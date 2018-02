IT darovi za nju i njega

Da, znamo… Uskoro je Valentinovo! I dok jedni jedva čekaju ovaj dan u godini posvećen zaljubljenima, drugi s jezom gledaju prema kupnji dara. Ruža? Čokolada? Donje rublje? Sve ste ideje odavno iscrpili, originalnost vam je pala na nulu. Nema problema, pomoći ćemo vam. Ako vaša djevojka ili dečko vole tehnologiju, možda ovdje pronađete inspiraciju što im pokloniti. Pripremili smo pregled nekolicine zanimljivih stvarčica koje trenutačno možete pronaći u domaćim trgovinama. Ovdje ima svega – od simboličnih gadgeta, do pametnih telefona i prijenosnih računala.

Ponudu smo podijelili u tri kategorije – darovi za nju, darovi za njega, ili, pak, darovi za oboje. Ipak, u IT segmentu teško je tako jednostrano određenu stvar svrstati na jednu stranu dobno-spolne piramide. Crveni laptop? Nigdje ne piše da je namijenjen djevojkama. Medijski player? Pa naravno da postoje i mnoge cure koje zanima reprodukcija videa ili glazbe na velikom ekranu. Izdvojeni prijedlozi cjenovno se kreću od stotinjak do nekoliko tisuća kuna. U svakom slučaju, predlažemo da sve pročitate. Možda ne nađete ništa za vas, ali postoji velika vjerojatnost da naše ideje stvore jednu sasvim novu ideju u vašoj glavi. Zapravo, sve je u glavi! Samo nek’ je ljubavi…

Darovi za nju Među "ženske" darove strpali smo pametni telefon, dva laptopa, in-ear slušalice, tablet i miš. Sve to možete naći u zanimljivim crvenim i zlatnim bojama, ili u šarenim dizajnerskim uzorcima.

► Smartfon

Huawei P10 Lite, zlatni

Želite li djevojci ili supruzi kupiti vrhunski mobitel, Valentinovo je pravo vrijeme za to. Na tržištu se ubrzano pojavljuje velik broj kvalitetnih uređaja, a jedan od njih svakako je Huawei P10 Lite (LX1). Radi se o prošlogodišnjem hitu iz Huaweija, koji dolazi s octa-core procesorom, uparenim s i5 koprocesorskom jedinicom. Zaslon ima dijagonalu 5,2”, što je idealno za nešto manju žensku ruku, te Full HD razlučivost i izvrsne žive boje i kontrast. Tu je 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije, zatim vrhunske kamere razlučivosti 12 i 8 megapiksela, dual SIM funkcija i snažna baterija, kapaciteta 3000 mAh. Izdvojili smo model koji dolazi u zlatnoj boji, što će se zasigurno svidjeti djevojkama.

2.099 kn @ HGSPOT informatika

► In-ear slušalice

Audio Technica Sport 1iS

Možda se vaša djevojka bavi trčanjem ili nekim drugim sportom. U tom slučaju dobar odabir za valentinovski dar bile bi sportske slušalice. Jedne takve slušalice su Audio Technica Sport 1iS. Riječ je o in-ear slušalicama s kukicama koje brinu o komforu i sprječavaju ispadanja iz uha. Sport 1 posjeduju četiri standardne silikonske gumice (XS/S/M/L) koje pružaju vrhunsku zvučnu izolaciju. Zvučnički kabel duljine je 1.2 m, te posjeduje klip koji ga drži čvrsto privezanim za odjeću tijekom korištenja. Slušalice su IPX5 certificirane na vodootpornost, što znači da ih se može oprati nakon uporabe.

269 kn @ Sonus Art

► Laptop

HP 15-bs036nm, crveni

HP u svojoj ponudi ima vrlo povoljno prijenosno računalo privlačnog dizajna crvene boje. Ipak, iako mu cijena nije paprena, ovaj laptop pružit će svu željenu brzinu prilikom svakodnevnog rada. Tome najviše pridonosi ugrađeni SSD kapaciteta 128 GB. Od ostalih komponenti, tu je procesor Intel Pentium N3710, Intelova integrirana grafika te 4 GB radne memorije. Zaslon je dijagonale 15,6” i HD razlučivosti, a s bočne strane može se naći mnoštvo konektora – HDMI, četiri USB-a (od čega su dva 3.1) te čitač kartica. Masa laptopa je ispod 2 kg, a na njega ćete dobiti i tri godine jamstva te torbu na dar.

