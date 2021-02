Objavljen raspored BlizzConlinea, virtualnog festivala posvećenog Blizzadovim igrama

Umjesto masovnog okupljanja koje je svake godine privuklo tisuće fanova Blizzardovih igara, nadolazeći BlizzCon je organiziran u nešto drugačijem obliku i pod novim imenom, nadamo se privremenim. BlizzConline će se održati od 19. do 21. veljače i biti će potpuno besplatan za gledanje putem službenih stranica BlizzCon.com, kao i poznatih streaming platformi poput Twitcha ili YouTubea.

Na taj način autori megapopularnih igara poput World of Warcrafta, Overwatcha, Diabla i svih ostalih žele ostati povezani sa svojim sljedbenicima, te im predstaviti novosti iz njima zanimljivih svjetova, kojih je sudeći po svježe objavljenom rasporedu popriličan broj. Virtualni festival započinje u petak, 19. veljače nakon čega će gledateljima biti na raspolaganju pet posebnih kanala posvećenih World of Warcraftu, Hearthstoneu, Diablu, Overwatchu i strateškom igrama u koje su utrpani StarCraft, Warcraft III: Reforged i Heroes of the Storm. Uz to, uživo će se prenositi i Blizzardov osnovni kanal koji će predstavljati mješavinu programa ranije spomenutih prijenosa.

Prvi dan je u planu otvorenje tijekom kojeg će biti prezentirane najnovije vijesti i sadržaji na kojima developeri rade, da bi nakon toga gledatelji mogli izabrati žele li dalje pratiti od svega pomalo, ili se pak prebaciti na kanal posvećen njima omiljenoj zabavi što će se nastaviti i narednih dana uz poseban naglasak na samu zajednicu što uključuje pitanja publike, predstavljanja utjecajnih igrača i stvaratelja sadržaja, cosplayere i tako redom.

Nije zgorega spomenuti kako je u travnju prošle godine Blizzard objavio kako unatoč korona-krizi namjerava održati BlizzCon, iako su natuknuli da bi isti mogao biti u nešto drugačijem izdanju od dosadašnjih. Već u svibnju je potvrđeno da 2020. nažalost neće biti tradicionalnog okupljanja, da bi u listopadu najavili BlizzConline za veljaču ove godine. Kad smo se već dotakli mnogima omiljenih developera, recimo i kako Blizzard ove godine slavi 30 godina postojanja, te ovom prigodom nudi posebne pakete s goodiesima koji cijenom variraju od 19,99 do 59,99 eura, a više detalja o njihovom sadržaju potražite ovdje.