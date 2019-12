Imamo za vas čak 32 prijedloga za prekrasan božićni poklon dragoj vam osobi

Ljudi su različiti – postoje obiteljski ljudi koji cijene dom i puno vremena provode uz supružnika, djecu i rodbinu. Postoje mladi ljudi kojima je na pameti samo djevojka ili dečko, a postoje i oni kojima cijeli svijet živi u videoigrama. No, to nije sve… Tu su i ljudi koji ganjaju karijeru i vole posao, kao i oni koji cijene slobodno vrijeme, rekreaciju i boravak na otvorenom. Postoje audiofili, gejmeri, sportaši i kravatirani. U koju god skupinu spadali, svi imamo nešto zajedničko, a to je ljubav prema tehnologiji. Geek se krije u svakome od nas.

Naš tradicionalni vodič za kupnju IT darova ove godine bilo je vrlo teško sastaviti. Ponuda na tržištu vrlo je bogata, pojavilo se i mnoštvo noviteta, a prostor unutar vodiča je ograničen. Znamo da smisao Božića nipošto nisu darovi, međutim, riječ je o nezaobilaznom godišnjem ritualu međusobnog darivanja, koji ne treba zanemariti. Prije svega, to je jedna lijepa gesta koja pokazuje da nam je do nekoga iskreno stalo. Kako bismo vam suzili potragu, ove godine odlučili smo naš vodič podijeliti u segmente, kao što smo učinili i koju godinu ranije – Home, Gaming, Business i Outdoor. Jednostavno razmislite o tome što zanima osobu koju darivate te u tom segmentu potražite prikladni dar. Naravno, neki artikli mogli bi se svrstati u više područja, međutim, nastojali smo iz svih područja ponuditi podjednak broj prijedloga.

Gaming Ljudi se generalno dijele na dvije vrste – igrače i neigrače. Rijetki su ljudi koji videoigre igraju samo vrlo rijetko. Ako u kući imate osobu koja ne izlazi iz svoje sobe, ne brinite – nije depresija u pitanju. Možda je jednostavno riječ o strastvenom gejmeru. U tom slučaju, božićni dar potražite u ovom segmentu – gejmerski PC, miš, tipkovnica, slušalice, ili nešto treće. Ne možete pogriješiti.

​► Prijenosno računalo

Lenovo Legion Y540

Legion Y540 donosi izvrsno složenu konfiguraciju s Intelovim procesorom 9. generacije Core i5 i dva puta po 8 GB DDR4 RAM-a. Brzini rada svakako pridonosi i m.2 SSD od 512 GB. Inače, riječ je o prijenosniku sa zaslonom dijagonale 15,6” i full HD razlučivosti s IPS matricom te frekvencijom osvježenja od 144 Hz. Osim što ima bijelo pozadinsko osvjetljenje tipkovnice i izvrsno riješeno hlađenje, ovaj uređaj svrstava se u gaming segment ponajviše zbog grafičke kartice NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti sa 6 GB memorije. Ipak, iako se radi o gejmerskom laptopu, valja istaknuti da je vrlo kompaktan – debljina mu iznosi svega 2,4 cm, a masa 2,3 kg. Od konektora tu su mini DisplayPort, HDMI, tri USB 3.0 priključka te USB-C. Prema specifikacijama, baterija će dati do 9,5 sati autonomije.

8.999 kn @ Lenovo Exclusive Store

​► Mehanička tipkovnica

Dell Alienware Low Profile RGB

Mehanička tipkovnica gejmerski je “must-have”, no vrlo je korisna svima onima koji puno tipkaju. Krasi je iznimna izdržljivost, brz odaziv tipki i nevjerojatan osjećaj pod prstima. Tipkovnica Alienware Low-profile RGB, kao što joj samo ime kaže, ima RGB osvijetljene tipke te nizak profil tipki za lakše i ugodnije tipkanje. Korištene tipke su CHERRY MX Low Profile Red. Osim što je krasi vrhunski kompaktni dizajn, ova tipkovnica ima i druge korisne funkcije. Tu je USB utor za punjenje vanjskih uređaja i prijenos podataka te multimedijski kontroler. Tipkovnica je jedan od dijelova na kojem ne treba štedjeti. Ugoda za prste vrlo je bitna stavka, ne samo gejmeru, već svakoj osobi koja provodi mnogo vremena za računalom, a tipkovnica kao božićni dar izbor je kojim ne možete pogriješiti.

