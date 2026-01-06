Roboti okupirali Las Vegas: počinje CES 2026 gdje nastupaju i četiri hrvatske tvrtke

Počinje najveći tehnološki show na svijetu, CES 2026, odakle vam se javljamo uživo, zapanjeni količinom humanoidnih robota na sajmu i s velikim očekivanjima od pobjednika Idea Knockouta 2025

CES 2026, koji se upravo otvara za javnost u Las Vegasu nakon dva "press only" dana, donosi jasan pomak u fokus: umjesto naglaska na umjetnoj inteligenciji kao glavnoj atrakciji prošlih nekoliko izdanja sajma, sada glavnu pozornicu zauzimaju roboti.

AI uglavnom služi kao podrška u pozadini, a ne kao samostalna zvijezda. Kineski izlagači dominiraju brojem i ambicijama u područjima poput potrošačke elektronike, robotike i pametnih vozila, postavljajući se kao ključni igrači na sajmu.

Sve više hrvatskih izlagača

No prije svega, važno je reći da na Eureka Parku, najatraktinijem dijelu sajma, gdje se predstavlja 1.200 najzanimljivijih startupa iz cijelog svijeta, nastupa i pobjednik Idea Knockouta 2025, tvrtka GYM3000.COM sa svojim "pametnim ručnikom" FitButlr koji je i prije početka sajma plijenio veliku pažnju.

Već za nekoliko sati imat ćemo i izveštaje o prvim uspjesima ovih mladih sportski orijentiranih tech genijalaca na CES-u 2026!

Uz njih, još su tri hrvatske kompanije među izlagačima: Xylon, InsiderCX i Agilno.

Spomenimo i da su nastup pobjednika Idea Knockouta u Las Vegasu omogućili Hrvatski Telekom kao generalni pokrovitelj Idea Knockouta, Bug kao organizator, te sponzori natjecanja Algebra Lab, Mastercard, Xiaomi, Solflare, Span i Studenac.

Dominacija humanoidnih robota

Ove godine roboti napuštaju laboratorije i demonstracijske videozapise te ulaze u svijet stvarnih proizvoda namijenjenih domovima, logistici, bolnicama i javnim prostorima. Glavni naglasak je na kućnim pomoćnicima, humanoidnim robotima i autonomnim platformama koje koriste AI za praktične zadatke poput nošenja tereta, čišćenja, nadzora i interakcije s ljudima.

Kineske tvrtke dolaze s velikom industrijskom moći i skalabilnošću, nudeći gotove proizvode po konkurentnim cijenama u robotici, električnim vozilima, pametnim kućanskim uređajima i medicinskoj opremi. Za razliku od njih, američke i europske kompanije često predstavljaju prototipove i koncepte, što sajamske hodnike čini pregledom buduće ponude u kojoj Kina određuje ritam.

Koliko je američka tech industrija povezana s kineskom - usprkos Trupovim tarifama prema Kini - svjedoči i činjenica da će se sutra u Las Vegasu u čuvenoj The Spheri, najvećoj pozornici u SAD-u, uz neviđenu produkciju održati keynote Lenova, na kojem će gostovati i CEO Nvidije. Organizatori CES-a s razlogom su takav prestižni tretman prepustili kineskoj kompaniji.

Pred sam CES, tijeko medijskih dana, održao se i CES Unveiled, na kojem je predstavljeno nekoliko štosnih gadgeta i atraktivnih inovacija koje mame pažnju, pa ih evo nekoliko u nastavku...

Lude inovacije

Seattle Ultrasonics predstavio je ultrazvučni kuhinjski nož C-200, koji vibrira preko 40.000 puta u sekundi, smanjujući trenje i potrebnu silu za rezanje za pola. Bežični je, puni se preko USB-C-a, a dolazi na tržište početkom 2026. Tehnologija je dosad korištena u industriji, a sada se prenosi u kućanstva. Prednarudžbe su otvorene, a novinar je osobno isprobao nož i potvrdio njegovu učinkovitost.

Hope Valley AI donosi platformu HOPE, digitalnu kliniku za prevenciju raka dojke. Ovaj CE-certificirani softver analizira medicinske podatke (snimke, anamnezu, rizike) kako bi predvidio povećani rizik godinama unaprijed. Potiče samopraćenje i nadopunjuje liječničke preglede, a na CES-u će demonstrirati integraciju u bolnice i klinike.

Francuski Y-Brush vraća se s novom generacijom soničnih četkica za zube koje čiste sve zube u samo 20 sekundi. Koriste Y-oblikovani nastavak s 35.000 vlakana i sonične vibracije. Nova linija, uključujući model Y-Brush Ultra, nudi poboljšane funkcije poput senzora daha.

Uz ovo, na CES Unveiledu smo vidjeli i nekoliko robo-pasa i robo-mačaka - izgledaju nevjerojatno uvjerljivo, a proizvođači ih predstavljaju kao kućne ljubimce "koje ne treba šetati i koji ne piške i ne kakaju"... Zaista bizarno, ali izgleda da tržište postoji i za takve "inovacije".

CES 2026. tako postaje sajam gdje roboti i robotizirane platforme dominiraju, pokazujući prelazak iz eksperimentalne faze u praktičnu primjenu, čemu ćemo svakako svjedočiti kroz narednih par dana u Las Vegasu.