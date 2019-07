Imam dovoljno mjesta na disku, zašto mi ne da kopirati?

Problem

Kada kopiram nešto (s jednog diska na drugi ili s jedne particije na drugu ili na istu particiju) zauzme se skoro dvostruko više mjesta nego li je to što kopiram 'teško'. To mjesto se oslobodi samo restartom. Ali ako hoću prebaciti recimo datoteku od 20 GB na particiju/disk koji ima slobodno 35 GB, ne može. Imam nekoliko starih IDE diskova s prijašnje konfiguracije koje spajam na ovaj dolje kompjuter preko USB-a i na njima se to isto događa. Kao i na starom laptopu (neki Celeron, IDE disk, Win XP). Kopiranje s kompa i laptopa na USB stick ili mobitel/SD karticu u mobitelu je OK. Kopiranje sa sticka na komp ili laptop (tako prebacujem datoteke s jednog na drugi) nije OK. Ima li netko pojma što se događa ovdje? Na računalu su Windowsi 10.

Odgovor

O: Da možda disk ili bar neke mape na njemu nisu komprimirane? U Exploreru kliknite desnom tipkom miša na mapu u koju kopirate datoteke > Properties > kartica General > gumb Advanced > provjerite nalazi li se kvačica na Compress contents to save disk space.

Komprimirane mape jedan su od mogućih razlog zbog kojih bi Windowsi krivo izračunavali slobodni prostor na disku - jednostavno ignorirajte

Ako se nalazi, to je potencijalni uzrok s obzirom da su korisnici prijavljivali slične slučajeve - Windowsi su krivo izračunavali preostali slobodni prostor kad se radilo o komprimiranim mapama/diskovima. Uglavnom, ako je to uzrok, ne biste se trebali opterećivati time, nego biste trebali osloboditi više prostora na tim diskovima.

Uz to što biste trebali obrisati nepotrebne datoteke, možete ujedno počistiti diskove od smeća programima poput CCleaner.

Bilo bi ujedno dobro da provjerite jesu li datotečne strukture na disku posve u redu - klik desnom tipkom miša na disk > Properties > kartica Tools > klik na gumb Check unutar okvira Error checking > klik na Scan drive.

Kao potencijalni uzrok problema uvijek može biti i neki bug u Windowsima, koji je možda riješen u nadogradnji. Korisnici su primijetili i da Windowsi u nekim slučajevima mogu krivo izračunati zauzeće, recimo ako se na disku nalaze datoteke s imenima duljim od 255 znakova.

Kao alat koji vam može poslužiti za dodatno utvrđivanje koliko koje mape i datoteke zauzimaju prostora na disku je WinDirStat (Windows Directory Statistics) pa biste mogli i njime napraviti analizu.