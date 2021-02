Neslužbeni detalji nadolazećeg BlizzConlinea

Kao što smo nedavno pisali, sutra započinje BlizzCon koji po prvi puta stiže u nešto izmijenjenom izdanju. Naime, "zahvaljujući" globalnoj pandemiji, BlizzCon 2020 je kao i mnogi slični sajmovi prošle godine morao biti otkazan, pa su ga organizatori pomaknuli u veljaču ove i preformatirali u isključivo online izdanje. Istom prigodom objavili smo i raspored prikazivanja po kanalima koji je, ruku na srce, bio prilično općenit i nije nudio detaljnije informacije, no kako to obično biva, neke stvari su ipak procurile nešto ranije. Znamo da nas od BlizzConlinea, što je naziv za ovo posebno izdanje, dijeli samo jedan dan, no ipak ne krijemo zadovoljstvo što će na istom biti prikazane neke velike novosti.

World of Warcraft: The Burning Crusade Classic

Diablo II Resurrected

Hearthstone Expansion

Diablo: Immortal Release Date

Mobile Announcement(s)? (Warcraft Pet Battle Game)

New Heroes, Maps, Lore Sneak Peek for Overwatch 2

New Class, Area Reveal for Diablo IV#blizzconline #leaks pic.twitter.com/blDKltJrzl — Kaiser499 (@Kaiser499) February 15, 2021

Ako je vjerovati korisniku Kaiser499, a nemamo razloga za sumnju jer je čovjek i ranije objavio da Blizzard radi na Diablu 4 i Overwatchu 2 što su naknadno i sami developeri potvrdili, na BlizzConlineu će biti premijerno najavljen Diablo 2 Remaster, koji prema njegovim informacijama ispod pulta nosi službeni naziv Diablo 2 Resurrected. Uz to, trebali bismo dobiti datume izlaska World of Warcraft: The Burning Crusade Classica koji je sasvim logičan slijed događaja obzirom na popularnost izvorne verzije, Diablo: Immortala, prerade legendarnog serijala za mobilne uređaje, te nove ekspanzije za kartaški Hearthstone. Nadalje, navodno će biti najavljena još jedna mobilna igra za koju se sumnja da je riječ o Warcraft Pet Battle Game, kao i novi detalji o klasama i mapama u Overwatchu 2 i Diablu IV. U svakom slučaju, pratit ćemo BlizzConline ionako i provjeriti istinitost ovih tvrdnji.