Diskovi - Pod garancijom, s neispravnim sektorom

P: Windowsi 7 javili su grešku s diskom, a odvrtio sam i HD Tune test koji je također javio greške. HDD je Toshiba P300, stara koji mjesec i još pod garancijom. Što mi je činiti?

O: Iz priloženih screenshotova vidi se da su se počeli pojavljivati bad sektori, a to nikad nije dobar znak. U vašem slučaju radi se tek o jednom oštećenom sektoru i, čini se, jednom nečitljivom sektoru koji je otkrio Error Scan.

Potrebno je napraviti backup svega bitnog, ako to već niste napravili, i jednostavno biti na oprezu. Možete ga pokušati opteretiti sa zapisivanjem – recimo, programom h2testw, kojim se inače testiraju memorijske kartice – pa ga do kraja (ili ako je sistemski disk ostavite nešto malo prostora) zapunite podacima. Taj program ujedno će vam reći je li svaki zapisani bajt uspio ispravno pročitati. Ako nije, screenshotajte i program tog prozora – to vam je dodatni argument da disk ne radi onako kako treba. Obrišite potom privremene datoteke koje je taj program napravio te sada ponovno pogledajte što kaže SMART/Health u HD Tuneu – ima li promjena, odnosno je li se situacija pogoršala – je li broj neispravnih sektora narastao.

Jeste li obavili i benchmark, odnosno testirali mu brzinu? To isto može biti jedan argument za reklamiranje – ako ima zastajkivanja, odnosno naglih, velikih padova brzine.

Sad, o priznavanju garancije – Toshiba u svojoj knjižici u kojoj govori o jamstvu na diskove i SSD-ove ne piše ništa o konkretnim uvjetima pod kojima se jamstvo priznaje, odnosno je li za to dovoljan jedan neispravni sektor. Ako disk uzrokuje ikakve probleme u radu, onda bi vam svakako morali priznati reklamaciju, s time što bi bilo idealno kad biste na neki način mogli dokazati te probleme u radu. Prije reklamacije još ga pokušajte formatirati. Pritom obavite puni format, dakle prilikom formatiranja isključite opciju Quick Format – ako ga Windowsi neće moći formatirati, to je to – onda nemaju izbora nego uvažiti vam reklamaciju. Ako ga ne mislite pokušati reklamirati u ovom trenutku, radite redoviti backup i pratite stanje.

HD Tune zasad samo upozorava, situacija nije kritična, ali pojava ijednog oštećenog sektora može značiti početak ozbiljnih problema s diskom