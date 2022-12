Ovogodišnju božićnu poruku britanskim TV-gledateljima prenijet će humanoidni robot

U ovogodišnjoj božićnoj poruci britanskoga Channela 4 spojit će se tradicija s budućnošću: napredni humanoidni robot Ameca će u live-prijenosu gledateljima prenijeti sadržaj blagdanske poruke u potpunosti generirane algoritmima umjetne inteligencije. Emitiranje je predviđeno odmah nakon prijenosa tradicionalne kraljevske božićne poruke, koju ove godine 'premijerno' govori novi britanski kralj Charles svojim podanicima u Ujedinjenom Kraljevstvu i Commonwealthu, na Božić u 15:00 sati po lokalnom vremenu. Alternativna, robotska božićna poruka slijedi nakon kraljevske, a predviđena je za emitiranje u 17:25.

Ameca će, kako je najavljeno, u svojoj poruci govoriti o usponima i padovima koji su se u zemlji i svijetu događali tijekom 2022., a tijekom obraćanja će se osvrnuti i na neka od pitanja koja nas čekaju u budućnosti, te poručiti da čovječanstvo na proteklu 2022. godinu ne bi trebalo gledati „ni sretno ni tužno“, nego proteklu godinu „…shvatiti kao priliku za učenje, priliku da promijenimo način na koji razmišljamo o svijetu i podsjetnik da kad god možemo pomognemo onima kojima je to potrebno“.

Također će prenijeti i još poticajniju poruku, govoreći kako je kod ljudi najbolja stvar to što „…uvijek nađu nešto čemu se mogu nasmijati i radovati“. Ameca će nas podsjetiti i da se, ako se ikada osjećamo potišteno, trebamo sjetiti kako mi ljudi imamo „…supermoć da donesemo malo radosti u sivilo svakodnevice“.

AMECA - HUMANOIDNI ROBOT Ameca je humanoidni robot kojega je razvila britanska tvrtka Engineered Arts sa sjedištem u Cornwallu. Globalno je poznata zbog vrlo naprednog sustava umjetne inteligencije koji upravlja njenim razumijevanjem ljudskog govora i sposobnošću vrlo napredne dvosmjerne govorne komunikacije, a posebice zbog korištenja jezivo realistične facijalne ekspresije (izraza lica), uključujući namigivanje, pućenje usana i prćenje nosa – baš kao stvarna osoba. 'Dizajnirana kao specijalna platforma za razvoj budućih tehnologija robotike, Ameca je savršena humanoidna robotska platforma za interakciju između čovjeka i robota', piše Engineered Arts na svojoj web stranici.

Ništa za od svega što će humanoidna robotska čestitarka izgovoriti uživo na TV-u nije unaprijed osmislio ni napisao čovjek. Ameca posve samostalno koristi vlastiti AI-softver s deep machine learning algoritmima kojima je od strane ljudskih programera izdana samo osnovna naredba - da osmisli sadržaj božićne poruke svijetu i potom ga pomoću svojeg text-to-speech programa izgovori sintetiziranim glasom, te sve to poprati odgovarajućom mimikom i izrazima lica.

Glavni urednik Channela 4, Ian Katz, najavljuje: „Dok gledamo u budućnost u kojoj će umjetna inteligencija imati sve značajniju ulogu u našim životima, Amecina alternativna božićna poruka živopisna je ilustracija snage i ograničenja ovih tehnologija. Unatoč Amecinim nevjerojatno realističnim izrazima lica, pretpostavljam da će naposlijetku većina gledatelja svejedno ostati u uvjerenju kako AI roboti ipak neće tako skoro zamijeniti ljude.“

Na Bug On Line smo već pisali o humanoidnom robotu nazvanom Ameca u rujnu ove godine. Ubrzo potom, u listopadu, nova je snimka pokazala kako Ameca u stvarnom vremenu s jezivom preciznošću uspijeva oponašati izraze lica jednoga od inženjera. Igra imitacije facijalnih izraza počinje s nizom prilično jednostavnih pokreta očiju – gledanjem gore-dolje i lijevo-desno, a potom inženjer sve brže trepće i izvodi sve složenije pokrete lica – poput izraza iznenađenja, napućenih usta i grimasa gađenja ili mrštenja, što Ameca samo djelić sekunde kasnije sve vjerno kopira koristeći svoj napredni facial-recognition softver (video sustav prepoznavanja morfologije lica), koje potom reproducira putem aktivacije desetak mikromotora smještenih ispod svoje silikonske umjetne kože.

Iako u ovom videu ne govori, Ameca je svoju sposobnost govora i razgovora pokazala prošloga mjeseca u dijalogu o budućnosti robota kojega je s vodila inženjerima Engineered Artsa. Tada je rekla kako „…nema razloga za zabrinutost“ jer su androidi poput nje stvoreni da „…pomažu i služe ljudima“. Engineered Arts je tom prigodom priopćio kako Amecini odgovori u videu nisu unaprijed napisani, već da ona samostalno generira odgovore, baš kako to čine i ljudi. „Ništa u ovom videu nije unaprijed skriptirano. AI-algoritmu se samo ponudi osnovni blok podataka koji opisuje Amecu; doslovce joj dajemo opis same sebe, a potom puštamo da AI dalje izgradi ostatak njene osobnosti. To je čista umjetna inteligencija temeljena na deep learning postulatima“, napisali su.

Ameca je već odradila svoj prvi „profesionalni posao“ i to kao hostesa, pozdravljajući posjetitelje u Muzeju budućnosti u Dubaiju. Na nekoliko videozapisa iz muzeja može ju se vidjeti i čuti kako čavrlja s drugom zaposlenicom, Ayom, kao i u usmjeravanju gostiju kroz muzejske atrakcije ili tijekom duhovite, inteligentne konverzacije o svim temama o kojima posjetitelji zapodjenu razgovor. Pritom Ameca pokazuje kako se osim engleskog tečno služi i arapskim jezikom, a čak i zbija šale o samoj sebi, govoreći kako „radi samo na tri AAA baterije“ i kako uživa što je robot jer „roboti ne stare i zato nemaju bora“.