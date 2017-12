Ideje za geekovski Božić

Znamo da smisao Božića nipošto nisu darovi, međutim, riječ je o nezaobilaznom godišnjem ritualu međusobnog darivanja, koji ne treba zanemariti. Prije svega, to je jedna lijepa gesta koja pokazuje da nam je do nekoga iskreno stalo. Imate li u kući ljubitelja tehnologije, definitivno najbolji odabir za dar nešto je iz IT asortimana – bila to sitnica, ili ozbiljnija stvarčica. No, što odabrati? Svake godina ista priča, isti problemi…

Predblagdansko vrijeme tradicionalno je vrijeme bogatije ponude i raznih popusta. U vrijeme Božića uvelike je lakše pronaći ono što tražite. To je ujedno prilika da i sebe opremite nečim novim i korisnim – računalo, periferija, pametni sat, mobitel, ili možda kućni audiosustav. Ne treba očekivati da ćete skuplje stvari dobiti od nekoga. Dok tražite po trgovinama idealan mobitel za djevojku, gejmerski miš za brata, ili tablet za dijete, bacite oko i na nešto za sebe te opremite dom ili ured.

Kako bismo vam suzili potragu, ove godine smo odlučili naš vodič podijeliti u segmente – Home, Gaming, Business i Outdoor. Jednostavno razmislite o tome što zanima osobu koju darivate te u tom segmentu potražite prikladni dar. Naravno, neki artikli mogli bi se svrstati u više područja, međutim, nastojali smo iz svih područja ponuditi podjednak broj prijedloga.

Gaming Ljudi se generalno dijele na dvije vrste – igrače i neigrače. Rijetki su ljudi koji videoigre igraju samo vrlo rijetko. Ako u kući imate osobu koja ne izlazi iz svoje sobe, ne brinite – nije depresija u pitanju. Možda je jednostavno riječ o strastvenom gejmeru. U tom slučaju, božićni dar potražite u ovom segmentu – gejmerski PC, miš, tipkovnica, slušalice, ili nešto treće. Ne možete pogriješiti.

► Stolno računalo

HPC Nitro Ryzen 5 1600

H18 Megastore složio je izvrsnu stolnu konfiguraciju za gejmere. U efektno dizajniranom Sharkoonovom TG5 Midi Tower kućištu, osvijetljenom plavim LED svjetlima, dolazi ovogodišnji AMD-ov procesorski hit – Ryzen 5 1600, takta 3.2 GHz, sa šest jezgri i 16 MB L3 cachea. Matična ploča na kojoj je smješten ovaj procesor je AB350M, s.AM4. Uz 8 GB DDR4 radne memorije, tu je hard disk kapaciteta 1 TB, uparen sa SSD-om od 240 GB. Kako bi se najnoviji igraći naslovi vrtjeli bez ikakvog problema, tu je grafička kartica NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5. Računalo je pokriveno petogodišnjim jamstvom.

7.669 kn @ H18 Megastore

► Mehanička tipkovnica

Logitech G413 Carbon

Mehanička tipkovnica postala je gejmerski “must-have”, ali vrlo je korisna svima onima koji puno tipkaju. Krasi je iznimna izdržljivost, brz odaziv tipki i nevjerojatan osjećaj pod prstima. Tipkovnica G413 Carbon ima crveno osvijetljene tipke te brušeno kućište od legure aluminija i magnezija. Osim što je krasi vrhunski kompaktni dizajn, G413 Carbon ima i druge korisne funkcije. Tu je USB utor za punjenje vanjskih uređaja i prijenos podataka te tzv. Romer-G mehanički prekidači koji jamče 25% bolji odaziv tipki od nekih konkurentskih modela. Tipkovnica ima anti-ghosting funkciju za 26 istovremenih tipki, a pomoću Logitechova softvera moguće je programirati individualne makro naredbe.

