Samsung predstavio i Galaxy Tab S8, S8+ i S8 Ultra flagship tablete

Iako je pažnju ponajviše uzela nova Galaxy S22 serija pametnih telefona, Samsung je na svom Unpacked događaju u srijedu predstavio i novu liniju flagship tableta. Riječ je, naime, o modelima Galaxy Tab S8, S8+ i S8 Ultra, koji su već sad dostupni za prednarudžbu putem Samsungove službene stranice.

Galaxy Tab S8 i S8+

Kao izravna zamjena za prethodne modele Samsungovih flagship tableta, stižu Galaxy Tab S8 i S8+. Standardna verzija ima 11-inčni LTPS TFT zaslon razlučivosti 2560 x 1600, dok S8+ ima nešto veći 12,4-inčni Super AMOLED zaslon rezolucije 2800 x 1752. Oba se modela mogu pohvaliti stopom osvježavanja od 120 Hz.

Tab S8 i S8+ pogonjeni su Snapdragon 8 Gen 1 SoC-om uparenim s do 12 GB RAM-a i do 256 GB interne memorije, a međusobno dijele i četiri Dolby Atmos zvučnika, kao i ultraširoku prednju kameru od 12 MP. Na leđima su im još dvije kamere – glavna od 13 MP i ultraširoka od 6 MP.

Osim u veličini i specifikacijama zaslona, ova se dva modela razlikuju i po senzoru otiska prsta. On se, dakle, na Tabu S8 smjestio na bočnoj strani, dok ga Tab S8+ ima ispod zaslona. Baterija kapaciteta 8.000 mAh rezervirana je za standardni model, dok će njegov „veći brat“ imati onu od 10.090 mAh. Obe baterija imaju podršku za brzo punjenje od 45 W.

Foto: Samsung

Početna inačica Taba S8 može se kupiti za 5.799 kuna, dok početni Tab S8+ košta 7.499 kuna. Oba tableta dolaze u ružičasto-zlatnoj, sivoj i crnoj boji te u Wi-Fi ili 5G verziji.

Galaxy Tab S8 Ultra

Tab S8 Ultra upravo je uređaj s kojim Samsung želi dovesti Android tablete na novu razinu. Riječ je, naime, o tabletu s poprilično velikim 14,6-inčnim Super AMOLED zaslonom rezolucije 2960 x 1848 i stopom osvježavanja od 120 Hz. U notchu se nalaze čak dvije prednje kamere od 12 MP, jedna sa standardnim, a jedna s ultraširokim senzorom.

Pogoni ga Qualcommov flagship SoC, Snapdragon 8 Gen 1 uparen s do 16 GB RAM-a i do 512 GB interne memorije. Na elegantno dizajniranoj „stražnjici“ nalazi se glavna kamera od 13 MP i ultraširoka od 6 MP. S8 Ultra također se može pohvaliti s četiri Dolby Atmos zvučnika, kao i optičkim senzorom otiska prsta ispod zaslona.

Samsung je u Tab S8 Ultra stavio bateriju kapaciteta 11.200 mAh s podrškom za brzo punjenje od 45 W, koje bi, prema navodima tvrtke, trebalo biti zaslužno da se uređaj napuni do 100% za samo 82 minute. Kako će to izgledati u stvarnosti, to nam preostaje za vidjeti, no autonomija bi svakako trebala biti zadovoljavajuća.

Iako je riječ o poprilično velikom tabletu, Samsung tvrdi da je čak 40 posto manje sklon savijanju od Taba S7 te da mu je aluminijsko kućište 30 posto otpornije na ogrebotine. Svakako valja istaknuti da će svaki od novih Tab S8 modela doći sa S Penom, dok će se zaštitna futrola s tipkovnicom trebati kupiti zasebno.

Tab S8 Ultra. Foto: Samsung

Tab S8 Ultra u početnoj Wi-Fi izvedbi koštat će 8.999 kuna, dok će za 5G verziju trebati nadoplatiti još 1.000 kuna.