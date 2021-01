Impresivni novi ThinkPad X1 Titanium i Carbon, uz neobični ThinkBook s vanjskim E-Ink zaslonom

Lenovo je za ovogodišnji CES pripremio veliki broj novih modela prijenosnih računala. Uz prijenosnik Yoga Slim 7i Pro o kojem smo nedavno pisali pod reflektorima ovogodišnjeg online CES-a našli su se i novi modeli iz serija ThinkPad i ThinkBook koji će se na tržištu naći, ovisno o modelu, tijekom ovog i idućeg mjeseca po početnim cijenama od 1.149 USD do 1.899 USD.

ThinkPad X1 Titanium Yoga

U 2021. godinu Lenovo je ušao predstavljanjem svog do sada najtanjeg prijenosnika iz serije ThinkPad. Riječ je o modelu ThinkPad X1 Titanium Yoga čija je debljina tek nešto veća od 11 milimetara, točnije 11,5 milimetara. Novi Titanium model opremljen je sa 13,5“ zaslonom osjetljivim na dodir 2K rezolucije (2.256 x 1.504) i omjerom stranica 3:2. Zaslon se odlikuje gustoćom prikaza od 201 PPI, osvjetljenjem od 450 nita te 100% podrškom za sRGB spektar.

Kad smo kod podrške spomenimo i podršku za Dolby Vision HDR te podršku za sustav zvuka Dolby Atmos. Lenovo je za novi Titanium odabrao najnovije Intelove procesore – 11. generacije. Najsnažniji model bit će opremljen s Core i7 vPro procesorom, Intelovom Iris X grafikom, 16 GB LPDDR4X RAM-a i sa 1 TB podatkovnog prostora (PCIe SSD). Uz podršku za Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1 opcionalno će biti u ponudi i podrška za WWAN (4X4 MIMO 5G (LTE CAT20), odnosno 4G (LTE CAT9).

Shodno debljini kućišta Lenovo je ugradio samo tanje portove – 2x USB 4 Type-C te jedan 3,5-mm audio combo port. Osim Power tipke svoje mjesto na bočnoj strani prijenosnika našla je još samo Kensington bravica. Web kamera ima rezoluciju od 720p, hibridni IR te zatvarač za privatnost. Tipkovnica je otporna na izlijevanje vode, tipke imaju pozadinsko osvjetljenje bijele boje dok TrackPad ima haptički odziv.

Uz Dolby Atmos sustav zvuka novi X1 Titanium Yoga ima i četiri mikrofona (360 stupnjeva) koji će osigurati kvalitetan zvuk tijekom video konferencija. Kako se poslovni sastanci znaju odužiti ugrađena je baterija kapaciteta 44,5 Whr što je prema proizvođaču dovoljno za do 10,9 sati rada. Dimenzije uređaja su 297,5 x 232,7 x 11,5 milimetara, a masa 1,15 kilograma kod LAN modela odnosno 1,18 kilograma kod WWAN modela. Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Početna cijena je 1.899 USD, a narudžbe se primaju od početka ovog mjeseca.

ThinkPad X1 Carbon i ThinkPad X1 Yoga

Lenovo je unutar ThinkPad serije predstavio i devetu generaciju prijenosnika ThinkPad X1 Carbon te šestu generaciju prijenosnika ThinkPad X1 Yoga. Proizvođač navodi kako je riječ o u potpunosti redizajniranim prijenosnicima koji donose poboljšana korisnička iskustva temeljena na novim zaslonima s omjerom 16:10 sa značajkom niske plave svjetlosti, integriranim čitačem otiska prsta na power tipki te podrškom za nova ComputerVision iskustva (CVx) uz senzore za detektiranje prisutnosti osoba za povećanu zaštitu.

I dok će Titanium biti moguće nabaviti u konfiguraciji s maksimalno 16 GB RAM-a 1 TB podatkovnog prostora, X1 Carbon i X1 Yoga moći će konfigurirati s do 32 GB RAM-a (LPDDR4X) te s do 2 TB podatkovnog prostora (PCIe SSD). Ponuda procesora je ista – do Core i7 vPro. Zasloni su kod ova dva modela 14“, a ovisno o modelu riječ je o FHD+ ili UHD zaslonima sa osvjetljenjem od 400 ili 500 nita te 100% podrškom za DCI-P3 i sRGB spektar.