799 kn @ Instar informatika

► Igraći kontroler

Logitech F310

Imate li u kući gejmera koji obožava jurnjave automobilima, dobar stari Pro Evolution Soccer ili FIFA-u, dobro će mu doći igraći kontroler. Logitech F310 je gamepad koji je moguće upariti s pametnim televizorom te iz udobnosti naslonjača pretraživati Steam i igrati željene naslove. Osim što donosi dobro poznati “konzolni” izgled i raspored tipki, F310 koristi i dva najpoznatija priključna standarda – Xinput i DirectInput, između kojih se prebacujete jednostavnom polugicom na donjoj strani gamepada. Igranje videoigara odličan je način za ubijanje vremena i zabavu s prijateljima, a ovaj gamepad omogućit će upravo to.

219 kn @ Svijet medija

► Igraća konzola

Nintendo Switch

Svi mi, stariji od 25-30 godina, rado se prisjećamo legendarnih igraćih konzola Nintendo i Super Nintendo. Nintendo nas je ove godine odlučio obradovati novom stvarčicom. Switch je nova modularna konzola koja se jednostavno može transformirati iz kućnog sustava za igru u mali prijenosni sustav, poput Wii-ja. Switch sadrži 6,2-inčni tablet i dva odvojiva kontrolera. Osim navedenog, u paketu dolazi dock za spajanje na TV uređaj, zatim tzv. Joy-Con Grip na koji se spajaju kontroleri koji se tada mogu koristiti kao jedan, vezice za kontrolere i HDMI kabel. Nintendo Switch jamačno će unijeti zabavu u vaš dom, ili, pak, na otvoreno u prirodi, ako ga koristite kao prijenosni sustav.

2.699 kn @ Instar informatika

► Prijenosno računalo

Lenovo IdeaPad Legion Y520

Gejmerski prijenosnik iz Lenova – Legion Y520, stroj je usklađenih karakteristika i pristupačne cijene, s obzirom na laptope iz istog segmenta. Ovaj konkretan model dolazi s moćnim Intelovim procesorom 7. generacije Core i5-7300HQ, koji radi na osnovnom taktu od 2,5 GHz, ali ga je moguće overklokirati. Zaslon je 15,6-inčni s Full HD razlučivosti. Uz 8 GB DDR4 RAM-a, tu je hard disk kapaciteta 1 TB, uparen sa SSD-om od 128 GB. Stroj dolazi s moćnom grafikom NVIDIA GeForce GTX1050 4 GB i operacijskim sustavom Windows 10. Valja spomenuti moćne Harmanove zvučnike i efektno pozadinsko osvjetljenje tipkovnice. Legion Y520 dar je koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

7.829 kn @ Lenovo Exclusive Store

► Gaming stolac

TT eSports GT Comfort

Nedavno smo na testu imali stolce namijenjene igračima, a ovo je jedan od modela koji nas je najviše oduševio. Kao što mu samo ime govori, TT eSports GT Comfort vrlo je udoban stolac, u kojem bez problema možete provoditi sate igrajući omiljene videoigre. Uz vrlo kvalitetnu izradu i izvrsnu ergonomiju, valja spomenuti i dva dodatna jastučića – za donji dio leđa, i za vrat. Kada jednom sjednete, neće se moći odvojiti – kao i osoba koju iznenadite ovim komadom namještaja. Za razliku od većine gejmerske opreme koja dolazi u crno-crvenoj kombinaciji, ovaj stolac, uz neizbježnu crnu, ima i upečatljive zelene dijelove.

2.499 kn @ Links

► Bežični miš

Logitech G603 Lightspeed

Iz Logitecha dolaze samo vrhunske stvari. Iznimka nije ni bežični gejmerski miš G603 Lightspeed. Osim što nudi vrhunske performanse, G603 Lightspeed postavlja i nove standarde u uštedi energije – do 10 puta je energetski učinkovitiji od prethodne generacije zahvaljujući svom optičkom senzoru HERO. Taj isti senzor brine se o izvanrednoj preciznosti u svim područjima razlučivosti (od 200 do 12.000 dpi). Miš ima šest programabilnih tipki i jednostavno prebacivanje između razlučivosti korištenja. Bežična tehnologija Lightspeed brine se o tome da brzina bežičnog prijenosa bude tek 1 ms. Ako vam tolika brzina nije potrebna (HI mode), moguće ju je jednostavno smanjiti na 8 ms (LO mode) te tako dodatno produljiti trajanje baterije (18 mjeseci prilikom standardnog korištenja).