1.499 kn @ Mikronis

► Gaming miš

Logitech G502 Hero

Iz Logitecha dolaze samo vrhunske stvari. Iznimka nije ni bežični gejmerski miš G502 Hero. Osim što nudi vrhunske performanse, G502 Hero postavlja i nove standarde kad je u pitanju preciznost. Odlikuje ga tzv. Hero 16K senzor, najprecizniji gaming senzor iz Logitecha, koji omogućuje nevjerojatnu kvalitetu prikaza do 400+ IPS u rasponu između 100 i 16.000 dpi, uz apsolutnu točnost prilikom zaglađivanja, filtriranja i ubrzanja. Miš ima 11 programabilnih tipki i mogućnost jednostavnog podešavanja težine uz pet utega mase 3,6 grama, koje je moguće smjestiti na različita mjesta u podnožju. Kao i većina gejmerske opreme, tako i ovaj miš može svijetliti u RGB području, a jamstvo na njega je 2 godine. G502 gejmerski je miš izvrsnih performansi, poznatog imena, a opet pristojne i pristupačne cijene, s obzirom na dobiveno.

649 kn @ Instar Informatika

► Headset

Logitech G PRO X Gaming Headset

Ozbiljni igrači zaslužuju i vrhunski headset ozbiljno dobrih karakteristika. Logitech G PRO X Gaming Headset nesumnjivo spada u takvu kategoriju. Uz premium kvalitetu izrade, koja uključuje čelične i aluminijske dijelove te jastučiće od memorijske pjene, dolaze PRO-G 50 mm driveri, mikrofon s BLUE VO!CE tehnologijom, koja osigurava gotovo studijsku kvalitetu zvuka. Što se tiče zvuka koji ćete čuti, dobit ćete bogat bas, oštre visoke i srednje tonove, uz 7.1-kanalni surround. Uz službeni Logitechov softver, slušalice je moguće podesiti do savršenstva koristeći razne EQ audioprofile. Uz slušalice dolazi i DAC, tj. eksterna USB zvučna kartica koja se brine o procesiranju zvuka, set kabela te zaštitna torbica za prenošenje svega navedenog.

949 kn @ Links

► Monitor

DELL S3220DGF 32” Curved

Pronaći kvalitetan monitor nije nimalo jednostavan zadatak. DELL je poznat prema kvaliteti svojih monitora, a od toga ne odskače ni model S3220DGF. Riječ je o monitoru dijagonale čak 32” sa zaobljenim 16:9 panelom i QHD razlučivosti (2560 x 1440). Ističe se frekvencijom osvježenja od čak 165 Hz HDR mogućnostima te izvrsnim kontrastom i svjetlinom, što ga svrstava među poželjnije gaming modele. AMD FreeSync 2 HDR tehnologija pridonosi glatkom renderiranju slike. Na stražnjoj strani pronaći ćete mnoštvo konektora – 2x HDMI, DisplayPort, audioizlaz, izlaz za slušalice, jedan USB ulaz, 3 USB izlaza te dodatni USB izlaz s funkcijom BC1.2 punjenja. Ovaj monitor prava je zvijer, kako za svakodnevni rad i gledanje filmova, tako i za igranje.

3.499 kn @ ADM Računala

► Gaming ruksak

eShark ESL-BP1 15,6 Guruwa

eShark je marka proizvoda čiji je glavni cilj pružiti naprednim i profesionalnim igračima periferiju usmjerenu performansama, a s druge strane ponuditi najbolju vrijednost za novac, tako da ovaj ruksak ne odstupa od takve misije. Izrađen je od kvalitetnog vodootpornog materijala, dok je prednji dio od čvrstog EVA materijala koji ima cilj štititi uređaje unutar ruksaka od udaraca i drugih negativnih vanjskih utjecaja. Uz dva glavna pretinca koja se zatvaraju patentnim zatvaračem, ruksak sadrži i mnoštvo manjih vrlo praktičnih pretinaca. Veličinom odgovara za smještanje prijenosnog računala do dimenzije 15,6“. Zgodna opcija je vanjski ugrađeni USB port za punjenje uređaja, potpuno zaštićen od vanjskih utjecaja.

399 kn @ Šmit Electronic

► Gaming stolac

White Shark Dervish Red

Računalo za igranje i rad dobit će sasvim novu dimenziju uparite li mu udoban stolac. White Shark Dervish Red vrlo je atraktivan stolac dizajniran od poliuretana.. Nosivost mu je čak 150 kg, a ima mekane naslone za ruke i pet kotačića na kojima se kreće. Nagib stolca moguće je zaključati pod željenim kutom, a tu su i jastučići za glavu i leđa za veću ugodnost pri korištenju. Same dimenzije stolca nisu glomazne kao kod nekih modela. Visina naslona za leđa iznosi 72 cm, što djeluje jednostavno i oku ugodno. Stolac je dizajniran u klasičnoj gaming kombinaciji crne i crvene boje, a izgledom će se vrlo lako uklopiti u bilo koju radnu sobu. Jedna od najvećih prednosti mu je i vrlo pristupačna cijena s obzirom na ono što nudi.