Budući da prijenosnici X1 Carbon i X1 Yoga imaju nešto veću debljinu (14,9 milimetara) na njihove je bokove stalo i nešto više portova – uz moderne USB Type-C portove našlo se mjesta i za nešto starije – HDMI, USB Type-A i druge. Detaljne specifikacije možete provjeriti na gornjim poveznicama. ThinkPad X1 Carbon i ThinkPad X1 Yoga na tržište stižu od veljače 2021. po početnim cijenama od 1.429 USD i 1.569 USD.

ThinkPad X12 Detachable

Uz ova tri prijenosnika Lenovo je predstavio i jedan hibridni – ThinkPad X12 Detachable. Kako mu sam naziv sugerira riječ je o prijenosniku kojeg se lako može pretvoriti u tablet na način da mu se zaslon fizički odvoji od tipkovnice. Time se dobiva tablet sa zaslonom dijagonale 12,3“, omjera stranica 3:2 i rezolucije FHD+. Zaslon je od oštećenja zaštićen Gorilla Glass 5 staklom.

Što se tehničkih specifikacija tiče, ovaj model ne zaostaje za ostalima. Također dolazi u konfiguraciji sa 11. generacijom Intelovih procesora (do Core i7 vPro) s Iris X grafikom, s do 16 GB RAM-a i do 1 TB podatkovnog prostora. Autonomija baterije je nešto manja, no ne previše. Prema proizvođaču s jednim punjenjem baterija (42 Whr) je u stanju ponuditi do 9,98 sati autonomije.

Svi portovi iz razumljivih razloga su smješteni na bočne strane zaslona (tableta), a riječ je o po jednom Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-C, NanoSIM i 3,5-mm audio combo portu. Osigurana je podrška za Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1 tehnologije te NFC. Ovaj model ima dvije kamere – prednju od 5 MP i stražnju od 8 MP. Prednja kamera dolazi s hibridnim IR-om te zatvaračem za privatnost.

Ukupne dimenzije uređaja (zajedno s tipkovnicom) su 283,3 x 203,5 x 14,5 milimetara, bez tipkovnice debljina uređaja se smanjuje na 8,8 milimetara. U punoj konfiguraciji masa uređaja je 1,1 kilogram, dok bez tipkovnice uređaj ima masu od 760 grama. Odvojiva tipkovnica ima tipke s pozadinskim osvjetljenjem, skener otiska prsta te TouchPad.

Detaljne specifiakcije dostupne su na gornjoj poveznici. Proiuzvođač navodi kako je ThinkPad X12 Detachable dostupan od ovog mjeseca po početnoj cijeni od 1.149 USD.

ThinkBook Plus 2

Unutar serije ThinBook Lenovo je predstavio četiri modela – ThinkBook 2 druge generacije, ThinkBook 13x, ThinkBook 14p i ThinkBook 16p također druge generacije. Navedeni prijenosnici namijenjeni su mobilnim profesionalcima u malom i srednjem poduzetništvu. Najneobičniji među njima je model ThinkBook Plus koji ima dva zaslona – jedan na standardnom mjestu, a drugi gdje bi se kod manje profesionalnih pojedinaca nalazio set naljepnica s raznoraznim porukama, tj. na vanjskom poklopcu.

ThinkBook Plus 2

Glavni zaslon ima dijagonalu od 13,3“ i razlučivost od 2.560 x 1600 točaka i osjetljiv je na dodir. Podržava Dolby Vision, ima nisku razinu plave svjetlosti i osvjetljenje od 400 nita. Dodatni, E-Ink zaslon monokromatski je, također je osjetljiv na dodir i zadržao je istu razlučivost kao i glavni (2.560 x 1.600) ali uz nešto manju dijagonalu od 12“.

Ponuda procesora, memorije i podatkovnog prostora ista je kao i kod gore navedenim modela iz serije ThinkPad – do Core i7 vPro, do 16 GB RAM-a i do 1 TB podatkovnog prostora. ThinkBook Plus opremljen je s baterijom od 53 Whr, i njezino trajanje s jednim punjenjem uvelike ovisi o zaslonu koji se koristi za rad. Primjerice, ako se koristi standardni IPS LCD zaslon s jednim punjenjem ThinkBook Plus radit će do 15 sati, a ako se koristi isključivo E-Ink zaslon autonomija rada se podiže na do čak 24 sata.