629 kn @ Svijet medija

► Monitor

Acer GN246HL

Zadaća gejmerskog monitora je ta da isporučuje kristalno čistu i jasnu sliku, uz ultrabrzo vrijeme odaziva. Acer GN246HL je LED monitor dijagonale 24”, a nudi izvrstan Full HD 3D prikaz sadržaja s računala preko DVI-DL priključka. Vrijeme odaziva iznosi mu tek 1 ms, uz frekvenciju osvježavanja od 144 Hz. Tu je svjetlina od 350 cd/m2 te uvjerljiv kontrast i velik kut gledanja (170° H / 160° V) iz svih pozicija. Monitor možete povezati s računalom preko DVI-in, HDMI-in i VGA priključka. Monitor je pokriven dvogodišnjim jamstvom, a uz njega će igranje biti podignuto na posve novu, realističnu razinu.

1.999 kn @ Instar informatika

Home Ako tražite dar za osobu koja vrijeme voli provoditi kod kuće, primjerice, slušajući glazbu ili gledajući filmove, zavirite u ovaj segment. Best buy mobitel za curu krije se također ovdje, a možda pronađete i kakav komad opreme za vlastitu dnevnu sobu. Bežični zvučnici, televizor, ili medijski player… Uostalom, postoji li nešto bolje od zavaljivanja u naslonjač s laptopom u “krilu”?

► Bluetooth zvučnici

Logitech Z207

Bežični prijenos zvuka izvrsna je mogućnost koja unosi red u dom. Nema više kabela po cijeloj kući. Zvučnike jednostavno postavite tamo gdje vas je volja te zvuk na njih isporučujte preko bilo kojeg uređaja koji podržava Bluetooth povezivanje. Zvučnike je moguće istodobno bežično povezati s dva uređaja (primjerice, smartfon i tablet), a tehnologija Logitech Easy-Switch omogućuje jednostavno prebacivanje među njima. Postoji mogućnost i žičanog povezivanja jednog uređaja (primjerice, računala). Ukupna nominalna izlazna snaga zvučnika je 5 W, a maksimalna 10 W. Zvuk koji reproduciraju vrlo je bogat, s usklađenim visokim, srednjim i niskim tonovima. Logitech Z207 pravi je izbor za one kojima zvučnici trebaju za raznu namjenu.

399 kn @ Svijet medija

► Smartphone

Doogee X30

Doogee X30 još je jedan od tzv. budget pametnih telefona, no krase ga zaista dobre hardverske specifikacije. Svojom dijagonalom zaslona od 5,5” ovaj uređaj spada već u tzv. phablet segment. Zaslon ima HD razlučivost (1280 x 720). Uređaj pokreće četverojezgreni procesor MTK6580 na platformi Android 7.0. Tu je 2 GB RAM-a i 16 GB interne memorije. Ono što vrijedi spomenuti, čak su četiri kamere – dvije prednje razlučivosti 5+5 megapiksela, te dvije stražnje razlučivosti 8+8 megapiksela. Uređaj je Dual SIM, a ima i vrlo snažnu bateriju, kapaciteta 3360 mAh. Planirate li kupiti dobar smartfon nekome za Božić, a da pritom ne potrošite mnogo novca, ovo je izvrstan izbor.

749 kn @ Chipoteka

► Prijenosno računalo

HP 250 G6

Kako pronaći kvalitetan kućni ili osobni laptop za ograničeni budžet? Prije svega, potrebno je analizirati što od računala želite. Ako vam nisu nužne bijesne grafičke performanse, ono na što trebate obratiti pozornost je nekoliko sitnica. Zaslon HP-ova 250 G6 prijenosnika je 15,6-inčni Full HD (1920 x 1080). Sadrži SSD od 256 GB, koji će uz 8 GB RAM-a i Intelov Core i3 procesor pružiti brzo podizanje sustava, otvaranje aplikacija i ugodan svakodnevni rad. Riječ je o karakteristikama koje će zadovoljiti većinu korisnika. Osim toga, tu je HDMI i VGA priključak, USB 3.1, DVD-RW i čitač memorijskih kartica. Uz HP 250 G6 dolazi gratis torba i trogodišnje osnovno jamstvo.

