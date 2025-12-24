Samsung najavljuje novu generaciju televizora, monitora i kućanskih uređaja s AI-om

Kao što su vjerojatno mnogi mogli i očekivati, Samsungovi novi uređaji imat će dublju integraciju s AI-om

Samsung je najavio da će uoči nadolazećeg CES-a održati svoj tradicionalni događaj The First Look, na kojem će predstaviti novu generaciju televizora, monitora i kućanskih uređaja.

Najavni video za The First Look otkriva smjer u kojem se Samsung planira kretati, a to je snažnija integracija AI-a kroz cijeli portfelj proizvoda. Slogan događaja glasi “Your Companion to AI Living” (Suputnik za život uz AI), a u videu se mogu vidjeti televizori s iznimno tankim okvirima i metalnim završetkom, kao i robotski usisavač opremljen kamerom koji vjerojatno koristi i AI za izbjegavanje prepreka.

Događaj The First Look održat će se 4. siječnja u 19 sati po lokalnom vremenu u hotelu Wynn u Las Vegasu. Na pozornici će se pojaviti TM Roh, izvršni direktor i voditelj Samsungovog odjela Device Experience, SW Yong, predsjednik i voditelj odjela Visual Display te Cheolgi Kim, izvršni potpredsjednik i voditelj Samsungovog Digital Appliances odjela.

Pretpostavlja se da će Samsungovi novi uređaji biti izloženi tijekom cijelog CES-a koji traje od 6. do 9. siječnja.