1.299 kn @ Šmit Electronic

► Igraći kontroler

Logitech G29 Racing Wheel + Shifter

Za osobe koje uživaju u simulacijama vožnje, izvrstan odabir božićnog dara bio bi igraći kontroler u obliku upravljača i pedala za vožnju. Jedan takav premium kontroler iz Logitecha je G29. Ovaj upravljač s pedalama moguće je kupiti zasebno, ili u paketu s mjenjačem, što svakako preporučamo za još bolje iskustvo prilikom simulacija vožnje. Logitech G29 igraču vraća u ruke povratnu snagu, tako da imate realan osjećaj proklizavanja guma ili promjene terena. Volan je presvučen ručno ukrašenom kožom za luksuzni izgled i osjećaj, a papučice su izrađene od nehrđajućeg čelika i podesive su svakoj osobi. Odvojeni mjenjač ima kratki hod i 6 brzina te u kombinaciji s ostatkom paketa pruža nezaboravno iskustvo vožnje.

2.199 kn @ Sancta Domenica

Home Ako tražite dar za osobu koja vrijeme voli provoditi kod kuće, primjerice, slušajući glazbu ili gledajući filmove, zavirite u ovaj segment. Best buy mobitel za curu krije se također ovdje, a možda pronađete i kakav komad opreme za vlastitu dnevnu sobu. Bežični zvučnici, televizor, ili medijski player… Uostalom, postoji li nešto bolje od zavaljivanja u naslonjač s laptopom u “krilu”?

​► Hi-Fi zvučnici

KEF LSX Wireless

Svim ljubiteljima dobrog zvuka u domu svidjet će se ovi vrlo kompaktni, ali iznimno moćni bežični zvučnici. KEF LSX Wireless aktivni zvučnici namijenjeni su korisnicima koji traže dobar zvuk i širok spektar mogućnosti bežične reprodukcije glazbe, a u što manjem fizičkom formatu. Riječ je o zvučnicima s ukupno četiri integrirana pojačala klase D – po dva u svakom zvučniku. Visokotonski driveri pogonjeni su 30-vatnim pojačalima, a bas-srednjetonci 70-vatnim. Ta količina snage dovoljna je da se glasnim i bogatom zvukom ispuni prostorija od nekoliko desetaka kvadratnih metara. LSX koristi KEF-ov patentirani “KEF’s Music Integrity Engine” koji omogućuje potpunu prilagodbu zvučnika prostoriji i njegovom smještaju, a dnevna soba više neće biti ista.

8.999 kn @ Sigma Audio Koncept

► Hibridno prijenosno računalo

Lenovo IdeaPad Yoga 530-14

Lenovo Yoga 530-14 hibridno je prijenosno računalo vrlo kvalitetne izrade i širokih mogućnosti. Radi se o kompaktnom modelu mase svega 1,74 kg s 14-inčnim Full HD IPSa zaslonom osjetljivim na dodir. Yoga modeli, kao što im samo ime govori, vrlo su fleksibilni i mogu se zakrenuti za 360° te tako pretvoriti u tablet. Yoga 530-14 ima procesor Intel Core i5 8250U, Intelovu UHD 620 grafiku, 8 GB RAM-a te SSD od 512 MB. Od ostaloga tu je Wi-Fi, Bluetooth, čitač kartica, čitač otiska prsta te pozadinsko osvjetljenje tipkovnice. Prijenosnik dolazi s predinstaliranim operacijskim sustavom Windows 10 Home. Zašto kao božićni dar odabrati ovaj uređaj? Dvoumite li se oko toga kupiti laptop ili tablet, ovo je prilika da dobijete oboje u jednom, i to na vrlo kvalitetan način.

5.999 kn @ Lenovo Exclusive Store

► Smartphone

CUBOT R19

Božić je idealno vrijeme za poklanjanje novog smartfona svojem partneru ili partnerici, djetetu ili drugoj voljenoj osobi. Ako vam nije bitno da kupite najnoviji flagship, već funkcionalan uređaj iz best buy kategorije, CUBOT R19 nameće se kao pravi izbor. Sadrži ekran dijagonale 5,71” s IPS matricom i razlučivošću HD+ (1520 x 720). Sasvim pristojne performanse i ugodan rad osigurava četverojezgreni procesor MediaTek MT6761 uparen s 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije, proširive memorijskom karticom. Straga se nalazi dvostruka kamera razlučivosti 13 + 2 MP, a s prednje strane je selfie kamera od 8 MP. Valja spomenuti i najnoviji Android 9.0 OS u originalnoj izvedbi. Za istaknutu cijenu teško da ćete pronaći mobitel boljih karakteristika.