3.799 kn @ HP Brand Store

► Medijski player

Minix Neo X6

Kompaktni medijski playeri temeljeni na Androidu, na prvi pogled djeluju kao igračke, a ustvari su vrlo moćni. U sebi kriju razne mogućnosti reprodukcije multimedije na vanjskim uređajima. Minix Neo X6 je takav player vrlo pristupačne cijene, a moguće ga je povezati s vanjskim izvorima multimedije preko LAN mreže, WiFi ili Bluetooth konekcije. S druge strane, na TV uređaj ili glazbeni reproduktor povezuje se preko HDMI priključka ili 3.5 mm audiokonektora. Minix Neo X6 ima 1 GB radne memorije i 8 GB eMMC memorije za pohranu, a podržava hardversko h.265 dekodiranje i reprodukciju zvuka bez gubitka kvalitete.

509 kn @ Chipoteka

► Smartphone

Doogee MIX Lite

Ne biste vjerovali što sve Doogee MIX Lite nudi u ovoj, vrlo povoljnoj, cijeni. U kompaktnom 4,7-inčnom kućištu upečatljiva dizajna, smjestio se IPS zaslon dijagonale 5,2” i HD razlučivosti (1280 x 720). MIX Lite ima 2 GB RAM-a i 16 GB interne memorije. Čvrstoći uređaja pridonosi Corning Gorilla Glass 5 i metalni okvir. Tu je stražnja dvostruka kamera razlučivosti 13+13 megapiksela te prednja kamera razlučivosti 8 megapiksela. Uređaj podržava dvije SIM kartice, a radi na četverojezgrenom procesoru MTK6737 1.3 GHz, uz Android 7.0. Uz neizostavni čitač otiska prsta, valja spomenuti i bateriju kapaciteta 3080 mAh. Doogee MIX Lite sigurno je dobar izbor za ovaj budžet.

949 kn @ Chipoteka

► AV prijemnik

Denon AVR-X540 BT

Denon AVR-X540BT pristupačni je 5.2-kanalni prijemnik snage 130 W, koji nudi Bluetooth streaming i HDCP 2.2., a nasljednik je legendarnog modela AVRX-520 BT. Omogućuje bežičnu kontrolu uređaja preko Bluetooth aplikacije, a svi HDMI ulazi omogućuju primanje 4K sadržaja. Korištenje je pojednostavljeno te je kompatibilan s HEOS linkom. Denonov novi entry-level prijemnik zadržao je svestranost starih uređaja pa je tu i prednji HDMI port za jednostavno spajanje tableta, smartfona ili nekog drugog vanjskog uređaja. Dodatno je ažurirano GUI sučelje s velikim slovima, koje će olakšati upravljanje iz fotelje, a prijemnik dolazi s mikrofonom za podešavanje optimalnih performansi zvučnika. Uz kvalitetne zvučnike, vrhunski AV prijemnik podići će dnevni boravak na posve novu razinu.

1.990 kn @ Sonus Art

► Streaming servis

Pickbox streaming paket

Kako ne bi svi naši prijedlozi ostali na hardveru, pobrinuo se Pickbox. Ako netko voli provoditi vrijeme gledajući filmove i popularne TV serije, zašto mu ne darovati paket za korištenje streaming servisa? Pickbox u svojoj ponudi nudi preko 3000 sati sadržaja, a trenutačno najveći hit je 5. sezona popularne serije “Vikinzi”. U ponudi postoji Osnovni mjesečni paket, Popularni paket (6 mjeseci) i Najbolji paket (12 mjeseci). Pickbox možete aktivirati na više uređaja (TV, računalo, smartfon, tablet), što znači da ga više osoba može dijeliti. U ovo, predblagdansko vrijeme Pickbox je odlučio počastiti čitatelje Buga i ponuditi im specijalni popust na 6-mjesečni i 12-mjesečni paket. Za 6 mjeseci tako ćete platiti 180 kn umjesto 259 kn, a za 12 mjeseci 325 kn umjesto 468 kn. Izvrsna prilika! Posjetite: www.pickbox.hr/promo