2.629 kn @ Mikronis

► Miš

Logitech Doodle M238

Iako teže ozbiljnosti i funkcionalnosti, iz Logitecha znaju iznenaditi i otkačenim proizvodima. Među takve spada kolekcija miševa Doodle s različitim motivima – Sneaker Head, Champion Coral, Go-Go Gold, Tripple Scoop, Skate Burger, Lightbulb, Bae-Bee Blue i Techie White. Inače, riječ je o jednostavnim bežičnim optičkim miševima s tri tipke i razlučivosti 1000 dpi, koji će odlično koristiti u svakodnevnom radu, posebno kao dodatak za prijenosno računalo. Ovaj pristupačan, ali vrlo koristan dar svojom otkačenošću će sigurno izmamiti osmijeh na lice vaše djevojke ili supruge.

149 kn @ Elipso

► Laptop

Lenovo Ideapad 320-15, crveni

Računala Ideapad spadaju u best buy segment zato što za svoju cijenu nude zbilja mnogo. Ovaj konkretan model (80XH00MASC) dolazi s procesorom Intel Core i3 6. generacije (SkyLake), ima ukupno 8 GB radne memorije, od čega su 4 GB integrirana na matičnoj ploči, te hard disk kapaciteta 1 TB. Tu je i Full HD zaslon dijagonale 15,6” te mnoštvo konektora, uključujući i USB Type-C. Laptop dolazi s predinstaliranim operacijskim sustavom Windows 10 i pokriven je dvogodišnjim jamstvom. No, ono što je najvažnije, dolazi u iznimno atraktivnoj crvenoj boji, koja će izvrsno dopuniti osobni stil vaše bolje polovice.

4.299 kn @ Mikronis

► Tablet

Asus ZenPad 8 Z380M Rose Gold

Tablet je izvrsna stvarčica koja nije nezgrapna poput računala, a ipak pruža bitno veću ugodu korištenja i od najvećeg mobitela. Pregledavanje Interneta, e-maila, fotografija, videa i ostalog, puno je jednostavnije, a možete instalirati i mnoštvo korisnih aplikacija i igara. ZenPad 8 je 8-inčni Android tablet razlučivosti 1280 x 800 piksela, spojiv na Wi-Fi mrežu. Ima četverojezgreni procesor i 2 GB radne memorije, što mu jamči brzinu i ugodan rad. Dolazi sa 16 GB interne memorije, proširive memorijskim karticama te s dvije kamere razlučivosti 5 i 2 megapiksela. Idealan je dar za žensku osobu zato što dolazi u varijanti Rose Gold.

1.249 kn @ Mikronis

Darovi za njega Pametni telefon, medijski player, auto-držač za mobitel... Ili pak ruksak za laptop ili bitcoin novčanik? To su neki od prijedloga koje smo izdvojili među "muške" darove.

► Smartfon

Huawei Mate 10 Lite

Mate 10 Lite ocijenjen je kao jedan od najboljih mobitela u svom segmentu u prošloj godini. Tome pridonose njegove specifikacije – procesor HiSilicon Kirin 659 Octa-core, 4 GB RAM-a, 64 GB interne memorije, proširive memorijskom karticom, 5,9-inčni zaslon 2K razlučivosti (1080 x 2160) i gustoće piksela 409 ppi. Mate 10 Lite ima dvostruku stražnju kameru razlučivosti 16 + 2 megapiksela, koja daje izvrstan bokeh efekt, a prednja kamera je razlučivosti 13 megapiksela. Uređaj prima dvije SIM kartice, a tu je i izvrsna baterija kapaciteta 3340 mAh. Mate 10 Lite smjestili smo u darove za njega, radi svoje veličine i boje, ali vjerujemo da bi obradovao i nju.

2.799 kn @ HGSPOT informatika

► Bitcoin novčanik

Ledger Nano S Wallet

Rudari i mešetari kriptovalutama ipak su većim dijelom muškarci, stoga smo bitcoin novčanik smjestili u kategoriju darova za njega. Ako je vaša druga polovica zaluđena kriptovalutama, ne bojte se za njeno zdravlje – možda vam jednog dana osigura bogatu i bezbrižnu budućnost. Do tada, pobrinite se da svoje virtualne novčiće čuva na sigurnom mjestu, a najbolje mjesto za to je lokalno, u hardverskom novčaniku s vrhunskom zaštitom. Ledger Nano S pruža upravo to. Izgledom podsjeća na običan USB stick, no od njega je daleko moćniji. Darujete li mu ovu stvarčicu, pravi rudar kriptovaluta bit će vam zahvalan do neba.

