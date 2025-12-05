Veliki blagdanski vodič za darivanje

Na više od 30 stranica donosimo izbor od 40 tehnoloških poklona, savjete za sigurnu online kupnju i ideje za pametne kućne investicije – od pristupačnih gadgeta do vrhunskih gaming prijenosnika, sve na jednom mjestu za bezbrižnu blagdansku kupnju

Približio nam se još jedan Božić i kraj kalendarske godine. Tradicionalno, ovo je vrijeme darivanja, ali i velikih kućnih investicija. Ovog mjeseca pripremili smo za vas novo besplatno digitalno izdanje tj. specijal BUG[2] koji možete pročitati OVDJE.

Na 30-ak stranica specijala očekuje vas sveobuhvatni pregled i opis 40-ak artikala koje smo podijelili u tri segmenta – gaming, home & entertainment te outdoor & fiteness. Vodič je sastavljen u suradnji s našim maloprodajnim partnerima koji su nam slali svoje sugestije. Cjenovni rang artikala je vrlo širok i kreće se od 30-ak eura za komade računalne periferije i gadgete pa sve do 4000 i više € za vrhunske igraće laptope. Razumljivo je da će se vaš odabir za darivanje bližnjeg naći u razumnoj cjenovnoj kategoriji, no budući da je ponuda na tržištu u ovom trenutku izuzetno široka, valja razmisliti i o dugoročnim kućnim i osobnim investicijama.

Sigurnost online kupnje prije svega

Kako bismo vas stručno uveli u cijelu temu, u uvodnom dijelu specijala obuhvatili smo neke praktične savjete za sigurnu i bezbrižnu kupnju te smo napravili i kraći pregled servisa za sigurnija plaćanja – Aircash, Curve Pay, KEKS Pay, Revolut. Kako raste promet online kanalima, tako posljedično rastu i sigurnosni rizici i različite online prijevare. Domaći IT trgovci su ozbiljne firme koje ulažu u sigurnost, no treba uvijek biti oprezan i skeptičan prilikom kupnje kod neprovjerenih trgovaca koji možda mame niskim cijenama, ali se iza njihovih imena znaju kriti prevaranti koje valja zaobići.

Da ne duljimo, prelistajte i pročitajte naš BUG[2] specijal - Vodič za darivanje i pobrinite se da darove nabavite na vrijeme te izbjegnete nepotrebnu strku u zadnji tren pred Božić. Vjerujemo da će svatko za sebe u blagdanskom vodiču za darivanje pronaći ponešto zanimljivo, ili, pak, dobiti ideju za kakvu posve drugu stvarčicu slične namjene. Bilo kako bilo, želimo vam sretan Božić i uspješnu novu 2026. godinu!