Partnerstvo Boston Dynamicsa i Google DeepMinda za pametnije industrijske humanoide

Na sajmu potrošačke elektronike CES 2026 u Las Vegasu, kompanije Boston Dynamics (u vlasništvu Hyundaija) i Google DeepMind službeno su objavile formiranje strateškog partnerstva. Cilj njihove suradnje je integracija naprednih temeljnih modela umjetne inteligencije Gemini Robotics s novom generacijom humanoidnih robota Atlas. Ovim potezom nastoji se spojiti fizička agilnost i "atletska inteligencija" po kojoj je Boston Dynamics već godinama poznat s DeepMindovim inovacijama u području multimodalne umjetne inteligencije.

Integracija AI modela

Partnerstvo će primarno biti usmjereno na osposobljavanje humanoidnih robota za izvršavanje širokog spektra kompleksnih zadataka u industrijskim okruženjima. Očekuje se da će ova suradnja postati ključni pokretač transformacije u proizvodnom sektoru, s posebnim naglaskom na prvu primjenu u automobilskoj industriji. Zajednička istraživanja trebala bi započeti u narednim mjesecima, a provodit će se istovremeno u laboratorijima obje kompanije, najavljeno je na CES-u.

Prema riječima Alberta Rodrigueza, direktora odjela robotskog ponašanja za Atlas u Boston Dynamicsu, suradnja s DeepMindom ključna je za uspostavu novih vizualno-jezično-akcijskih modela. Istaknuo je da je za razvoj najsposobnijeg humanoidnog robota na svijetu potreban partner koji može izgraditi pouzdane i skalabilne modele spremne za sigurno raspoređivanje u različitim industrijama. Boston Dynamics je odluku o komercijalizaciji humanoidnih robota donio 2024. godine, potaknut brzim napretkom u obuci robota putem AI tehnologija.

Google DeepMind u ovaj projekt donosi svoje AI modele Gemini Robotics, koji su izgrađeni na temelju velikih multimodalnih Gemini sustava. Ovi su modeli dizajnirani da omoguće robotima, bez obzira na njihov oblik ili veličinu, naprednu percepciju, zaključivanje, korištenje alata te interakciju s ljudima. Iz DeepMinda naglašavaju da je cilj suradnje istražiti krajnje granice mogućnosti novog Atlasa te proširiti utjecaj robotike u fizičkom svijetu. Prvi rezultati ovog zajedničkog istraživačkog napora očekuju se već tijekom ove godine.

Humanoidni robot Atlas

Novi Atlas dizajniran je da nadmaši ljudske fizičke limite u industrijskom okruženju. Robot raspolaže s 56 stupnjeva slobode kretanja, pri čemu je većina zglobova potpuno rotacijska. Opremljen je šakama ljudske veličine s taktilnim senzorima, što mu omogućuje precizno rukovanje objektima, montažu i opsluživanje strojeva. Uz snagu koja mu dopušta podizanje tereta do 50 kilograma, Atlas je spreman zamijeniti ljude u fizički najzahtjevnijim i ponavljajućim poslovima. Osim snage, Atlasa odlikuje visoka izdržljivost i otpornost na vanjske uvjete, pa nesmetano radi u temperaturnom rasponu od -20°C do 40°C.

Za njegovo dovođenje u široku komercijalnu upotrebu, što se očekuje od 2028. godine na dalje, Boston Dynamics je ostvario partnerstva, uz DeepMind, još i s Nvidijom te nizom Hyundaijevih odjela i povezanih kompanija, kako bi okupio ekspertizu i tehnologiju za pokoriti tržište humanoida.