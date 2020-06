Disk sve ispravno čita, ali nešto ipak ne štima, računalo mi je sve sporije

PROBLEM

Već odavno me muči ovo i smrdi mi na HDD, jer ne znam što može biti drugo. Gledajući sa ovim alatima sve je valjda OK, osim ovog Raw reada, koji nekada skoči na 130 k, a nakon pola sata bude 0. Osjetim najednom da se PC "odziva" nekako čudnovato. Mislim da je ovo u pitanju: https://www.hdsentinel.com/hard_disk_case_communication_error.php. SATA kabel je nov.

ODGOVOR

Vaša situacija nema veze sa SATA kabelom. Dali ste link na stranicu na kojoj se spominje SMART atribut s brojem 199, koji ima veze s kabelom, odnosno komunikacijom između diska i računala, no kod vas je u pitanju atribut s brojem 1: (Raw) Read Error Rate. Pogledajmo što se na webu kaže za njega:

"Read Error Rate S.M.A.R.T. parameter indicates the rate of hardware read errors that occurred when reading data from a disk surface. Any value differing from zero means there is a problem with the disk surface, read/write heads (including crack on a head, broken head, head contamination, head resonance, bad connection to electronics module, handling damage). The higher parameter’s value is, the more the hard disk failure is possible."

Problemi s diskom znaju biti jako nezgodni - korisnik primijeti da nešto nije baš kako bi trebalo biti, da računalo nije responzivno baš onoliko koliko bi trebalo biti, no ipak se s diska uspije sve iščitati i sve naizgled izgleda OK, a jedina indikacija da nešto ne štima je prvi atribut u tablici dijagnostičkih atributa SMART, Raw Read Error Rate, koji govori do koliko pogrešaka je došlo prilikom iščitavanja sadržaja s magnetskih ploča, dakle to je nešto što se događa unutar samog diska i nagovještava mogući kvar

Dakle, riječ je o atributu koji govori koliko pogrešaka se dogodi prilikom čitanja podataka s magnetskih ploča diska, što je nešto što se ne smije ignorirati, jer to znači da disk ima hardverskih problema i postao je rizičan za daljnju upotrebu. Računalo se "čudnovato" odziva jer disk tada zbog pogrešaka prilikom očitanja podataka dolazi do puno ispravljanja grešaka putem CRC-a i do ponovnih pokušaja očitanja sektora koji su pogrešno očitani - disk mora više puta očitati isti sektor, sve dok ga ne uspije ispravno očitati.

Možda bi bilo korisnije da ste nekoliko puta odradili benchmark i gledali ima li drastičnih padova uvijek na istim mjestima - to bi ukazalo da se tu, gdje su drastični padovi kod svakog čitanja, nalaze problematični sektori.

Ako je disk posve čitljiv na razini operacijskog sustava, dakle ako Error Scan pokaže sve zelene kvadratiće, a čini se da se disk ne ponaša kako treba, obavite Benchmark čitanja (testiranje brzine čitanja) više puta i usporedite grafove. Ako konzistentno ima velikih naglih padova u brzini čitanja, što ćete lako prepoznati po velikim šiljcima prema dolje koji se pojavljuju na istom mjestu kod višestrukih testiranja brzine čitanja (krivulja sa slike je dobivena testiranjem drugog diska - šiljci na njoj nisu dovoljno veliki da bi ih se smatralo problematičnima), to vam je dokaz da na tom mjestu, na tim sektorima, postoji neki problem s čitanjem sadržaja s magnetskih ploča

Nadamo se da imate backup svega bitnog. Ako imate garanciju, nadajte se da će se disk pokvariti prije nego li garancija istekne, da ga možete reklamirati i dobiti novi, jer dokle god disk u konačnici uspije iščitati sve podatke, reklamaciju vam vjerojatno neće uvažiti, unatoč tome što se disk u radu ne ponaša baš onako kako bi se trebao ponašati. Ako nemate garanciju, onda bi bilo dobro da taj disk uklonite iz računala ako vam smeta to čudnovato ponašanje - eventualno da ga stavite u USB kućište pa da onda na njega spremate samo nevažne podatke, datoteke bez kojih možete ostati. Mada, najbolje bi bilo da ga više ne koristite.