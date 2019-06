Nintendo zaključio E3 prezentacije solidnim brojem najava

Japanski div već nekoliko zadnjih godina svoju Direct prezentaciju ostavlja za kraj, pa tako ni ova nije bila drugačija. Najavili su cijelu hrpu igara, a u izradi je i nastavak na Breath of the Wild

Popularan tvorac konzola i igara iz Japana, Nintendo, već nekoliko godina ne održava tradicionalne konferencije, već svojim fanovima prenose sve važne informacije putem Direct prezentacija. Ova za vrijeme sajma E3 uvijek je duža, pa su tako danas u 40 minuta prikazali više od dvadeset igara. Mi ćemo izdvojiti deset koje su nam se činile najzanimljivije, a ako imate Switch i volite Nintendo, sigurni smo da ćete htjeti pogledati prezentaciju u cijelosti i vidjeti sve što možete ove i iduće godine očekivati od sadržaja za konzolu.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild dobiva nastavak

Jedna od najbolje ocijenjenih igara i onih koja je pokupila najviše nagrada 2017. godine bila je The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ova akcijska avantura oduševila je i igrače i kritičare, pa smo najavu koju je Nintendo ostavio za sam kraj prezentacije stavili na prvom mjesto. U izradi je nastavak na Breath of the Wild i dobili smo kratak prikaz.

U izradi nova Contra

Konami se odlučio probuditi i za početak oživjeti serijal Contra. Nova igra nastavlja tamo gdje je Contra III: The Alien Wars stao, a radi se o twin stick akcijsku igru s pogledom iz trećeg lica koji će imati razne modove. Osim kampanje, najavljen je online PvP mod i kooperativni mod. Igra ima četiri lika kojima možete podešavati sve - oružja, izgled, pa čak i sklapati nova oružja, te nadograđivati vještine. Contra: Rogue Corps osim za Switch izlazi za Xbox One, PS4 i PC 24. rujna, više informacija nalazi se ovdje.

The Witcher 3 stiže na Switch

I tako će omiljeni Witcher Geralt postati Switcher. CD Projekt Red priprema verziju svojeg izvrsnog RPG-a za Nintendovu konzolu, pa ćete se sada s Bijelim vukom i cijelom postavom zanimljivih likova moći družiti i u pokretu. Konkretan datum izlaska nismo dobili, ali bi ova verzija igre trebala izaći do kraja 2019. godine. Puno ime joj je The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, što znači da će uz osnovnu igru biti uključene ekspanzije Hearts of Stone i Blood and Wine.

Luigi's Mansion 3 dobio gameplay prikaz

Manje popularni brat vodoinstalater iz serijala Mario već dugo ima svoje igre u kojima istjeruje duhove, a s tim poslom će nastaviti i u Luigi's Mansion 3. Danas smo dobili novi gameplay prikaz za igru koji izgleda slično kao i prethodni nastavci, ali će imati kooperativni mod u kojem će drugi igrači postati Gooigi i imati svakakve vještine koje drugi igrač nema. Igra bi trebala izaći na jesen ove godine, a više detalja potražite na službenim stranicama.

Animal Crossing New Horizons izlazi iduće godine

Ljubitelji društvenih simulacija Animal Crossing čekaju punokrvni nastavak od 2012. godine, a iako su Animal Crossing New Horizons trebali zaigrati u ovoj godini, Nintendo je odlučio pomaknuti datum izlaska na 20. ožujak 2020. godine kako bi bili sigurni da će sve napraviti kako treba. Radnja se odvija na tropskom otoku do kojeg će doći zahvaljujući Tomu Nooku i letenju. Igra izgleda prilično dobro, ali vas trenutno nemamo na koje stranice uputiti.

Trials of Mana je reizdanje treće igre u poznatom RPG serijalu

Posljednja igra u serijalu Mana izašla je 2007. godine, a za vrijeme Nintendove prezentacije najavljeno je novo reizdanje imena Trials of Mana. U traileru nismo dobili previše detalja, ali smo saznali da se radi o novoj verziji igre Seiken Densetsu 3 koju do sada igrači nisu mogli nabaviti na zapadnom tržištu. Igra je osim za Switch u izradi za PC i PS4, a Square Enix je pripremio službene stranice s više detalja. Osim toga ljubitelji serijala od danas mogu nabaviti Collection of Mana - paket reizdanja prijašnjih igara u serijalu koji je dostupan za Switch.

The Legend of Zelda: Links Awakening i Cadence of Hyrule imaju datum izlaska

Još dvije igre vezane u The Legend of Zelda prikazane su za vrijeme prezentacije, jedan remake stare igre i jedan spin-off. The Legend of Zelda: Link's Awakening vidjeli smo prije par mjeseci na jednoj od Direct prezentacija, a sada smo saznali kada izlazi - 20. rujna. Trailer izgleda odlično, a svi drugi detalji nalaze se ovdje.

Još jedna od igara koju znamo s prijašnje Nindies prezentacije je spoj glazbeno-ritmičkog roguelikea Crypt of the Necrodancer i svijeta Legend of Zelde. Cadence of Hyrule se čini jednako dobra kao i osnovna igra, a moći ćete ga zaigrati već 13. lipnja. Za više detalja pogledajte trailer i zatim proučite službene stranice.

Super Smash Bros. Ultimate dobiva nove likove

Izuzetno popularna borilačka igra koja je izašla u prosincu prošle godine, Super Smash Bros. Ultimate, dobit će dva nova lika. Prvi obuhvaća raznolike heroje iz serijala Dragon Quest, ali svaki ima iste vještine. Oni će postati dostupni ovog ljeta.

Druga najava bila ja veće iznenađenje, jer se radi o suradnji između Microsofta i Nintenda. Iako nije nova igra, Banjo-Kazooie će ove jeseni stići u igru i imati sve vještine s kojima ste se mogli susresti u tim 3D platformerima, kao što su gađanje protivnika jajima i posebni skokovi. Super Smash Bros. Ultimate trenutno ima postavu od 71 lika i ne izgleda kao da će Nintendo prestati s ubacivanjem. Za više detalja o borilačkoj igri zaputite se ovdje.

Cijela hrpa igara prikazana kroz Highlight Reel

Kao što je običaj u ovakvim prezentacijama dobili smo montažu od 5 minuta u kojoj se nalaze brojne igre koje će vlasnici Switcha moći nabaviti i zaigrati.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered stiže i na Switch

Prošle godine dobili smo priliku zaigrati Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom, nastavak na odličan JRPG inspiriran animiranim filmovima iza kojih stoji Studio Ghibli. Prva igra je bila ekskluziva za PlayStation 3, ali se to ove godine mijenja. Osim za PlayStation 4, Bandai Namco najavio je reizdanje za Switch i PC koje će izaći 20. rujna ove godine. Ako se želite upoznati sa svijetom koji krije brojne tajne, bacite oko na ove stranice.

Sve ostale najave pogledajte u nastavku

Ako imate Switch i volite Nintendo, vjerojatno ste već pogledati sve što je izdavač najavio, ali ako niste, ostale najave možete pogledati u videu ispod teksta. Nintendo je održao posljednju konferenciju za ovu godinu, a danas je sajam otvorio vrata za javnost. Vjerojatno ćemo u naredna tri dana dobiti neke konkretnije gameplay prikaze (kojih je ove godine bilo prilično malo) i možda datume izlaska, pa ako se što drugo zanimljivo dogodi, prenijet ćemo vam.