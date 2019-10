Ovog vikenda posjetite Too Loud Fest 2019

Ovog vikenda (19. i 20. listopada) u Zagrebu će se održati Too Loud Fest 2019. Kao najveću novost festivala organizator najavljuje dodatnu lokaciju – Hilton Garden Inn hotel, koji se nalazi u neposrednoj blizini hotela Double Tree, koji je do sada već postao tradicionalno mjesto održavanja festivala.

Na Too Loud Fest 2019 festivalu predstavit će se najnovija tehnološka dostignuća u audio i video industriji, uključujući i neke svjetske premijere. Posjetitelji će moći uživati u vrhunskom zvuku i slici, prisustvovati na probranim koncertima sjajnih izvođača te sudjelovati na radionicama i prezentacijama na kojima će doznati najnovije informacije iz svijeta glazbe.

Ovogodišnji Too Loud Fest je i ove godine uvršten u kalendar najvećih i najpoznatijih svjetskih audio/video događaja, što Zagreb stavlja uz bok Las Vegasu, Tokiju, Münchenu, Los Angelesu, Denveru i drugima.

Posjetitelje kao i svake godine očekuje obilje dobre glazbe, mnogobrojne ekskluzivne premijere, radionice i čak više od 35 renomiranih domaćih i stranih izlagača audio i video opreme, kao i glazbeni izvođači. LG, Yamaha, Technics, Sonus Faber, Philips, KEF, Bowers & Wilkins, NAD, Tannoy, Harman Kardon, McIntosh, samo su neki od svjetskih brendova čije ćete proizvode moći vidjeti, čuti, isprobati, a kao i svake godine, brojni distributeri nosača zvuka pripremili su za posjetitelje festivala vinile i CD-ove po posebnim, promotivnim cijenama.

Tijekom festivala održat će se predstavljanje limitiranih zvučnika The Sonus Faber, vrijednih 250.000 eura. Za posjetitelje je pripremljen i ekskluzivni nagradni natječaj u kojem će moći osvojiti brojne vrijedne nagrade, uključujući i ušne slušalice koje će biti posebno dizajnirane i oblikovane prema ušima dobitnika nagrade, a čija je vrijednost 3.000 kuna.

Prema riječima entuzijasta vrhunskog zvuka i organizatora Too Loud Festa, Nebojše Uglješića, festival je namijenjen svima, a cilj festivala je jednostavan – upoznati ljude s vrhunskom kvalitetom zvuka i slike te pritom pružiti dobru zabavu. Na festival će doći i ovogodišnje zaštitno lice festivala, Alen Kolbas, koji se svojim životnim stilom nametnuo kao jedini ispravni izbor lica koje će vas gledati sa svih jumbo plakata u Zagrebu.

Ulaznice su dostupne putem online Ticketshop.hr sustava i iznose 35 kuna za jedan dan i 50 kuna za dva dana festivala. Mogu se kupiti i na dane festivala na blagajni hotela DoubleTree by Hilton i Hilton Garden Inn te na Ticketshop.hr prodajnim mjestima. Kupljena ulaznica vrijedi za ulaz u oba hotela. Detaljan program, lokaciju i popis izlagača možete provjeriti na internetskoj stranici festivala.

Za sve one koji ne mogu doći na Too Loud Fest 2019, nije sve izgubljeno - naš Davor Šuštić će u subotu, 19. listopada, s lica mjesta izvjestiti o najvećim zanimljivostima festivala. Dojmove s prošla dva festivala možete provjeriti na sljedećim poveznicama: Too Loud Fest 2017 i Too Loud Fest 2018.