849 kn @ Se-Mark

► Kamera za vožnju

Garmin DashCam 66W

Kompaktna, diskretna kamera za snimanje vožnje s iznimno širokim prikazom u 1440p HD razlučivosti. Uz široko polje prikaza od 180 stupnjeva, kamera za snimanje vožnje snimit će okruženje – uključujući većinu prometa na raskrižjima – i pridružiti detaljne podatke o vremenu i GPS lokaciji, pri čemu će točno označiti gdje i kada se događaj odvio. Neprestano snima u neprekidnoj petlji. Reproducirajte snimku izravno na zaslonu kamere za snimanje vožnje ili je pregledajte na telefonu pomoću aplikacije Garmin Drive. Upozorenja za vozača pomažu vam pratiti vozila oko vas. Upozorenja za frontalni sudar, izlazak iz trake i upozorenja za kretanje pomažu vam pri vožnji. Primit ćete upozorenja na kamere za prolazak kroz crveno svjetlo i za mjerenje brzine koje se nalaze u blizini pomoću aplikacije Garmin Drive.

1.990 kn @ Garmin

► Audio pojačalo

NAD M10

NAD M10 je pojačalo koje se ne bi moglo smjestiti među klasične darove. Naime, vrhunsko audiopojačalo ne dobiva se baš svaki dan, no pravi audiofil cijeni investiciju u dobar zvuk. NAD M10 predstavlja novu generaciju uređaja koja, iako kompaktnog dizajna, omogućuje beskompromisnu glazbenu reprodukciju zahvaljujući vrhunskoj amplifikaciji kontinuirane snage 100 W. Veliki TFT displej u boji omogućuje lagano snalaženje i upravljanje. NAD M10 ima ugrađen vrhunski BluOs streamer, aptX HD Bluetooth transmiter koji ima dvosmjernu komunikaciju s bežičnim slušalicama te sustav kalibracije zvuka Dirac Live za prilagođavanje zvučnika svakoj prostoriji. Riječ je o pojačalu koje nesumnjivo svojim dizajnom i mogućnostima odstupa od svega što tržište visokokvalitetnog zvuka trenutačno nudi.

22.999 kn @ Sigma Audio Koncept

► TV uređaj

Panasonic TX-50GX810/830

Božić je izvrsno vrijeme za kupnju novog televizora. Ponuda je bogatija, cijene su niže. Još kad se poklopi izvrsna prilika da “ubodete” novi model po super cijeni, kud ćeš bolje od toga. Panasonicova nova linija 4K televizora dizajnirana je s idejom da ponudi holivudsku kvalitetu slike i zvuka u vašem domu. Model TX-50GX810/TX-50GX830 opremljen je jačim Panasonicovim HCX procesorom te nudi vrhunski prikaz slike, uz korištenje najnovijih tehnologija HDR10+ i Dolby Vision, a na području zvuka toj kombinaciji dodaje i Dolby Atmos. Navedeni model donosi dijagonalu LED zaslona od 50” (127 cm), mnoštvo konektora i pametnih opcija te 4K razlučivost. A kome darovati novi televizor? Možda najbolje kao zajednička kućna investicija uoči Božića i nadolazeće Nove godine.

5.499 kn @ Panasonic

► Gramofon

Marley Stir it Up

Poznajete li nekoga tko stalno mašta o kupnji gramofona, ili ih se sa sjetom sjeća, darujte mu ovaj gramofon House of Marley Stir It Up. Osim što će im omogućiti da uživaju u klasičnom zvuku gramofonskih ploča, ovaj će se gramofon svojim dizajnom uklopiti u svaki prostor. Naime, gramofon je napravljen od prirodnog bambusa kako bi unio toplinu u dom ili radni prostor u kojem se nalazi. Osim bambusa, u izradi su se koristili i reciklirani aluminij i metal. Za visokokvalitetan zvuk brinu se pogonski remen s automatskom regulacijom nagiba i značajkom automatskog pokretanja, zamjenjivi uložak Audio-Technica MM te kontrola protiv klizanja. Najzad, ugrađeno pretpojačalo kompatibilno je sa svim zvučnicima iz obitelji Marley, s kojima se jednostavno povezuje. Na vama je samo da zajedno na tavanu potražite stare ploče.