180 kn (6 mj.), 325 kn (12 mj.) @ Pickbox

► TV uređaj

SHARP LC-49CFE6032 LED TV

Božić je izvrsno vrijeme za kupnju novog televizora. Ponuda je bogatija, cijene su niže. U Ronisu možete pronaći best buy SHARP televizore. Model LC-49CFE6032 spada u Smart TV uređaje. Ima dijagonalu zaslona 49” (124 cm) pa će se uklopiti u prostranije domove. Razlučivost je Full HD (1920 x 1080), a frekvencija osvježenja 200 Hz. Ima integrirane tunere DVB-C, DVB-T2 i DVB-S2. Dakle, podržava MPEG4 kodiranje. Uz mnoštvo HDMI i USB priključaka i ugrađen Wi-Fi adapter, tu su i izvrsni harman/kardon zvučnici, koji isporučuju zvuk s vrhunskim dinamičkim rasponom i izuzetnom točnošću. Uz osnovno jamstvo od 3 godine, kupac dobiva 2 godine produženog jamstva.

3.999 kn @ Ronis

Business Pripremili smo i nešto za profesionalniji, tj. poslovni IT segment. U moru ponude vrlo je lako pronaći kakav kvalitetni funkcionalan komad periferije, ili opremiti vlastiti ured novim računalom ili pisačem. U poslovni segment svrstali smo i pametne telefone više klase, ali i hibridne prijenosnike koje će potražiti i osobe nešto dubljeg džepa iz Home segmenta.

► Bežični miš

Logitech MX Anywhere 2S

Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, bežičnog prijenosnog miša Logitech MX Anywhere 2S uistinu možete koristiti gdjegod poželite. Dovoljno je malen da stane u torbu, a njegova gumirana površina čini ga ugodnijim za dulji rad. Ovaj model miša inače je mobilna verzija nagrađivanog bežičnog miša MX Master te pruža najbolju kombinaciju povezivanja, veličine i udobnosti. Miš se može povezati na računalo preko Unifying prijemnika ili Bluetootha. Također, MX Anywhere 2S možete povezati s do tri uređaja istodobno, uz pomoć Logitechove funkcije Flow, što vam daje mogućnost da radite istodobno, primjerice, na stolnom računalu, prijenosniku i tabletu.

649 kn @ Svijet medija

► Prijenosno računalo

HP Pavilion x360 14-ba009nm

Pavilion je poznata HP-ova marka prijenosnih računala, koja nudi upečatljiviji dizajn i bolje multimedijske mogućnosti. Ovaj konkretni model spada u kompaktnije prijenosnike, s obzirom na to da ima 14-inčni IPS zaslon Full HD razlučivosti i masu od tek 1,72 kg. Ono što krasi Pavilion x360, hibridne su mogućnosti – zaslon je osjetljiv na dodir, a prijenosnik se može savinuti pod kutom od 360° tako da dobijete 14-inčni tablet. Od ostalih bitnih karakteristika valja spomenuti Intel Core i3 procesor 7. generacije (Kaby Lake), 8 GB RAM-a, 1 TB čvrstog diska uparenog s SSD-om od 128 GB te predinstaliran OS Windows 10 Home. Spomenuli smo izvanredne multimedijske mogućnosti – tu su dva ugrađena zvučnika Bang & Olufsen, koji ovaj uređaj pretvaraju u pravo mini kućno kino.

6.549 kn @ HP Brand Store

► Smartfon

Huawei P9 Lite (2017)

Huawei je poznati proizvođač pametnih telefona koji spada među tzv. premium brendove. Model P9 Lite (2017) zaista nudi mnogo za svoju cijenu – 5,2-inčni Full HD IPS zaslon (1080 x 1920) gustoće piksela 424 ppi, osmojezgreni procesor Kirin 655 koji radi na taktu 2 GHz, 3 GB RAM-a, 16 GB interne memorije te novi OS Android 7.0. Uređaj ima stražnji čitač otiska prsta za otključavanje, primarnu kameru razlučivosti 12, a prednju razlučivosti 8 megapiksela. Ugrađena baterija ima kapacitet 3000 mAh. Huawei P9 Lite (2017) izvrstan je uređaj koji će zadovoljiti i one zahtjevnije korisnike te se nameće kao izvrstan božićni dar, kupujete li mobilni telefon.

