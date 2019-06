Square Enix na svojoj E3 prezentaciji pokazao Final Fantasy VII Remake i Marvel's Avengers

Prošle godine za vrijeme sajma E3 je Square Enix imao samo kratku, unaprijed snimljenu prezentaciju koja je trajala pola sata i u kojoj su kratko najavili sve novosti. Ove godine su se pridružili ostatku izdavača i održali konferenciju uživo, a dvije igre koje su igrači najviše čekali, Final Fantasy VII Remake i Marvel's Avengers, prikazane su na samom početku, odnosno kraju prezentacije. Između smo dobili uglavnom najave remastera starih JRPG-ova i novih igara u tom žanru, uz pokoju iznimku. Za razliku od pregleda za ostale konferencije u kojima smo pričali o igrama redom koje su najavljene, ovdje ćemo se najprije usmjeriti na ove dvije koje su izazvale najveće reakcije.

Final Fantasy VII Remake izlazi u ožujku iduće godine

Prije nešto više od 24 sata je Square Enix u Los Angelesu održao koncert s glazbom iz Final Fantasy igara, da bi na samom kraju prikazali kratak trailer i datum izlaska za dugo iščekivani Final Fantasy VII Remake. Znali smo da je datum izlaska 3. ožujak iduće godine, ali su zato prikazali hrpu informacija i gameplayja po prvi put nakon najave novog reizdanja ove kultne igre prije četiri godine.

Potvrđeno je da će igra izlaziti epizodično, ali je producent Yoshinori Kitase rekao da će se prvi dio nalaziti na dva blu-ray diska, iako će se radnja odvijati samo u Midgaru. Što se gameplayja, sustava i mehanika tiče, najbolje da sami pogledate demo:

Igra izgleda izuzetno dobro i prema reakcijama u publici i na internetu, oni koji čekaju da im Square Enix oživi djetinjstvo veoma su sretni prikazanim. Final Fantasy VII Remake izaći će za PlayStation 4 i nije poznato hoće li i kada stići na druge platforme. Svi oni koji žele mogu već sada odraditi predbilježbe, a izdavač je pripremio tri verzije: standardnu za 60 eura, Deluxe za 80 eura i onu za kolekcionare za 330 dolara. Više detalja o tome što svaka sadrži, kao i sve drugo što je Square objavio za igru možete pronaći na službenim stranicama.

Marvel's Avengers ispričat će novu priču u tom popularnom svijetu

O Avengers igri do sada nismo znali ništa osim da je za izdavanje zadužen Square Enix. Posljednja igra koju su prikazali na konferenciji bila je upravo ta i dobili smo nekoliko trailera, solidnu količinu informacija i datum izlaska. Ako želite saznati sve što je objavljeno, najbolje je da pogledate cijelih 14 minuta koje je igra dobila:

U ovoj akcijskoj igri s naglaskom na priči u početku ćemo se družiti s pet originalnih Avengersa (Hawkeye je opet izvisio), a Crystal Dynamics i Eidos Montreal ispričat će potpuno novu priču. Radnja započinje s A-Day, danom kada su Iron Man, Hulk, Black Widow, Captain America i Thor trebali otvoriti svoju tehnološki naprednu bazu u San Franciscu, ali stvari pođu po krivu i svi ih odjednom mrze. Ipak, radi se o junacima, pa će krenuti s ispravljanjem onog za što misle da su krivi.

Marvel's Avengers ćete moći igrati sami ili u kooperativnom modu s još tri igrača, a osim osnovne priče, timovi pripremaju dodatne modove i heroje koje će ubacivati nakon izlaska besplatno. Posebno je naglašeno da igra neće imati loot boxeve i pay-to-win mehanike, ali bi mogla imati kozmetičke mikrotransakcije. Igru ćete moći zaigrati od 15. svibnja 2020. godine za PC, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia, a Square Enix je sklopio partnerstvo sa Sonyjem tako da će vlasnici njihove konzole moći dobiti raniji pristup beti. Ako biti u toku s novostima ili želite odraditi predbilježbe, zaputite se na službene stranice.

Dobili smo prikaz tri remastera JPRG-ova

U skladu s trendom u igraćoj industriji proteklih nekoliko godina, Square je najavio tri remastera: Final Fantasy Crystal Chronicles, The Last Remnant i Final Fantasy VIII.

Za novu verziju Final Fantasy Crystal Chroniclesa znalo se da će izaći za PlayStation 4 i Switch, a sada se uz to zna okvirni datum izlaska koji glasi prvi kvartal iduće godine i to da će igra izaći i za mobilne uređaje.

Originalni The Last Remnant izašao je krajem 2008. godine, PlayStation 4 igrači već su mogli zaigrati moderniziranu verziju od početka prosinca iduće godine. Jučer je prikazan novi trailer uz obavijest da vlasnici Nintendo Switcha mogu zaigrati igru od danas.

Posljednja igra koja dobiva ovaj tretman, i posljednja Final Fantasy igra koja ga još nije dobila nakon što je Square Enix počeo s izradom remastera je Final Fantasy VIII. Ta će igra ove godine proslaviti 20. rođendan, a novu će verziju moći svi zainteresirani igrači nabaviti do kraja 2019. za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch. Službene stranice zasad imaju samo trailer, ali će ih izdavač ažurirati novostima kad budu spremni.

