju se gotovo, ali ne sasvim, poput njih. Robotska je to ruka sa šakom, pa je potom malo Thing iz Obitelji Addams, pa je ponovno robot…

Autori kažu da je u priloženom videu robot pod izravnom ljudskom kontrolom. No, ako vam treba još materijala za noćne more, navode i da je već razvijena autonomna verzija, koja pužuću šaku samostalno može, kad se ukaže potreba, odvojiti i poslati da obavi neki zadatak, pa se potom vrati i priključi na robota.