1.599 kn @ Emobile.hr

► Prijenosno računalo

Acer Aspire 3

Uoči Božića ponuda prijenosnih računala tradicionalno je vrlo bogata. U moru ponude vrlo je lako pronaći mnogo kandidata u bilo kojem cjenovnom rangu. Tražite li laptop u rangu između 3 i 4 tisuće kuna, izdvojili bismo Acer Aspire 3. Računalo dolazi s AMD Athlon 300U – štedljivim i moćnim procesorom nove generacije, a svakako valja izdvojiti SSD kapaciteta 1 TB i čak 16 GB RAM-a. U ovom cjenovnom rangu to bi mogao biti i vrh ponude. Osim toga, radi se o modelu s 15,6-inčnim LED zaslonom full HD razlučivosti. Prijenosna računala iz Acera inače odlikuje lijep i funkcionalan dizajn te vrlo dobra kvaliteta izrade. Tražite li idealan kućni, studentski ili osobni laptop kao dar pod božićnom jelkom, Aspire 3 nameće se kao idealno rješenje.

3.799 kn @ Links

Business Pripremili smo i nešto za profesionalniji, tj. poslovni IT segment. U moru ponude vrlo je lako pronaći kakav kvalitetni funkcionalan komad periferije, ili opremiti vlastiti ured novim računalom ili pisačem. U poslovni segment svrstali smo i pametne telefone više klase, ali i hibridne prijenosnike koje će potražiti i osobe nešto dubljeg džepa iz Home segmenta.

​► Tablet

Lenovo Yoga Smart Tab

Yoga Smart Tab iz Lenova puno je više od klasičnog tableta. Radi se o središnjoj točki pametnog doma ili, pak, pametnog ureda. Yoga Smart Tab dolazi s alatom Google Assistant koji omogućuje glasovne naredbe te ovaj tablet pretvara u sučelje za upravljanje pametnim funkcijama doma. Uređaj ima IPSa zaslon full HD razlučivosti te dvostruke JBL stereo zvučnike iz kojih izlazi izvanredan i moćan zvuk. Zahvaljujući svojem dizajnu i različitim modovima korištenja, Yoga Smart Tab ima bezbroj funkcija, i samo je na vama da ih otkrijete. Specifikacije uključuju Quad Core procesor Qualcomm Snapdragon 439, 10,1-inčni zaslon, 4 GB RAM-a, 64 GB interne memorije, prednju i stražnju kameru te bateriju kapaciteta 7.000 mAh. Uređaj radi na OS-u Android 9.

2.399 @ Lenovo Exclusive Store

► Prijenosno računalo

Lenovo ThinkBook 15

Lenovo je na tržište upravo pustio svoje najnovije poslovno prijenosno računalo ThinkBook 15. Radi se o vrlo elegantnom i moćnom stroju kojeg pokreće najnovija 10. generacija Intelovih procesora – u ovom slučaju Intel Core i3-10110U. Konfiguraciji je upareno 8 GB RAM-a te SSD od 512 GB. Full HD zaslon dijagonale 15,6“ može se saviti pod kutom od 180°, a ukupna debljina računala iznosi tek 18,9 mm. Tu je i čitač otiska prsta, čitač memorijskih kartica, mnoštvo konektora, web kamera HD razlučivosti (720p) te baterija koja će osigurati više sati neprekidnog rada. Upravo ono što je potrebno svakom poslovanju. Računalo dolazi s operativnim sustavom Windows 10 Professional.

5.999 @ Lenovo Exclusive Store (uskoro u ponudi)

► Bežični miš

Logitech MX Master 3

Logitech MX Master 3 perjanica je ponude u kategoriji miševa. Riječ je o bežičnom mišu s ergonomskim dizajnom, laserskim praćenjem Darkfield, povezivanjem preko Bluetootha i naprednim scroll kotačićem. Zapravo, postoje dva scroll kotačića – vertikalni koji pruža vrhunsku preciznost i brzinu od 10.000 redova u sekundi, te horizontalni kojim upravljate pomoću palca. MX Master 3 ima vrlo kvalitetan laserski senzor razlučivosti 4.000 dpi, koji radi na gotovo svakoj površini, pa čak i na staklu. Ugrađena baterija vrlo se brzo puni preko USB-C priključka, napunjena može izdržati preko 70 dana, a samo jedna minuta punjenja osigurava čak 3 sata rada. Miša je moguće istodobno upariti s do tri različita uređaja te se jednostavnim pritiskom tipke prebacivati među njima. Ipak, tu je i jedna negativnost – MX Master 3 ergonomski je prilagođen jedino dešnjacima.

