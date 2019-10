Najbolji hi-fi sustavi na ovogodišnjem Too Loud Festu

Jučer i danas do 20h u zagrebačkim hotelima DoubleTree by Hilton i Hilton Garden Inn održava se Too Loud Fest 2019, ključni domaći glazbeno-vizualni sajam, koji jak sadržajni naglasak ipak stavlja na ovaj prvi, glazbeni dio. Sve o Too Loud Festu 2019 već smo spomenuli u našoj najavi od prije nekoliko dana, a ovu priliku iskoristit ćemo za pregled sustava koji su nam se na licu mjesta najviše svidjeli. Ističemo kako se ni slučajno ne radi o najskupljim izloženim sustavima – instalacije s cijenama od po nekoliko stotina tisuća eura, izložene na 2. katu hotela DoubleTree by Hilton, bilo bi neprirodno smještati u isti koš s drugim prikazanim sustavima. Sustave opisujemo redoslijedom kojim smo nailazili na njih, bez nekog posebnog rangiranja.

KEF R11 i NAD M10

Sigma Audio Koncept ove godine nastupila je s ukupno tri sustava, od čega posebnu pažnju privlači onaj temeljen na NAD-ovom pametnom pojačalu M10 (naša recenzija dotičnog motivirala vas je na pisanje gotovo 300 komentara!) i KEF-ovim zvučnicima R11, koje smo prvi puta vidjeli prošle godine, prilikom posjete KEF-ovoj tvornici u Maidstoneu. Ovo je prvi puta da se KEF-ovi floorstanderi u Hrvatskoj pokazuju u boji oraha, umjesto u uobičajenoj crnoj ili bijeloj. Također valja istaknuti da je ovo jedan od malobrojnih izloženih sustava na kojima je svirala "normalna" glazba, kao što su Pink Floyd i Billie Eilish, umjesto uobičajenih, ne odviše informativnih, "audiofilskih" sadržaja, poput polusatnog plinkanja na akustičnoj gitari. Druga dva sustava, također izvrsna, Sigma Audio Koncept izlaže na 2. katu – tu se mogu poslušati JBL-ovi famozni zvučnici L100 i Revelovi floorstanderi više klase, pri čemu su jedni i drugi pogonjeni vrhunskom elektronikom s potpisom kanadskog Simaudia.

Audio Pro A36

Ascomm je demonstrirao sustav zasnovan na konceptu koji je u novije doba kupcima sve privlačniji – umjesto pasivnih zvučnika i vanjskog pojačala, koriste se aktivni zvučnici, kod kojih su pojačala integrirana u zvučničke kutije. Riječ je o kompaktnim floorstanderima Audio Pro A36. Ova tvrtka u novije doba uspješno gradi status vrlo ozbiljnog proizvođača bežičnih i aktivnih zvučnika, a novi model A36 to svesrdno potvrđuje. Kako ovi zvučnici još nisu formalno lansirani (nećete ih pronaći čak ni na službenoj stranici proizvođača), zamoljeni smo da ne otkrivamo previše detalja, no svakako možemo kazati da iz njihovih nevelikih zvučničkih jedinica izlazi neobično moćan i uvjerljiv zvuk, ali i tolika količina bogatog basa da smo se bili spremni okladiti da se u prostoriji nalazi subwoofer (i nalazi se, ali nije bio spojen ni uključen – provjerili smo). Ascomm nam je otkrio i cijenu, koja će iznositi neočekivano razumnih 5.990 kuna, a to znači samo jedno: zvučnici Audio Pro A36 nam što prije moraju stići na test i recenziju, budući da će jedno takvo rješenje (i po toj cijeni) biti zanimljivo vrlo širokim masama.

Edifier S3000Pro, ELAC, ProAc

HD Multimedia nastupa s nekolicinom sustava, u oba sajamska hotela, te svi zvuče izvrsno. ELAC i ProAc zvučnike ljubiteljima dobrog zvuka ne treba posebno predstavljati, budući da se redovito spominju u raspravama o hi-fi uređajima koji pružaju mnogo za novac. Isto vrijedi i za Edifier, propulzivnog proizvođača visokokvalitetnih aktivnih zvučnika, poput modela S3000Pro, koji nam je privukao pažnju neobično bogatim, mesnatim i energičnim zvukom. Riječ je o bežičnim zvučnicima koje je kao takve lako smjestiti u prostor, budući da ih samo treba spojiti u strujnu utičnicu. Moguće im je spojiti i žični izvor zvuka, no glazbu će također rado reproducirati putem Bluetootha 5.0, s podržanim kodekom aptX HD, čije će odlike svakako biti čujne na zvučnicima ovog reda kvalitete. Iskustvo je pokazalo da su kvalitetni aktivni zvučnici, poput modela iz Edifierove ponude, iznimno zanimljivi vama, našoj publici, stoga ćemo ih u narednim tjednima početi testirati i opisivati.

GoldenEar Technology Triton Reference i Cambridge Audio Edge A

Audio Cinema Art je u ukusno uređenom prostoru predstavio famozne zvučnike GoldenEar Techology Triton Reference, koji se još nisu mogli na ovaj način poslušati u našim krajevima, te ih potjerao Cambridge Audiovim nagrađivanim pojačalom Edge A. Ovoj sjajnoj kombinaciji pridodani su brojni uređaji iz prihvatljivijih cjenovnih kategorija, poput zvučnika s potpisom Paradigma (uskoro ćete čitati recenziju jednih tvrtkinih sjajnih i nevjerojatno isplativih bookshelfova) i KLH-a, KLH-ovih slušalica te brojnih iFi Audiovih DAC-ova, pojačala i dodataka.

Dynaudio Confidence 30 i Pathos Heritage

Sonus Art je na Too Loud Fest 2019 donio zvučnike iz Dynaudiove vršne linije Confidence 30 (73.000 kuna) i Pathosovo briljantno pojačalo Heritage (94.000 kuna). Ovom vrhunskom sustavu pridodano je nešto iz sasvim druge kategorije, kako cjenovne, tako i konceptualne - Bowers & Wilkinsonovi bežični zvučnici Formation Duo (15.000 kuna po komadu). Uz njih, demonstrirani su i drugi B&W-ovi bežični zvučnici iz linije Formation, kao i mogućnosti njihovog individualnog upravljanja i uparivanja, s ciljem korištenja unutar multiroom sustava. Kao što je nekima poznato, B&W je relativno kasno izašao na tržište s bežičnim zvučnicima, radi želje da usavrše njihovu funkcionalnost i srežu latencije na najmanju moguću mjeru, što je naposljetku i postignuto – komunikacija između lijevog i desnog kanala kod Formation Dua na razini je nanosekunde.

Za kraj slijedi galerija slika još nekih zanimljivih i zaista impresivnih sustava i prostorija koje smo jučer posjetili. Too Loud Fest 2019 traje danas do 20h pa ako ste u Zagrebu ili okolici, još nije kasno da navratite!