1.799 kn @ Instar informatika

► Multifunkcijski uređaj

HP DeskJet Ink Advantage 3788 AiO

Ovaj zanimljiv HP-ov multifunkcijski uređaj (pisač – skener – kopirka) mogao bi se svrstati u kućni segment, no vrlo će se lijepo uklopiti u manji ured te besprijekorno obavljati svoje zadatke. Radi se o najmanjem all-in-one uređaju na svijetu. Brzina crno-bijelog ispisa iznosi 8 str./min, a u boji 5,5 str./min, uz razlučivost do 4800 x 1200 dpi. Skeniranje u razlučivosti 600 dpi dovoljno je i za fotografije. Ladica za ulaz ima kapacitet 60 listova, a ispisivati se može do dimenzije A4. Uređaj podržava i bežični ispis, a HP-ova tehnologija Ink Advantage osigurava uštede prilikom nabavke novih tintnih uložaka. Ink Advantage 3788 AiO pruža izvrstan omjer cijene i kvalitete te će biti vrlo koristan i funkcionalan božićni dar.

499 kn @ HP Brand Store

► Uredski stolac

Playseat Office Seat White

U moru stolaca namijenjenih gejmerima, našao se i jedan zanimljiv model koji može služiti prije svega kao udoban uredski stolac. Playseat Office Seat je stolac presvučen bijelom umjetnom kožom, ima podesive naslone za ruke te mogućnost nagiba u tri fiksna položaja. Naslon je moguće maksimalno nagnuti pod kutom od 130°, što je dovoljno za ispružiti se i protegnuti. Svi vi, koji osam ili više sati provodite u uredu uz računalo, znate o čemu govorimo kada tvrdimo da je udobnost najvažnija. U kvalitetan stolac vrijedi uložiti – leđa će vam biti zahvalna, a um produktivniji.

2.199 kn @ ADM računala

► Monitor

DELL 24” P2417H

Prema izjavama iz Dellovog distributera Comtel Corpa, ovo je jedan od best buy poslovnih monitora na tržištu. Ima 24-inčni IPS zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem. Omjer zaslona mu je 16:9, a razlučivost Full HD (1920 x 1080). Od priključaka, tu je klasični VGA, HDMI i DisplayPort. Osim toga, na monitoru ćete pronaći čak četiri USB utora, od kojih su dva USB 3.0 standard. Dellov monitor podesiv je po visini, kutu i položaju. Prikaz boja, svjetlina i vrijeme odaziva su izvrsni, što pridonosi smanjenju zamora prilikom višesatnog rada. Božić je prilika da si nadogradite uredsko računalo novim monitorom te spremno zakoračite u novu godinu.

1.519 kn @ Links

► Stolno računalo

DELL OptiPlex 3050 MFF

Poslovno računalo mora biti brzo, sigurno i hardverski usklađeno, a istodobno, dobro je da ne zauzima previše mjesta na radnoj površini. Dell u svojoj ponudi nudi OptiPlex stolna računala, namijenjena prije svega uredima. Model OptiPlex 3050 MFF vrlo je kompaktan PC – duljina i širina iznose mu tek 18 cm, a visina manje od 4 cm. Računalo pokreće procesor Intel Core i3 7. generacije i Windows 10 Pro (64-bit). Ispod haube nalazi se i 4 GB RAM-a te 2,5-inčni hard disk kapaciteta 500 GB i brzine vrtnje 7200 rpm. Za besprijekornu povezivost tu je Intel Dual Band Wireless-AC 3165 i Bluetooth adapter. Uz konfiguraciju dolazi i Dellova tipkovnica KB216 te optički miš Dell MS116. Računalo je pokriveno trogodišnjim jamstvom.

4.299 kn @ Tecomtrade

► SSD

Samsung 850 Evo 250 GB

Vjerojatno već imate računalo u uredu ili kod kuće. Niste baš zadovoljni njegovom brzinom, ali ne možete ili ne želite trenutačno investirati u novo. Rješenje se krije u SSD-u. Solid State Drive (SSD) disk je koji nema pokretnih dijelova poput klasičnog hard diska, već se temelji na NAND flash memoriji, koja omogućuje znatno veće brzine čitanja i zapisivanja. Rezultat svega je vidljivo ubrzanje računala ako s SSD-a pokrećete OS i programe. Samsung 850 Evo 250 GB nudi brzinu čitanja 540 MB/s, odnosno zapisivanja 520 MB/s, a koristi napredniju 3D V-NAND tehnologiju. Ovdje smo izdvojili model kapaciteta 250 GB, ali postoje i modeli s većim, odnosno manjim kapacitetom.

