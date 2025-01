Robotska ptica skače, hoda i leti poput prave

Stručnjaci za robotiku tehnološkog instituta EPFL u Lausanni izradili su robotsku pticu, koja je u stanju hodati, skakati i letjeti, odnosno poslužiti poput multifunkcionalne bespilotne letjelice, kojoj nije potreban ravan teren za polijetanje i slijetanje. Ključna inovacija u ovoj je letećoj "robotskoj ptici" njezin stajni trap, odnosno robotski par nogu koji se ponaša poput ptičjih.

Robot RAVEN (Robotic Avian-inspired Vehicle for multiple ENvironments) osmišljen je po uzoru na price grabežljivice, koje često mijenjaju svoje područje kretanja između zraka i tla, a imaju vrlo spretne noge kojima se mogu dočekati na neravnom terenu i isto tako se s njega lansirati u let. Taj princip slijedi i robot, pa može polijetati i slijetati s mjesta koja su klasičnim dronovima nepristupačna. Njegovi tvorci nadaju se da bi to rješenje moglo omogućiti dostavu paketa ili obavljanje misija traganja i spašavanja na još udaljenijim i zahtjevnijim područjima, od onih gdje sada djeluju maleni dronovi.

Multifunkcionalna robotska ptica

Ova letjelica s fiksnim krilima u konačnici u "ptičjem" obliku kombinira minimalnu masu i raznolike sposobnosti kretanja. Njezine prilagođene multifunkcionalne noge oponašaju funkcionalnost ptičjeg sustava tetiva i mišića. Koristeći matematičke modele, računalne simulacije i eksperimentalna testiranja, postignuta je optimalna ravnoteža između složenosti nogu i ukupne mase drona, koja iznosi samo 0,62 kilograma.

Konstrukcija nogu omogućava da se teži dijelovi zadrže blizu tijela drona, zbog bolje distribucije mase, dok opruge i motori simuliraju snagu ptičjih tetiva. Noge s dva zgloba koriste pasivni elastični spoj koji se prilagođava različitim načinima kretanja, uključujući hodanje, skakanje i poskakivanje. Ovaj revolucionarni pristup ne samo da pomiče granice dizajna dronova, već pruža i dragocjen uvid u biomehaniku i energetsku optimizaciju kretanja kod živih bića, čime se otvaraju nove mogućnosti za primjenu robotskih sustava u zračnim i kopnenim uvjetima, kažu autori rada o dronu RAVEN, objavljenoga u časopisu Nature.

"Prijenos funkcionalnosti ptičjih nogu i stopala u lagani robotski sustav suočio nas je s izazovima dizajna, integracije i upravljanja koje su ptice elegantno riješile tijekom evolucije," izjavio je Dario Floreano, voditelj tima istraživača. "To nas je potaknulo ne samo da razvijemo dosad najmultimodalniji dron s krilima, već i da bolje razumijemo energetsku učinkovitost skakanja pri uzlijetanju, kako kod ptica, tako i kod dronova."