849 kn @ Links

► Prijenosno računalo

Dell Vostro 3580

Vostro linija prijenosnih računala iz Della spada u pristupačnije poslovne prijenosnike sa zaokruženim specifikacijama, ali i vrlo kvalitetnom izradom i dizajnom. Radi se o 15,6-inčnom modelu s full HD zaslonom i Intel Core i5 procesorom. Unutar kućišta nalazi se 8 GB RAM-a i SSD kapaciteta 256 GB. Valja spomenuti i da uređaj dolazi s ugrađenim optičkim čitačem, što je sve rjeđi slučaj. Tu su tri USB konektora, HDMI, VGA te audio ulaz i izlaz, kao i čitač memorijskih kartica. Vostro 3580 dolazi s operativnim sustavom Windows 10 Professional, a uz uređaj ćete na poklon dobiti i torbu za prenošenje. Jamstvo na Dellove prijenosnike je 3 godine.

5.159 kn @ Mikronis

► Multifunkcijski uređaj

HP OfficeJet Pro 7720 Wide A3

Opremanje ureda ispisnim rješenjem investicija je koja se vrlo brzo može vratiti kroz rad. Svi traže brzinu i kvalitetu, uz uštedu. HP OfficeJet Pro 7720 je all-in-one uređaj koji sadrži pisač, skener, kopirku i faks, a podržava dimenziju stranice do veličine A3. I ne, ne radi se o laserskom, već o inkjet pisaču u boji, koji je isplativiji za manje urede. Uređaj je mrežno poveziv, žičano i bežično, a pomoću aplikacije HP Smart, i mobilni ispis vrlo je jednostavan. Uređaj ispisuje do 22 stranice u minuti (c/b), odnosno do 18 stranica u minuti (boja) u razlučivosti do 4.800 x 1.200 piksela. Što se tiče potrošnog materijala, HP konstantno priprema različite cashback akcije kojima možete ostvariti značajne popuste.

1.361 kn @ Ronis

► USB punjač

Cygnett Super Charger UFO

Došlo je vrijeme kad svaki čovjek posjeduje najmanje po tri ili četiri uređaja koji zahtijevaju gotovo svakodnevno punjenje preko USB sučelja. Super Charger UFO punjač s pet USB ulaza iznimno je praktičan, što ga čini savršenim dodatkom u svakom uredu, kućanstvu ili na putovanjima. Bez obzira na USB uređaj, Super Charger pokriva sve jednostavnom povezivosti i funkcionalnim stilom. Omogućuje istodobno punjenje do pet uređaja, pretvarajući samo jednu točku punjenja u 5-smjerni punjač. Kompaktan je i lagan, s mekanom završnom obradom. Zahvaljujući pametnom čipu za punjenje, ovaj punjač preusmjerava energiju sa svih neiskorištenih ulaza, uvijek isporučujući brže punjenje spojenih uređaja. Kompatibilan je sa svim USB uređajima, a dolazi s dodatnim kabelom za punjenje.

249 kn @ Sonus Art

► Smartfon

Huawei Nova 5T

Poslovanje uvijek ide ruku pod ruku s kvalitetnim mobitelom. Tražite li idealan dar za svoju bolju polovicu u obliku vrhunskog smartfona, razmislite o najnovijim modelima na tržištu. Huawei je nedavno lansirao svoj novi model pod nazivom Nova 5T. Ne radi se o flagship uređaju, već o uređaju koji spada u tzv. višu srednju klasu, a koji donosi izvrsne performanse za uloženi novac. Uređaj ima veliki 6,29-inčni ekran razlučivosti 1080 x 2340 piksela, moćan čipset Kirin 980, 6 GB RAM-a, 128 GB interne memorije te snažnu bateriju kapaciteta 3.750 mAh. Jedan od najboljih elemenata je kamera – stražnja četverostruka kamera sastavljena je od 48 MP širokokutne kamere, 16 MP ultra širokokutne kamere, 2 MP dubinske kamere i 2 MP makro kamere – a pružit će nevjerojatne rezultate. Uređaj radi na OS-u Android 9.0.

3.229 kn @ Mobis Electronic

► Prijenosno računalo

Dell XPS 15 7590

Ako vam cijena prilikom nabavke računala nije od presudne važnosti i tražite samo najkvalitetnije bez ikakvog kompromisa, srce će vam zatitrati kad vidite laptop Dell XPS 15. Kao što mu i sama cijena govori, ne radi se o običnom laptopu, već o pravom profesionalnom stroju gotovo savršenih karakteristika. Jeste li ikada vidjeli 15,6-inčni laptop s OLED zaslonom 4K razlučivosti? Vrlo teško… Ipak, evo ga pred vama, savršena slika, savršene boje i oštrina. Od ostalih elemenata, tu su procesor Intel Core i7 9750 s cacheom od 12 MB, 16 GB DDR4 RAM-a, m.2 SSD kapaciteta 1 TB, NVIDIA GeForce GTX 1650 grafička kartica s 4 GB memorije te snažna baterija. Laptop dolazi s OS-om Windows 10 Professional. Uz savršene karakteristike u svakom pogledu, kompaktne dimenzije i masu od samo 1,78 kg, Dell s razlogom oslovljava svoju perjanicu najmanjim “snagatorom” na svijetu.

