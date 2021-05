Intel NUC 9 extreme - Ultra-kompaktna jurilica

Korisnici koji traže stolno računalo visokih performansi, no malih dimenzija, najčešće se okreću složencima formata mini ITX. Intelov s NUC-om 9 Extreme također cilja na ovakve korisnike, no nudi još kompaktniji dizajn

specifikacije - intel nuc 9 extreme Procesori Core i9-9980HK, 8C / 16T

Core i7-9750H, 6C / 12T

Core i5-9300H, 4C / 8T Memorijski utori 2 × SO-DIMM DDR4, do 64 GB PCIe konektori 1 × PCIe 3.0 x16

1 × PCIe 3.0 x4 M.2 konektori 3 × NVMe Gen3 Prednji konektori 2 × USB 3.2 Gen2

1 × TRRS 3,5 mm

UHS-II SDXC čitač Stražnji konektori 4 × USB 3.2 Gen2

2 × Thunderbolt 3

2 × RJ-45 1 Gb/s

1 × TRS 3,5mm / SPDIF

Obični modeli računala NUC su zbog svog tihog rada i iznimne kompaktnosti odličan izbor za uredska i kućna računala gdje nema potrebe za visokim performansama, primarno kada je riječ o grafici. No, Intel u svojoj u ponudi računala ima još jednu varijantu NUC-a, čiji je dizajn prilagođen ugradnji klasične grafičke kartice i samim time prilagođenu korisnicima koji traže računalo za zahtjevnije aplikacije ili igranje.

Cijene različitih modela Model Procesor Jezgre / Threadovi Preporučena cijena NUC9i9QNX Core i9-9980HK 8 / 16 9.349 kn NUC9i7QNX Core i7-9750H 6 / 12 5.656 kn NUC9i5QNX Core i5-9300H 4 / 8 5.239 kn

NUC 9 Extreme dostupan je u tri varijante koje se razlikuju po performansama procesora. Najskuplji je model opremljen s 8-jezgrenim Core i9-9980HK, srednji s šesterojezgrenim Core i7-9750H, a najjeftiniji s četverojezgrenim Core i5-9300H. U sva tri slučaja je riječ o 45-vatnim mobilnim procesorima 9. generacije, odnosno, procesorima koji se inače ugrađuju u laptope visokih performansi. Samim time procesori su zalemljeni za matičnu ploču i nije moguće naknadno mijenjati, iako NUC 9 Extreme usprkos tome nudi nadogradnju na drugačiji način.

NUC 9 Extreme može se pohvaliti s lijepim izborom portova. Tu su čak i dvije mrežne kartice, te dva Thunderbolta 3

NUC ima pravilan četvrtasti oblik, no bez oštrih kutova. Računalo je predviđeno da leži na užoj stranici jer su veće stranice, pravokutnog oblika, načinjene od metalne mrežice i predviđene za ventilaciju. Ta je mrežica dodatno je ukrašena logom lubanje kojeg Intel skoro 15 godina rabi u određenim proizvodima koji su namijenjeni najzahtjevnijim igračima i entuzijastima. Ostatak vanjskog dijela načinjen je od vrlo kvalitetne crne plastike. Po pitanju konektora NUC 9 Extreme nudi puno. S prednje strane su dva 10-gigabitna USB-am, UHS-II čitač SD kartica i TRRS konektor za slušalice. Na stražnjoj se strani nalaze četiri 10-gigabitna USB-a, dva Thunderbolta 3, dva 1-gigabitna mrežna priključka, HDMI 2.0 i kombinirani stereo/optički izlaz zvučne kartice.

Dva mrežna konektora ne pogone jednaki kontroleri. Dok jedan pogoni "obični" I210 čip, iza drugog se nalazi I219 koji podržava Intelovu tehnologiju vPro, pa samim time i daljinsko upravljanje i nadzor, što je zgodno za poslovnu uporabu tih računala. Računalo podržava i Wi-Fi 6. Straga također vidimo standardni IEC-C13 konektor za spajanje gradske mreže te maleni ventilator napajanja. Uz stražnje konektore nalaze se dva utora za kartice standardne visine.

