Sajam IFA svoj 100. rođendan obilježava rebrandingom

Povodom velikog i "okruglog", 100. rođendana Berlinskog sajma tehnologije IFA, najavljeno je osvježenje njihovog vizualnog identiteta. IFA je jedan od najpoznatijih i najetabliranijih brendova među svjetskim sajmovima. Njihov dosadašnji logotip zadnji put je osvježen početkom 2000-ih godina i svojim je vizualnim jezikom zastario, smatraju u direkciji sajma, pa su zaključili da je došlo vrijeme za reviziju marke IFA, pri čemu je upravo 100. obljetnica odabrana kao ključni trenutak.

"Innovation For All"

Tijekom promišljanja o novim vizualnim elementima pazilo se da oni odaju počast naslijeđu marke IFA, ali uz osiguravanje da novi identitet bude relevantan i za budućnost. Tako se došlo do ideje da novi logotip ima poveznice s jednim od najznačajnijih događaja iz povijesti tog sajma – predstavljanja prvog televizora u boji u Zapadnoj Njemačkoj, koje se dogodilo na IFA-i 1967. godine. Stoga su za novi dizajnerski paket izabrane boje koje podsjećaju na testni signal televizije u boji.

Iz samog je logotipa ispao zaštitni znak IFA-e, lik nazvan "Funk-Otto", ali on će ostati prisutan u ostalim elementima i pojavljivat će se u posebnim prigodama. Naziv IFA također mijenja značenje. Umjesto dosadašnjega, "Internationale Funkausstellung" (Međunarodna radijska izložba) ista će tri slova od sada predstavljati krilaticu "Innovation für Alle" (Inovacija za sve), što funkcionira i na engleskom jeziku ("Innovation For All").

"Baš kao što su radio, televizija u boji i Internet zauvijek promijenili svijet, AI, VR i kvantno računalstvo ponovno će nas odvesti u novu eru. IFA će sa svojim novim brendom postati mjesto koje fascinira i iznenađuje ljude te im daje pogled u vlastitu budućnost – barem u smislu proizvoda i aplikacija koje će imati značajan utjecaj na njihove živote", poručuje ovom prigodom Leif Lindner, generalni direktor kompanije IFA Management.

IFA se u Berlinu ove godine održava od 6. do 10. rujna.