21.399 kn @ Mikronis

Outdoor Ne biste vjerovali, ali među IT-jevcima postoje i ljudi koji žive aktivno i zdravo. Uostalom, ne trebate niti biti IT-jevac da biste poželjeli nešto iz ovog segmenta. Kupujete li dar za osobu koja voli prirodu, bavi se vježbanjem, često putuje ili je avanturistički nastrojena, nećete pogriješiti s pametnim satom, akcijskom kamerom, fotoaparatom ili dronom. Pogledajte što se nudi.

​► Smartphone

CUBOT Quest

CUBOT Quest potpuno je vodootporan (IP68) smartfon, otporan na ogrebotine, udarce i prašinu, a izdržat će temperaturne ekstreme od -40 °C do 70 °C. Iako su takvi robusni smartfoni mahom nezgrapni, CUBOT Quest vrlo je lijepo i kompaktno dizajniran (debljina 8,8 mm). Ima 5,5-inčni ekran HD+ razlučivosti i ojačan je Corning Gorilla Glass 5 premazom. Pokreće ga osmerojezgreni MediaTekov procesor MT6762 (Helio P22), uparen s GPU jedinicom PowerVR Rogue GE8329. Tu je 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije, a sve se vrti na OS-u Android 9.0 Pie u originalnoj izvedbi. Izdržljiva baterija kapaciteta 4000 mAh osigurava dugo vrijeme autonomije. Uz svoje zaokružene karakteristike, atraktivan dizajn i povoljnu cijenu, ovaj uređaj nameće se kao izvrstan izbor za sportaše i outdoor rekreativce.

1.399 kn @ Se-Mark

► Pametni sat

Garmin Instinct – Tactical Edition

Iz obitelji robusnih GPS satova dolazi Garmin Instinct Tactical, kreiran u skladu s američkim vojnim standardom 810G za toplinu, udarce i vodu (vodootporan na dubinama do 100 metara). Ugrađeni kompas s tri osi i barometarski visinomjer te višestruki sustavi satelita globalne mreže (GPS, GLONASS i Galileo) olakšavaju vam praćenje u zahtjevnim okruženjima, uz taktičke funkcije poput kompatibilnosti za noćno gledanje i mnoge druge funkcije za terenske operacije. Tu su i ostali senzori – mjerenje pulsa, aktivnosti i razine stresa te mogućnost kreiranja različitih profila za trening. Baterija traje do 14 dana kad se upotrebljava kao pametni sat, do 16 sati u GPS načinu rada te do 40 sati u načinu rada za uštedu energije UltraTrac.

2.750 kn @ Garmin

► Biciklistički trenažer

Tacx Neo 2T Smart

Inovativna poboljšanja biciklistima nude bolji doživljaj treninga u zatvorenom. Tacx NEO 2T Smart, najjači i najintuitivniji pametni trenažer osmišljen je za najrealističniju i najtišu simulaciju vožnje na otvorenom. NEO 2T Smart donosi redizajnirani motor, poboljšanu analitiku performansi, i više od toga. Redizajnirani magneti dodatno stišavaju rad novog NEO 2T Smarta, zbog smanjenja buke i vibracija. Štoviše, sam motor donosi više snage i pruža veće razine otpora, mjereći podatke s preciznošću unutar 1%. Kako bi pomogao biciklistima poboljšati distribuciju snage i performanse, ovaj je trenažer opremljen kapacitivnim lijevim i desnim senzorom, koji točno mjere položaj nogu. Pridodan je standard ANT+ za dinamiku biciklizma, koji biciklistima omogućuje analizu pokreta pedale pomoću softvera trećih strana, uključujući i onaj na biciklističkim računalima Garmin Edge.

10.190 kn @ Garmin

► Slušalice

Panasonic RP-HF410

Jasan i dinamičan zvuk te napredan dizajn, glavna su obilježja ovih udobnih Panasonicovih bežičnih slušalica namijenjenih za cjelodnevno korištenje. Spajaju se na mobitel, tablet ili drugi uređaj pomoću Bluetootha, a napunjene do kraja omogućit će vam slušanje glazbe u trajanju od čak 24 sata. Ako ste u žurbi, punjenje u trajanju od samo 15 minuta bit će dovoljno za čak tri sata uživanja u glazbi. Slušalice dolaze u više boja, a zvučničke jedinice promjera 30 mm, uz tehnologiju Extra Bass System (XBS), nude zaista vrhunsku kvalitetu zvuka za sve vrste glazbe. Slušalice su izvrstan božićni dar koji ne zahtijeva dubok džep, a s druge strane, sigurno će obradovati darivanu osobu – posebno ako se često kreće i putuje. U slušalicama je spas!