Dying Light 2 prikazan veoma kratko

Iako smo mislili da ćemo za vrijeme ove prezentacije dobiti više detalja o parkour akcijskoj igri sa zombijima iza koje stoji Techland, ali je za Dying Light 2 prikazan samo kratak trailer s pričom.

Barem su nakon konferencije postale aktivne stranice na Steamu koje kriju više informacija. „Prošlo je 15 godina otkad je virus uništio čovječanstvo. Posljednje veliko naselje nalazi se u neumoljivom, zaraženom svijetu koje se našlo u razdoblju modernog srednjeg vijeka. Dok ima dnevnog svjetla razbojnici, frakcije i gladni ljudi hodaju ulicama i skupljaju ostatke, na bilo koji način, a po noći zaraženi slobodno lutaju i napadaju one koji će to postati.

Vaše ime je Aiden Caldwell i zaraženi ste. Zahvaljujući nevjerojatnoj brzini i brutalnim borbenim vještinama moćan ste saveznik i vrijedna roba u ovom opasnom svijetu. Možete raditi stvari koje nitko ne može. Ulaziti u prostore u koje se nitko drugi ne usuđuje. S jedinstvenim vještinama na raspolaganju imate mogućnost uvođenja promjena u ovoj metropoli koja propada. Sudbina grada je u vašim rukama“.

U zanimljivoj priči s brojnim posljedicama, slobodi kretanja i brutalnoj borbi moći ćete uživati sami ili u kooperativnom modu za maksimalno četiri igrača, a razvojni tim Techland kaže da bi se to trebalo dogoditi na proljeće iduće godine. Ako želite možete ostaviti svoju email adresu na službenim stranicama kako biste bili u toku s novostima.

Outriders je nova igra tvoraca Painkillera

Razvojni tim People Can Fly upoznali smo kroz brojne pucačine, pa nije neobično što su i za novi projekt ostali vjerni žanru u kojem imaju iskustva. Outriders je ime njihovog novog IP-a koji bi trebao izgledati ovako:

Zasad nam nisu bili spremni otkriti previše detalja, ali znamo da se radi o kooperativnoj pucačini koju možete igrati sami ili s još dvoje prijatelja i da je radnja smještena u novom i mračnom znanstveno-fantastičnom okruženju. Rekli su da će više informacija objaviti ove zime i da bi igra trebala izaći u ljetnim mjesecima iduće godine za PC, PS4 i Xbox One. Službene stranice su zasad prazne, ali možete pratiti Twitter i Facebook profile za sve što tim objavi.

Nova ekspanzija za Final Fantasy XIV Online izlazi početkom srpnja

MMORPG Final Fantasy XIV, koji je izašao prije šest godina, svakog mjeseca igra 16 milijuna igrača. Igra je do sada doživjela brojne promjene i dobila velik broj dodataka, a najnovija ekspanzija imena Shadowbringers izaći će 2. srpnja.

Ukratko, u ovoj ekspanziji koja će vas koštati 35 eura, odnosno 50 eura ako želite Collector's verziju čekaju vas sljedeće stvari: novi poslovi među kojima je Gunbreaker, rasa Viera, podignut level cap sa 70 na 80, nova područja, novi Primals, hrpa novih tamnica, novi sustav igranja imena Trust za one koji žele igrati sami, New Game+ za one koji žele iskusiti prijašnje sadržaje i priča koja je opisana kao „The Restoration of the Holy Sea of Ishgard“. Za detaljniji pregled posjetite službene stranice, a kada izađe ekspanziju ćete moći zaigrati na PC-u i PlayStationu 4.

Novi Square Enixov JRPG Oninaki dobio datum izlaska

Za Oninaki prvi put smo mogli čuti prošle godine. Radi se o JRPG-u u kojem ćete uz glavnog lika birati i demona koji će vas pratiti u avanturama i pomagati u borbama.

Što se tiče priče, preporuka je pročitate ono što piše na službenim stranicama i interpretirate što je pjesnik htio reći. Igra će izaći 22. kolovoza za PC, Switch i PlayStation 4, a zasad još nije poznato po kojoj će se cijeni prodavati.

Sve ostalo što je Square Enix spomenuo

Osim naslova koje tek moramo zaigrati, izdavač nas je podsjetio na neke stvari koje su nedavno postale dostupne. Među njima su bile PC verzija za JRPG Octopath Traveler, multiplayer pucačina za PC, Xbox One i PS4 imena Batallion 1944 i emotivna avantura Life Is Strange 2.

Kingdom Hearts III će ove zime dobiti novi DLC imena Re:Mind koji će uključivati nove likove s kojima ćete moći igrati. Dvije igre iz serijala SaGa, koje su do sada bile dostupne na istoku – Romancing SaGa 3 i SaGa Scarlet Grace: Ambitions – stižu na PC, PS4, Switch, iOS i Android, dok će prva biti dostupna još i za PS Vitu.

DragonQuest XI: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition S će izaći za Nintendo Switch na jesen ove godine, a Circuit Superstars je nova top down trkaća igra iza koje stoji nezavisni Tim Original Fire Games i koja će iduće godine izaći za PC, PS4, Switch i Xbox One.

To je bilo sve što je Square Enix ove godine bio spreman pokazati, a ako želite možete i sami pogledati prezentaciju u cijelosti.