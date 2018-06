E3 2018 - Nintendo većinu svoje Direct prezentacije posvetio novoj Smash Bros. igri

Nintendo već neko vrijeme ne održava konferencije već sve svoje novosti vezane uz konzole i igre igračima prenosi kroz Nintendo Direct prezentacije. Tako su odlučili i predstaviti sve svoje objave za vrijeme sajma E3, a u prezentaciji koja je trajala nešto manje od 45 minuta su čak 25 minuta posvetili novoj Smash Bros. igri. Kako im je to bila najvažnija najava, s njom ćemo i krenuti i zatim pogledati što su ostalo najavili.

Super Smash Bros. Ultimate izlazi početkom prosinca

Otkad je Nintendo natuknuo da rade na novoj igri u izuzetno popularnom borilačkom serijalu Smash Bros., svi njegovi fanovi su s nestrpljenjem čekali vijesti i detalje. Danas su ih konačno dočekali, a izdavač je pričao gotovo samo o toj igri. Ako ste propustili prezentaciju uživo, odvojite 25 minuta kako bi vam režiser Masahiro Sakurai sve lijepo objasnio.

Tri najvažnije stvari koje bismo mogli izdvojiti: vraćaju se apsolutno svi borci koji su se kroz povijest serijala pojavili, uz staze koje su bile poznate i koje su dobile tretman uljepšavanja stižu i neke nove, Nintendo je najavio dva nova borca - Inkling iz serijala Splatoon i Ridley is serijala Metroid. Nintendo je s pravom ovu igru nazvao najvećom Super Smash Bros. igrom ikad, a igrači će je moći zaigrati 7. prosinca. Ako vam informacije iz videa nisu dovoljne, možete posjetiti službene stranice na kojima će razvojni tim polako otkrivati što sve spremaju.

DAEMON X MACHINA je nova igra s mechovima

Igra s kojom je otvorena prezentacija bila je prilično nabrijana, što vizualno, što glazbeno, a radi se novoj igri na kojoj radi Henichiro Tsukuda (serijal Armored Core). Njeno je ime DAEMON X MACHINA i izgleda ovako.

Radi se o akcijskoj igri s mechovima u glavnoj ulozi u kojoj uzimate svoj Arsenal, odnosno potpuno podesivi mech, kojeg vodite sa sobom na razne misije kako biste pod svaku cijenu porazili neprijatelja. Igra je zasad najavljena za sljedeću godinu, a nešto više informacija krije se ovdje.

Xenoblade Chronicles 2 dobiva ekspanziju

JRPG imena Xenoblade Chronicles 2 koji je izašao u prosincu prošle godine i pokupio odlične ocjene od kritičara. Sada je Nintendo najavio ekspanziju punog imena Torna ~ The Golden Country, a u traileru se može vidjeti što donosi.

"Vodite grupu legendarnih ratnika na putovanje kroz tragičnu povijest koja je osudila kraljevstvo na propast i jednog heroja natjerala na mračan put 500 godina prije događaja u Xenoblade Chronicles 2. Branite se od Malosa i njegovih saga koristeći svu moć novog borbenog sustava koji vam omogućuje da za borbu koristite umjetno stvorena bića poznata kao Blades i njihove gospodare poznate kao Drivers." Oni koje zanima takav dodatak moći će ga zaigrati 21. rujna. Više detalja o Xenoblade Chronicles 2 potražite ovdje.

Lakše hvatajte Pokémone uz Poké Ball Plus

Predsjednik američkog ogranka Nintenda, Reggie Fils-Aimé, odlučio je malo popričati o nedavno najavljenim Pokemon igrama - Pokémon: Let's Go, Pikachu! i Let's Go, Eevee! Radi se o novom RPG-u u tom serijalu u kojem će s vama uvijek biti ili Evee ili Pikachu, ovisno o verziji koju odaberete. Igre su u izradi za Switch i istovremeno je može igrati dva igrača, pa ako želite možete u avanturu krenuti s jednim prijateljem.

Zbog igara je Nintendo pripremio novi dodatak za Switch koji se zove Poké Ball Plus, a s njim možete na potpuno novi način hvatati Pokémone. Oni koji kupe ovaj dodatak dobit će Pokémona Mew kojeg će moći ubaciti u svoju verziju igre i koristiti ga u timu. Obje igre i dodatak moguće je naručiti već sad, a moći ćete ih zaigrati od 16. studenog. Sve informacije o igrama, kao i dodatku pronaći ćete na službenim stranicama.

Predstavljen Super Mario Party

Ako se želite svađati s prijateljima ili možda okončati koje prijateljstvo, Nintendo ima pravu igru za vas. Super Mario Party najnoviji je nastavak u serijalu u kojem igrate razne mini-igre s prijateljima. Zbog mogućnosti koje Switch kao konzola ima, predstavljeni su novi i zanimljivi načini za igranje.