369 kn @ Panasonic

► Glazbene naočale

BOSE Rondo / Alto

Glazbene naočale BOSE dopast će vam se čim ih stavite na oči. Radi se o naočalama s Open-Ear Audio sustavom te ćete glazbu koju reproduciraju čuti u vrlo dobroj kvaliteti, dok ljudima oko vas ništa neće biti sumnjivo, jer ćete izgledati kao svaki drugi prolaznik sa sunčanim naočalama. Naočale se Bluetoothom spajaju s vanjskim reproduktorom glazbe, poput smartfona, imaju integrirani mikrofon za javljanje na pozive, te nude do 3,5 sata neprekidnog streaminga glazbe uz jedno punjenje. BOSE je izvrsno dizajnirao ovaj gadget, a naočale možete kupiti u dvije varijante – Rondo (model ovalnog oblika) i Alto (model izduženog oblika). Glazbene naočale vrlo su originalan izbor za božićni dar, i nesumnjivo će se dopasti bilo kojem geeku.

1.499 kn @ Se-Mark

► Bluetooth zvučnik

JAM Audio Zero Chill

Zašto darovati baš ovaj Bluetooth zvučnik u moru takvih uređaja? Razloga je puno, ali počnimo s njegovim zvukom i snagom. Naime, cijela je površina uređaja napravljena kao zvučnik, pa će tako Zero Chill bez problema nadglasati buku tuluma ili zvuke grada. Ako je potrebno, za još snažniji zvuk u nekoliko jednostavnih koraka moguće je upariti dva JAM Zero Chill zvučnika. K tome, zvučnik je i vodootporan pa ga možete ponijeti na skijanje te biti spremni za iduće ljeto i tulume na plaži. Iznimno izdržljiva baterija daje do 22 sata neprekidne reprodukcije, a tu je i AUX konektor ako imate neki uređaj bez Bluetootha. Najzad, Zero Chill dostupan je u 4 različita dizajna kućišta – trendovski camo, ili pak sivoj, plavoj ili crnoj boji.

499 kn @ Emobile.hr

► Mini Hi-Fi

Panasonic SC-TMAX10E + Powerbank 10.000 mAh

Ako vam Bluetooth zvučnik nije dovoljan, potražite nešto snažnije, poput Panasonic SC-TMAX10E mini Hi-Fi sustava. Radi se o moćnom prijenosnom sustavu ukupne RMS izlazne snage u stereo načinu rada 300 W. Posebnu ugodu uhu pružit će niskotonac od 20 cm uz značajku AIRQUAKE BASS. Glazba se može reproducirati bežično ili preko nekog od medija (USB, CD), a tu je i FM radio. TMAX10 ima i karaoke mod za još bolju zabavu, a glazbenim željama može se upravljati pomoću aplikacije MAX Juke. Iako primarno radi na AC električnoj mreži, tu je i funkcija rada na vanjskom aparatu za punjenje baterija. U tu svrhu kao bundle ovom sustavu priložen je i powerbank kapaciteta 10.000 mAh. Idealan dar za one koji često organiziraju roštilj ili vrtne zabave, ili, pak, vrijeme rado provode u vikendici.

1.949 kn @ Se-Mark

► Pametni sat

Garmin Venu

Zahvaljujući AMOLED zaslonu, Garmin Venu izvrsno radi u bilo kojim uvjetima osvjetljenja. Od zamjenjivih narukvica do izdržljivih Corning Gorilla Glass 3 stakala, ovaj je pametni sat napravljen za neprestano nošenje. Vodootporan je do 5 ATM te opremljen animiranim vježbama za kardio, snagu, jogu i pilates, koje se lako prate i koje možete gledati na zaslonu. S više od 20 učitanih sportskih aplikacija za GPS aktivnosti i aktivnosti u zatvorenom – uključujući hodanje, trčanje, biciklizam, plivanje u bazenu, golf i drugo – ovaj sat može vam pomoći da pratite svaki način kako se krećete. Možete odabrati između učitanih animiranih vježbi ili preuzeti nove iz online aplikacije Garmin Connect. Baterija traje do 5 dana u načinu rada pametnog sata, i do 6 sati u GPS načinu rada s glazbom.

2.950 kn @ Garmin

