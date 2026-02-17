Kineski humanoidni roboti "ukrali show" na novogodišnjoj proslavi

Humanoidni roboti i mladi majstori borilačkih vještina udružili su snage na gala večeri u sklopu proslave kineske Nove godine, demonstrirajući u izravnom TV prijenosu vrhunsku agilnost i preciznost

Na ovogodišnjoj proslavi proljetnog festivala povodom lunarne Nove godine, gledatelji nacionalne kineske televizije svjedočili su nesvakidašnjem spoju drevne tradicije i futurističke tehnologije. Skupina humanoidnih robota nastupila je uz mlade kung fu umjetnike i oduševila javnost.

Njihova izvedba uključivala je seriju koreografiranih plesnih i borilačkih poteza, međusobno sinkroniziranih i dovedenih do savršenstva. Nastup je započeo prikazom elegantnih i gracioznih pokreta karakterističnih za borilačke vještine, da bi ubrzo prešao u dinamičnu demonstraciju fizičke spretnosti. Roboti su pokazali iznimnu agilnost, uspješno prateći tempo ljudskih izvođača u složenim scenskim segmentima.

Impresivna koreografija s oružjem

Posebnu pozornost privukla je sposobnost robota da koriste tradicionalna kung fu oružja, poput mačeva i nunčaka. Tijekom nastupa, koji možete vidjeti u priloženom videu, demonstrirali su impresivnu brzinu, ravnotežu i koordinaciju, izvodeći precizne udarce kakvih se ni ljudi ne bi posramili – pa iako je riječ o strojevima, njihova izvedba nije nimalo odudarala od očekivane tradicionalne koreografije.

Proljetni festival, koji ove godine označava početak Godine vatrenog konja, predstavlja najvažniji blagdan u kineskoj kulturi. Zajedničko gledanje ove gala večeri postalo je neizostavan dio proslave u stotinama milijuna domova od njezina prvog emitiranja 1983. godine, a događaj drži Guinnessov svjetski rekord kao najgledaniji godišnji televizijski program na svijetu. Time su roboti dobili najveću moguću pozornicu kako bi pokazali svoje vještine – i nisu razočarali.