Nintendo je uz igranje na ploči koje je bilo dostupno u originalu pripremio i nove modove, pa zbog toga kažu da "zabava počinje bilo gdje, bilo kad sa svim vrstama igrača". Super Mario Party izlazi 5. listopada, a ako vam treba više detalja pronaći ćete ih ovdje.

Nova igra u serijalu Fire Emblem zove se Three Houses

Prva igra u taktičkom RPG serijalu Fire Emblem izašla je davne 1990. godine, a nova, punog imena Fire Emblem Three Houses stiže iduće godine na Switch. Tim je pripremio novu priču i likove, a igra izgleda sasvim solidno.

Zakoračit ćete na Fodlan gdje Church of Seiros željeznom šakom vlada nad svojim stanovnicima. Igra je opisana kao taktički RPG na poteze koji će na zanimljive načine promijeniti strategiju samih borbi. Točnog datuma izlaska nema, već je okvirno stavljen u proljeće 2019.godine, a nemamo ni službene stranice na koje vas možemo uputiti za više detalja.

Fortnite od danas moguće zaigrati na Switchu

Vjerojatno vam ne moramo objašnjavati što je Fortnite. Od danas, svi zainteresirani igrači koji imaju Switch mogu besplatno preuzeti i igru i uskočiti u Battle Royale zabavu.

Najavljen Overcoocked 2

Već kad smo spomenuli svađanje s prijateljima, to možete raditi i u kuharskoj igri Overcooked 2. U ovoj kooperativnoj igri morate surađivati sa svojim partnerom u kuhinji kako biste uspješno pripremali, skuhali i servirali jela te održavali higijenske uvjete.

Nova igra ima podršku za online multiplayer za četiri igrača, a ako želite sačuvati svoje odnose možete igrati i sami. Prelazit ćete razne staze i posluživati stanovnike Onion Kingdoma, pa ako ste zainteresirani to ćete moći raditi od 7. kolovoza. Osim za Switch, Overcooked 2 će biti dostupan još i za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a sve što je tim bio spreman objaviti nalazi se ovdje.

Killer Queen Black je nova verzija arkadne igre

Nekim je igračima ime Killer Queen možda poznato, no moramo priznati da nama nije. Original je izašao početkom kolovoza 2013. godine za arkade, a Nintendo je odlučio da bi im se sviđala nova verzija za njihovu konzolu.

Rezultat je Killer Queen Black, "intenzivan spoj multiplayer akcije, strategije i platformera za maksimalno osam igrača". Možete igrati sami ili s još tri igrača kako biste osigurali pobjedu kroz jedan od tri moguća uvjeta. Ova je verzija igre kompletno redizajnirana za Switch i izlazi ove zime. Detalje potražite ovdje.

Hollow Knight pronašao svoj put do Switcha

Odlična metroidvania Hollow Knight od danas je dostupna svim vlasnicima najnovije Nintendove konzole. Istražite posrnulo kraljevstvo prepuno insekata i zanimljivih likova i otkrijte tajne koje ono krije.

U ovu verziju uključeni su svi besplatni DLC-ovi koje je Team Cherry do sada ubacio u igru - Hidden Dreams, The Grimm Troupe i Lifeblood - a kada posljednji dodatak imena Gods and Glory stigne krajem godine oni koji kupe igru moći će ga preuzeti besplatno. Sve vezano uz Hollow Knight možete proučiti na službenim stranicama.

Octopath Traveler dobio datum izlaska

Ekskluziva za Nintendo Switch iza koje stoji Square Enix dobila je detaljniji prikaz likova koji se u njoj nalaze, a uz to je objavljen i datum izlaska. Octopath Traveler je RPG koji se sastoji od osam putnika, osam avantura i osam uloga koje će imati utjecaj na svijet u kojem se nalaze.

Od preksutra će biti dostupna demo verzija u kojoj možete odigrati prvo poglavlje za svakog lika i zatim svoje odluke prenijeti u konačnu verziju igre kada ona postane dostupna 13. srpnja. Ako vam treba više informacija o ovom projektu, pronaći ćete ih ovdje.

Ništa od novog Metroida

Kao što smo na početku rekli, Nintendo je sve svoje snage usmjerio na Super Smash Bros. Ultimate, tako da ni jedna njihova druga veća franšiza nije spomenuta. Kako su i Mario Odyssey i The Legend of Zelda: Breath of the Wild izašli prošle godine, njihovo odsustvo ne čudi, no mnogi su se nadali da će Nintendo malo popričati o novoj Metorid igri. Najavljen prošle godine samo kroz logo i ime Metroid Prime 4, ovaj bi nastavak trebao nakon duge pauze vratiti Samus i serijal na pravi trag, no izdavač očito još nije spreman objaviti više detalja.

Ako želite u cijelosti pogledati ovogodišnji Nintendo Direct za E3, video se nalazi ispod teksta.