Intel na Computexu 2021 – Puno priče, malo pravih novosti

Na Intelovoj se prezentaciji puno pričalo, a malo toga reklo, usprkos tome što je novi CEO Patrick Gelsinger krenuo dosta žestoko s planovima kada je prije nekoliko mjeseci preuzeo dirigentsku palicu Intela. Naravno, to ne čudi budući da je razvojni ciklus čipova mnogo dulji, pa su materijal za prezentiranje bili samo proizvodi i tehnologije čiji je razvoj odavno započet.

Najveća Intelova objava je dolazak nove generacije mobilnih procesora temeljenih na arhitekturi Tiger Lake. Tiger Lake je lansiran u trećem kvartalu prošle godine, a ovo što je Intel predstavio na Computexu 2021 jest blaga nadogradnja postojećih procesora, razvijana pod kodnim imenom Tiger Lake-U Refresh. U na kraju kodnog imena znači da je riječ o procesorima od 12 do 28 W, namijenjenim tankim i laganim laptopima, no Intel ima 45-vatne Tiger Lake procesore za laptope koji su lansirani početkom ove godine.

Iako Intel vjerojatno planira predstaviti nove modele za kompletnu gâmu ultra-mobilnih procesora, na Computexu su predstavljena samo dva – najmoćniji Core i7 i najmoćniji Core i5. Jači procesor je Core i7-1195G7, a raspolaže s četiri jezgre Xe grafikom s 96 izvršnih jedinica. Specifičan je po tome što nudi vršni takt od 5 GHz, što ga čini prvim ultra-mobilnim procesorom koji to može. Tako visok takt može kao i kod jačih procesora postići samo jedna, najbolja jezgra u procesoru, i to kod kratkih i minimalno paraleliziranih opterećenja. Osnovni takt procesora ovisi o konfiguriranom TDP-u koji ide od 12 do 28 W. Primjerice, pri 12 W je svaga 1,3 GHz, a pri 28 W je 2,9 GHz. Novi Core i5-1155G7 također ima četiri CPU jezgre, no manji L3 cache (8 v. 12 MB) i slabiju grafiku s 80 EU-ova. Vršni takt ovog procesora je 4,5 GHz. Intel očekuje da će njegovi partneri na bazi ovih novih procesora na tržište izbaciti preko 60 novih laptopa.

Intel se pohvalio i s 5G modemom koji je razvijen u partnerstvu s MediaTekom. Iako je tvrtka imala svoj vlastiti odjel za razvoj modema za mobilne mreže te 4G modeme koje je koristio Apple, 2019. godine je ovaj dio poslovanja zbog neprofitabilnosti prodan Appleu koji je želio, kao i obično, vertikalno integrirati i ovu komponentu u svoj proizvodni lanac.

Novi modul s 5G modemom prodavat će se po imenom Fibocom FM350-GL, temeljen je na MediaTekovom hardveru i Intelovom softveru, te kompatibilan s Windowsima, Chrome OS-om i Linuxom. Za očekivati je da će ovaj modem naći svoje mjesto u laptopima koji su temeljeni na Intelovim procesorima, no već su najavljeni i neki samostojeći Wi-Fi routeri s podrškom za 5G koji ga također rabe.

Posljednja konkretna objava iz Intel tiče se Beast Canyon NUC-a – NUC-a Extreme temeljenog na Tiger Lake-H procesorima. Ovaj NUC također također se oslanja na arhitekturu NUC Elements u sklopu koje je glavnina računala izvedena u obliku velike PCIe kartice, što omogućava kompaktniju izvedbu računala u odnosu na mini ITX konfiguracije, ali i laku nadogradivost. Kako to izgleda u praksi može se vidjeti u našoj recenziji posljednje generacije NUC Extreme računala.

Novi NUC Extreme nudit će 11. generaciju 45-vatnih mobilnih procesora Core u varijantama i5, i7 i i9 te će podržavati grafičke kartice pune duljine što s postojećim modelom nije bio slučaj (bile su podržane samo kartice koje stanu u mini ITX konfiguracije). Intel je prikazao i izgled novog računala, s poznatom digitalnom lubanjom izvedenom u RGB LED tehnici na prednjoj maski.