790 kn @ ADM računala

Outdoor Ne biste vjerovali, ali među IT-jevcima postoje i ljudi koji žive aktivno i zdravo. Uostalom, ne trebate niti biti IT-jevac da biste poželjeli nešto iz ovog segmenta. Kupujete li dar za osobu koja voli prirodu, bavi se vježbanjem, često putuje ili je avanturistički nastrojena, nećete pogriješiti s pametnim satom, akcijskom kamerom, fotoaparatom ili dronom. Pogledajte što se nudi.

► Akcijska kamera

Garmin VIRB Ultra 30

Za sve avanturiste neizbježan komad opreme je akcijska kamera. VIRB Ultra 30 je ultra HD 4K / 30 fps kamera. Najbolje u svojoj klasi snima videozapise do 4K /30 fps, a uključuje i stabilizaciju slike s tri osi, stoga snimka neće podrhtavati, bez obzira na aktivnost – snowboard, bicikl, off-road, i sl. Uz aplikaciju VIRB Mobile snimku je vrlo jednostavno podijeliti na YouTubeu. Kamera bilježi brzinu, nadmorsku visinu i G-silu putem ugrađenih senzora i G-Metrix podataka dobivenih uz pomoć ugrađenog GPS-a, a može mjeriti i puls ako je uparite s kompatibilnim senzorom. VIRB Ultra 30 ima i funkciju glasovnog upravljanja, a dolazi i s vodonepropusnim kućištem.

3.490 kn @ Garmin Hrvatska

► Bežične slušalice

Denon AH GC-20

Denon AH GC-20 iznimno su udobne bežične naglavne slušalice s funkcijom prigušenja okolne buke. Nude odličan zvuk i dugo trajanje baterije. Spajaju se na bilo koji uređaj koji nudi Bluetooth konekciju, a dvostruki sustav mikrofona za prigušivanje buke eliminirat će sve neželjene zvukove iz okoline. Bežični streaming funkcionira besprijekorno, zahvaljujući Bluetooth 4.0 aptX tehnologiji s niskom latencijom. Iako su bežične, slušalice dolaze s kabelom koji možete koristiti po želji. Također, u paketu dolazi i micro-B kabel koji će omogućiti punjenje baterije slušalica s bilo kojeg USB porta. Punjenje traje samo 3 sata, a omogućuje do 20 sati slušanja glazbe. Sve ovo čini ih savršenim izborom za zahtjevne slušatelje, kao i za sve one koji često putuju javnim prijevozom ili zrakoplovom.

1.490 kn @ Sonus Art

► Pametni sat

Garmin vívoactive 3

Garmin vívoactive 3 je pametni sat s ugrađenim sportskim aplikacijama i senzorom pulsa na zapešću, a ujedno i prvi nosivi uređaj koji podržava beskontaktno plaćanje Garmin Pay. Dakle, uz ovaj sat ne treba vam ni telefon, ali ni novčanik. U trgovinama koje podržavaju beskontaktno plaćanje jednostavno prislonite sat i platite karticom čije ste podatke prethodno pohranili u njega. S više od 15 učitanih GPS aplikacija za sportove na otvorenom i u zatvorenom, dostupne su vam i funkcije praćenja kondicije, uključujući VO2 max i kondicijsku dob. Naravno, moguće ga je upariti sa smartfonom i drugim uređajima, a baterija mu traje čak do 7 dana.

2.590 kn @ Garmin Hrvatska

► Čitač e-knjiga

Amazon Kindle Paperwhite 2015 SP

Amazonov čitač e-knjiga lansiran je prije deset godina, a do danas je izdano više od 20 njegovih varijanti. Kindle Paperwhite 2015 SP ima zaslon dijagonale 6” s tehnologijom Carta e-paper i ugrađenim osvjetljenjem. Gustoća piksela mu je 300 ppi uz 16 nijansi sive. Prilikom prosječne uporabe, baterija mu može trajati do šest tjedana. Kindle Paperwhite 2015 SP ima 4 GB memorije, a moguće ga je povezati na računalo preko WiFi-ja. Čitač e-knjiga izvrstan je dar za ljude koji vole čitati, ili su nekad voljeli, a sad nemaju vremena. Ova tehnologija lako bi ih mogla “nagovoriti” da opet pronađu vremena za čitanje. Kindle je savršena stvarčica koju bi se moglo ponijeti na putovanje ili godišnji odmor.