Dvodijelna unutrašnjost

Unutrašnjosti računala pristupa se lako. Odviju se dva vijka koji drže krov na mjestu, pa se krovna ploča povuče straga i skine, bez potrebe za odspajanjem bilo kakvih konektora. To naglašavamo jer su na nju ugrađena dva tanka 80-milimetarska ventilatora koji se napajaju preko kontaktnih pinova što je vrlo praktično. Skidanjem krova također dobivamo mogućnost skidanja bočnih stranica koje sada više nisu osigurane već ih je lako izvaditi. Sada možemo vidjeti da se NUC iznutra sastoji od dva osnovna elementa – svojevrsne matične ploče na kojoj su tri PCIe utora, te kartice dvostruke debljine na kojoj se nalaze svi oni stražnji konektori.

Ta kartica je zapravo NUC 9 Extreme Compute Element, odnosno "prava" matična ploča ovog računala. Na njoj se nalaze zalemljeni procesor, dva SO-DIMM utora s podrškom do 64 GB memorije, dva M.2 utora i hlađenje u obliku Sunovog turbinskog ventilatora s magneto-levitirajućim rotorom. Iako se Compute Element može izvaditi iz kućišta, to nije tako trivijalno kao izvaditi običnu karticu budući da su na njega spojeni brojni kabeli, a kućište je vrlo skučeno. Ipak, to nije problem jer se plastično kućište Elementa lako otvara, čime dobivamo pristup M.2 i SO-DIMM utorima. Valja naglasiti da oba M.2 utora imaju i vlastite pasivne hladnjake.

Matična ploča zapravo je samo produžetak prave matične ploče koja je skrivena u NUC Element modulu. Na njoj se nalaze PCIe konektori i jedan M.2 konektor

Što se tiče PCIe utora koje smo spomenuli, vjerujemo da su mnogi već pretpostavili da je donja ploča zapravo adapter koji omogućava da se 16 PCIe 3.0 kanala koji stižu iz Compute Elementa raspodijeli u više konektora – jedan PCIe x16, jedan PCIe x4 i dodatni M.2 s hladnjakom. Samim time, u slučaju da je popunjen samo x16 utor, njegova je propusnost maksimalna. U slučaju da je popunjen bilo koji od sekundarnih utora, propusnost PCIe x16 utora pada na x8.

Izbor grafike

Naravno, postavlja se pitanje kakvu je uopće karticu moguće ubaciti u taj PCIe x16 utor. Bilo koju kompaktnu, ne dulju od 203 milimetra i ne deblju od dvije širine standardnog utora. Za napajanje konfiguracije brine se maleno Flex ATX napajanje snage 500 W, s 80 PLUS Platinum certifikatom efikasnosti, pa ni u tom smislu nema problema s instalacijom jačih kartica, pa je zapravo potencijalnom vlasniku najveći problem nabava kartice. Sreća u nesreći je što zbog ograničenih gabarita u NUC 9 Extreme ne stanu najtraženiji modeli kao što su RTX 3090, 3080 ili 3070, već se treba zadovoljiti s GeForceom RTX 3060 Ti u kompaktnom izdanju.

S obzirom na to o kakvom je računalu riječ, na NUC 9 Extreme imamo dvije zamjerke. Prva je vrlo visoka cijena u odnosu na klasični mini ITX složenac. Za isti je novac jednostavno moguće složiti moćnije računalo. Primjerice, umjesto mobilnog procesora iz najjačeg NUC-a, može se dobiti 12-jezgren Ryzen 9 5900X podešen na TDP od 65 W. Ruku na srce, testirani NUC s i9 procesorom također ima procesor podešen na 65 W, iako je osnovni TDP 45 W. Točnije, i9-9980HK isprva će povući oko 105 W i time isporučiti više taktove na oko jednu minutu, nakon čega potrošnja i performanse padaju.

Drugi problem je hlađenje. Iako Intel rabi vrlo kvalitetan ventilator, rashladni sustav je zbog dimenzija računala vrlo kompaktan. Kad je riječ o čistom opterećenju procesora, to nije osobiti problem (buka od 41 dBA), no kada je u priči i grafika (primjerice kod igranja) buka je znatno viša (49 dBA) zbog toga što rashladni sustav procesora vuče zrak preko zagrijane grafičke kartice.