1.139 kn @ Links

► Medijski player

Google Chromecast 2 (2015)

Chromecast je uređaj za emitiranje medijskog sadržaja koji se preko HDMI priključka povezuje na TV. Omiljene aplikacije i sadržaje sa svojeg Android telefona, tableta, iPhonea, iPada, Maca ili Windows laptopa možete jednostavno emitirati izravno na velikom ekranu. Chromecast radi sa sve većim brojem aplikacija, uključujući Netflix, HBO GO, YouTube, WatchESPN i Pandoru. Dakle, pomoću Chromecasta možete krajnje jednostavno emitirati sadržaj s mobitela, tableta ili laptopa na velikom ekranu. Zgodna stvarčica koja ne košta mnogo, a bit će izvrstan dar u povodu Valentinova.

369 kn @ HGSPOT informatika

► Auto-držač za mobitel

Dual Fix Cellular Line

Ako ste vozač, sigurno vam je poznato da je držač za mobitel must-have, ako mobitel u vožnji koristite kao navigaciju ili obavljate handsfree razgovore tako da jednostavno uključite zvučnik na mobitelu. Na tržištu postoji bezbroj držača za mobitel, no izdvojili smo ovaj zato što se vakuumski lijepi za prednje staklo, dakle, ne oštećuje površinu u vozilu dodatnim ljepilima i trakama. Osim toga, univerzalan je i pristaje svim dimenzijama telefona te ga je moguće zakrenuti u položeni ili uspravni položaj. Držač za mobitel dobra je i praktična, a ne preskupa ideja za valentinovski dar.

139 kn @ Chipoteka

► Ruksak za laptop

PORT Megeve 15,6”

Izvrstan, a povoljan dar za njega može biti torba, ili možda još bolje, ruksak za prijenosno računalo. Takav ruksak vrlo je praktičan i u njega stane znatno više stvari od samog laptopa. Može se koristiti za putovanja, izlete, i sl. Jedan takav ruksak je i PORT Megeve, koji ima veći broj odjeljaka i džepova. Remen, naramenice i dno dodatno su mu ojačani, a sam ruksak vrlo je ugodan za nošenje. Izrađen je od izdržljivog 210D poliesterskog materijala. Postoji više varijanti ovog modela u ponudi – ruksak sa žutim, crvenim ili plavim detaljima. Sve u svemu, ruksak je izvrstan dar, a dodatno iznenađenje može biti ako ga napunite kakvim personaliziranim poklončićem.

199 kn @ ADM Računala

► Smartfon

Nokia 5

Nokia nam se vraća na velika vrata, no ovaj put dolazi u Android odijelu. Nokia 5 za svoju cijenu daje zaista mnogo. Radi na Qualcommovom osmojezgrenom procesoru i OS-u Android 7.1.1, uz 2 GB RAM-a i 16 GB interne memorije. Zaslon dijagonale 5,2” isporučuje sliku HD kvalitete. Uz izvrsnu bateriju kapaciteta 3000 mAh, zaštitni znak Nokije uvijek su bile dobre kamere. Stražnja kamera ovog modela dolazi s 13, a prednja s 8 megapiksela razlučivosti. Uređaj prima dvije SIM kartice. Dizajn Nokije 5 posvećen je detaljima – glatko, minimalistički dizajnirano tijelo napravljeno je od jednog komada aluminija. Ovaj mobitel svrstali smo među darove za njega, ali teško ga je tako jednostrano namijeniti jer je izvrstan izbor i za nju.

1.599 kn @ HGSPOT informatika

Darovi za nju i njega Iako smo nastojali podijeliti darove u kategorije, većina njih je ipak prikladna za obje strane. Neki trgovci idu i korak dalje te su ponudili bundle koji će istovremeno zadovoljiti oba partnera.

► Čitač e-knjiga

Amazon Kindle Paperwhite III (2015)

Amazonov čitač e-knjiga lansiran je prije deset godina, a do danas je izdano više od 20 njegovih varijanti. Kindle Paperwhite III (2015) ima zaslon dijagonale 6” s tehnologijom Carta e-paper i ugrađenim osvjetljenjem. Gustoća piksela mu je 300 ppi, uz 16 nijansi sive. Prilikom prosječne uporabe, baterija mu može trajati do šest tjedana. Kindle Paperwhite III (2015) ima 4 GB memorije, a moguće ga je povezati na računalo preko Wi-Fija. Čitač e-knjiga izvrstan je dar za ljude koji vole čitati, ili su nekad voljeli, a sada nemaju vremena. Ova tehnologija lako bi ih mogla “nagovoriti” da opet pronađu vrijeme za čitanje. Kindle je savršena stvarčica koju bi se moglo ponijeti na putovanje ili godišnji odmor.