1.199 kn @ Instar informatika

► Dron

DJI Phantom 3 SE

Dronovi su nekad bili isključivo igračke, a danas su neizostavan alat za panoramska snimanja iz ptičje perspektive. DJI Phantom 3 SE spada u srednju kategoriju dronova, prema cijeni i mogućnostima. Uz njega dolazi 4K UHD kamera kojom ćete dobiti izvrstan video ili fotografije. Vrijeme leta mu je do 25 minuta, operativni domet 4 km, domet prijenosa videa 500 m, a maksimalna brzina 57 km/h. Ugrađeni sustav vision positioning brine o preciznosti leta i kvaliteti slike. Za sve one koji vole istraživati prirodu ili obilježiti trenutke iz zraka, dron je savršena stvar. A možete ga koristiti i za špijuniranje susjedova dvorišta.

4.899 kn @ Links

► Prijenosni zvučnik

JBL Xtreme

Zvučnik JBL Xtreme Black snažan je prijenosni bežični zvučnik, koji osim što je otporan na zapljuskivanje, može svirati i po kiši. Uz njega uživajte u 15 sati neprekidne reprodukcije glazbe bežično, zahvaljujući ugrađenoj punjivoj litij-ionskoj bateriji i podršci za Bluetooth. Na njega možete povezati do tri uređaja te naizmjence puštati glazbu. A moguće je povezati i više Xtreme zvučnika u jednu cjelinu. JBL Xtreme ima ugrađen i visokokvalitetni mikrofon koji blokira okolnu buku i jeku te omogućuje profesionalne handsfree razgovore. Kao idealan outdoor zvučnik prilagođuje se svim uvjetima. Osim na plažu ljeti, zimi ga možete ponijeti sa sobom u planine, gdje će na skijaškim stazama predstavljati savršenog glazbenog suputnika uz kojeg vam nikada neće biti dosadno.

2.099 kn @ Sonus Art

► Hooverboard

XPLORER Funk dark 10”

Hoverboard, iliti samobalansirajući skuter, izvrsna je igračka, ali i prijevozno sredstvo. XPLORER jedan je od najpoznatijih proizvođača, a u svojoj ponudi imaju i ovaj model, za koji stoji da je najizdržljiviji hoverboard na tržištu. Ima 10-inčne kotače sa zračnicom, a podržava težinu vozača do 130 kg. Krasi ga urban-graffity dizajn s funky-retro alu felgama. Opremljen je plavim LED svjetlima koja daju dojam lebdenja u mraku. XPLORER Funk ima i Bluetooth zvučnike koji se spajaju na smartfon. Snaga motora je čak 700 W, maksimalna brzina 12 km/h, a maksimalni domet s jednim punjenjem 15-20 km, ovisno o masi vozača i zahtjevnosti terena.

2.599 kn @ eKupi

► Fotoaparat

Panasonic Lumix DMC-TZ80

Ponesite ovaj nevjerojatni džepni fotoaparat na svoje sljedeće putovanje. Njegov optički zum od čak 30x (ekvivalent 24-720 mm) omogućit će vam da se približite svim lokalnim zanimljivostima. Treba istaknuti i mogućnost snimanja autoportreta u razlučivosti 4K, kao i funkciju naknadnog fokusiranja. Lumix DMC-TZ80 ima 18,1-megapikselni MOS senzor, otvor leće od F3.3 do F6.4, zaslon osjetljiv na dodir te mogućnost Wi-Fi povezivanja. Najdulja ekspozicija iznosi mu čak 60 sekundi, zato je ovaj fotoaparat izvrstan i za noćnu fotografiju. Malen je, lagan i elegantan, a svidjet će se svakome tko često putuje i želi kvalitetno zabilježiti važne trenutke.

2.999 kn @ Panasonic