Detaljne specifikacije dostupne su na gornjoj poveznici. Na tržištu će se pojaviti tijekom prvog kvartala 2021. godine s početnom cijenom od 1.549 USD.

ThinkBook 13x, ThinkBook 14p i ThinkBook 16p

ThinkBook 13x temelji se na Intelovim Core procesorima 11. generacije (do Core i7) s Intelovom UHD grafikom dok se ostala dva modela ThinkBook 14p i ThinkBook 16p temelje na AMD-ovim Ryzen Mobile procesorima i grafici AMD Radeon ili Nvidia GeForce RTX, ovisno o modelu. Oznake u nazivima (13x, 14p i 16p) ujedno otkivaju i dijagonalu ugrađenog zaslona.

ThinkBook 13x opremljen je tako sa 13,3“ zaslonom. Razlučivost IPS zaslona je 2.560 x 1600 točaka, zaslona je osjetljiv na dodir i ima osvjetljenje od 400 nita te podršku za Dolby Vision. Kupci će moi birati između modela sa 8 i 16 GB RAM-a (LPDDR4X) te s do 1 TB podatkovnog prostora (M.2 PCIe SSD).

ThinkBook 14p ima nešto veći, 14“ zaslon. Kupci mogu birati između IPS zaslona razlučivosti 2.2K ili OLED zaslona razlučivosti 2.8K. IPS donosi 100% pokrivenost sRGB i osvjetljenje od 300 nita, a OLED 100% pokrivenost DCI-P3 spektra i osvjetljenje od 400 nita. Uz AMD Ryzen Mobile procesore ThinkBook 14p ima i AMD Radeon grafiku.

Lenovo je kupcima ovog modela omogućio izbor između dvije web kamere – jedna ima HD rezoluciju i IR dok druga ima FHD rezoluciju. Obje imaju zatvarač za privatnost. Kapacitet baterije je 61 Whr.

ThinkBook 16p dolazi u konfiguraciji s najvećom dijagonalom zaslona – od 16“. Zaslon je IPS, razlučivost mu je 2.5K te je tvornički kalibriran (X-Rite Pantone). I dok je po pitanju procesora, radne i podatkovne memorije u rangu s modelom 14p po pitanju grafike nije. Ovog puta proizvođač se proizvođač odlučio za Nvidijinu diskretnu grafiku iz serije GeForce RTX.

Promjena ima i po pitanju tipkovnice koja dolazi u „punoj“ veličini (sa numeričkim dijelom). Standardno tu je i pozadinsko osvjetljenje. Snažniji hardver potrebuje više energije za rad, pa je i baterija većeg kapaciteta – 70 Whr.

Cijela ThinkBook serija podržava Wi-Fi 6 i Bluetooth 5 tehnologije. Također svi prijenosnici iz serije ThinkPad i ThinkBook službeno podržavaju samo Windows 10 operacijski sustav, no bez problema bi trebali raditi i s nekom od Linux distribucija, samo za njih nema službene podrške. Prijenosnici iz ThinkBook serije imaju aluminijsko kućište te ovisno o modelu imaju masu između 1,2 i 2,0 kilograma. Detaljne specifikacije svakog modela možete proučiti na gornjim poveznicama.

Što se dostupnosti i cijena tiče Lenovo u službenim materijalima navodi kako će ThinkBook 13x, ThinkBook 14p i ThinkBook 16p biti dostupni tijekom prvog kvartala 2021. godine po početnim cijenama od 1.199 USD, 849 USD i 1.299 USD.

Universal USB-C i Thunderbolt 4 Smart Dock

Osim novih prijenosnika Lenovo je predstavio i dva nova docka Universal USB-C Smart Dock i Universal Thunderbolt 4 Smart Dock čiji nazivi govore sami za sebe. Osim što novim prijenosnicima omogućavaju veću količinu portova, (koja je podsjetimo originalno izostavljena kako bi prijenosnici mogli biti što tanji i što lakši) mogu istovremeno i puniti baterije prijenosnih uređaja (do 100W). Preko navedenih docking rješenja moguće je priključiti monitore čija je maksimalna razlučivost 8K.

Detaljne specifikacije oba docka dostupne su na gornjim poveznicama. Kada će se docking rješenja moći nabaviti i po kojoj cijeni za sada nije poznato. Lenovo će te podatke objaviti naknadno.