1.299 kn @ HGSPOT informatika

► Cool gadget

Plazmena kugla Satzuma

Plazmena kugla, koja se napaja preko USB sučelja, fascinantan je gadget koji svijetli različitim bojama i efektima. Dotaknete li površinu kugle, plavi svjetlosni efekt pratit će vaš dodir. Osim što izgleda kao dio uređaja za borgovsku regeneraciju, ovaj gadget može poslužiti i kao pomoćna stolna lampa, ili stvoriti romantični ugođaj dok u mraku s voljenom osobom slušate ljubavne pjesme. Kugla nema baterije, niti ikakav softver – potrebno joj je tek napajanje preko USB sučelja. Nismo isprobali, ali vjerujemo da bi radila i na klasični USB zidni punjač.

139 kn @ Links

► Prijenosni disk

Western Digital My Passport Red 1 TB

Nevjerojatna je činjenica koliko čovjek vapi za mjestom za skladištenje podataka. Koliko god diskovnog prostora imali, jednostavno nikad nije dovoljno. Vanjski prijenosni disk stoga je izvrstan i koristan dar, kako za nju, tako i za njega. Pohranite na njega važne dokumente, zajedničke fotoalbume i videomaterijale – sve što vam padne na pamet. WD je poznat po svojim kvalitetnim diskovima, a My Passport Red, osim kapaciteta od 1 TB, donosi USB 3.0 sučelje, 8 MB cachea, kompaktnu dimenziju od 2,5” i dvogodišnje jamstvo.

519 kn @ Mikronis

► Smartfon

Xiaomi Redmi 4X

Xiaomi je kineski proizvođač poznat po svojim kvalitetnim a povoljnim modelima pametnih telefona. Redmi 4X svojim specifikacijama spada u srednji segment, a cijena mu je vrlo pristupačna. Ima Qualcommov octa-core procesor, 5-inčni HD zaslon, 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Stražnja kamera ima razlučivost 13, a prednja 5 megapiksela. Uređaj prima dvije SIM kartice i ima snažnu bateriju kapaciteta 4100 mAh. Planirate li voljenoj osobi kupiti dobar mobitel za Valentinovo, a da pritom ne potrošite mnogo novca, ovo je izvrstan izbor.

1.349 kn @ HGSPOT informatika

► Slušalice

Logitech Gaming G433

Vrhunske slušalice ne moraju nužno biti dosadne, crne boje. Logitechov model G433 dolazi u nekoliko boja – crvena, plava, plava s uzorkom te klasična crna. Slušalice su namijenjene prije svega igranju, i to na svim platformama, ali mogu se koristiti i, primjerice, za slušanje glazbe. Ono što ih odlikuje jest izvrstan 7.1 prostorni zvuk, koji možete ostvariti na PC platformama. Dolaze s uključenim DAC-om, dodatnim jastučićima, futrolom i mikrofonom, a pomoću softvera moguće ih je u potpunosti prilagoditi vlastitim potrebama. Iznimno su lagane i ugodne čak i prilikom dugotrajnog nošenja te će se svidjeti svakom gejmeru.

749 kn @ Links

► Smartfon

NOA Element N8, crni + crveni

Možda vam je želja da vi i vaša bolja polovica imate isti, a opet različit mobitel? Hit iz ponude domaćeg proizvođača, tvrtke Hangar 18 je pametni telefon NOA N8, koji donosi dizajnerske novitete. Riječ je o prvom uređaju ovog hrvatskog proizvođača koji slijedi svjetski trend omjera zaslona 18:9. Uređaj ima dijagonalu zaslona od 5,99” te DTS sound kvalitetu zvuka. Tu su i izvrsne kamere, od kojih je stražnja dvostruka 13 MP + 5 MP te daje zanimljiv bokeh efekt. Prednja kamera također ima bljeskalicu, ali i razlučivost od 16 megapiksela. Od ostalih karakteristika tu je procesor Helio P10, 4 GB RAM-a, 64 GB interne memorije i snažna baterija od 5000 mAh. Ovaj bundle uključuje crnu i crvenu varijantu uređaja, a cijena je gotovo 1.000 kn niža nego da uređaje kupujete zasebno.

2.999 kn @ H18 Megastore