Ventilator na maksimalnoj brzini - opravdano ili ne?

Zašto se ventilator u prijenosniku stalno intenzivno vrti, može li se to podesiti ili isključiti te, ako se može, je li pametno petljati po tome?

PROBLEM

Može li se ikako podesiti da ventilator na laptopu ne radi stalno? Uopće ne osjećam da je laptop vruć, ali ventilator radi skoro na maksimalnoj brzini.

ODGOVOR

Prilikom ocjenjivanja je li prijenosnik prevruć za pouzdani rad, ne bi se trebalo oslanjati samo na to koliko se izvana čini topao ili koliko topli zrak izlazi kroz otvor za hladnjak, jer se proizvedena toplina u okolinu širi kroz čitavo kućište, iako je obično koncentrirana na neke dijelove, a najviše je koncentrirana na glavnom i grafičkom procesoru, koji su prilično maleni. Dakle, izvana se konkretni prijenosnik može činiti toplim ili tek malo vrućim, a procesori su možebitno na rubu pregrijavanja, odnosno rade na neoptimalnoj temperaturi.

Nemojte se oslanjati na to koliko je kućište prijenosnika toplo, nego nekim programom provjerite koju temperaturu glavnog i grafičkog procesora očitavaju senzori

Stoga je potrebno nekim programom koji može očitati temperature komponenti provjeriti kolika je stvarna temperatura glavnog i grafičkog procesora (CPU i GPU), na primjer HWiNFO64. Postoje i neki programi koji bi vam možebitno omogućili da regulirate brzinu ventilatora iz Windowsa, kao što je SpeedFan, no tako nešto vam ne bismo preporučili, jer kod prijenosnika uvijek postoji problem odvođenja topline zbog relativno malog, skučenog kućišta.

Ako vam se ventilator stalno vrti na maksimalnoj brzini, provjerite postavke u BIOS-u poput Fan Always On. Nemate u BIOS-u nikakve postavke vezane uz brzinu vrtnje ventilatora? Onda je možda vrijeme za čišćenje prijenosnika, odnosno njegovog sustava za hlađenje, što uključuje i zamjenu termalne paste

Ako je temperatura glavnog ili grafičkog procesora visoka, smanjenje brzine ili učestalosti vrtnje ventilatora zapravo bi bilo kontraproduktivno, štetno za prijenosnik. U tom slučaju prijenosnik treba otvoriti, očistiti ventilator(e) i zamijeniti termalnu pastu. Prijenosniku također možete pomoći stalkom koji će ga odignuti od stola pa će imati bolje strujanje zraka s donje strane, a takvi stalci nerijetko dolaze sa svojim ventilatorom koji može pomoći u hlađenju donje strane prijenosnika.

Task Managerom provjerite nije li vam kojim slučajem procesor zauzet 100% i kad ne bi trebao biti, znači kad recimo samo surfate webom, jer će 100%-tno zauzeće procesorskog vremena vrlo vjerojatno kod većine prijenosnika uzrokovati konstantnu vrtnju ventilatora u prijenosniku na maksimalnoj brzini

Ako temperatura procesora nije visoka, provjerite u BIOS-u ima li vaš prijenosnik opciju za reguliranje brzine ventilatora - kod nekih se može podesiti da je ventilator stalno uključen (Fan Always On) pa bi to trebalo onemogućiti (Disabled).

Ako nema takvu opciju, nema - to znači da je proizvođač predvidio da će BIOS bez vaše kontrole regulirati brzinu vrtnje ventilatora onako kako je procijenjeno da je optimalno za konkretni prijenosnik.

Možda vrijedi napomenuti još jednu stvar - jeste li provjerili zauzeće procesorskog vremena pomoću Task Managera? Za očekivati je da će se ventilator na prijenosniku kontinuirano vrtjeti maksimalnom brzinom ako je zauzeće procesora 100%.

Dakle, možda tek surfate webom ili kuckate tekst u Wordu pa vam se čini da procesor tada nije ili ne bi smio biti opterećen, no neki program ili čak maliciozna web-stranica (putem recimo bitcoin minera) može ga maksimalno opteretiti pa se zato ventilator maksimalno vrti.