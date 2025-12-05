Veliki blagdanski vodič za darivanje

Na više od 30 stranica donosimo izbor od 40 tehnoloških poklona, savjete za sigurnu online kupnju i ideje za pametne kućne investicije – od pristupačnih gadgeta do vrhunskih gaming prijenosnika, sve na jednom mjestu za bezbrižnu blagdansku kupnju

Bug.hr petak, 5. prosinca 2025. u 06:30

Približio nam se još jedan Božić i kraj kalendarske godine. Tradicionalno, ovo je vrijeme darivanja, ali i velikih kućnih investicija. Ovog mjeseca pripremili smo za vas novo besplatno digitalno izdanje tj. specijal BUG[2] koji možete pročitati OVDJE.

Na 30-ak stranica specijala očekuje vas sveobuhvatni pregled i opis 40-ak artikala koje smo podijelili u tri segmenta – gaming, home & entertainment te outdoor & fiteness. Vodič je sastavljen u suradnji s našim maloprodajnim partnerima koji su nam slali svoje sugestije. Cjenovni rang artikala je vrlo širok i kreće se od 30-ak eura za komade računalne periferije i gadgete pa sve do 4000 i više € za vrhunske igraće laptope. Razumljivo je da će se vaš odabir za darivanje bližnjeg naći u razumnoj cjenovnoj kategoriji, no budući da je ponuda na tržištu u ovom trenutku izuzetno široka, valja razmisliti i o dugoročnim kućnim i osobnim investicijama.

Sigurnost online kupnje prije svega

Kako bismo vas stručno uveli u cijelu temu, u uvodnom dijelu specijala obuhvatili smo neke praktične savjete za sigurnu i bezbrižnu kupnju te smo napravili i kraći pregled servisa za sigurnija plaćanja – Aircash, Curve Pay, KEKS Pay, Revolut. Kako raste promet online kanalima, tako posljedično rastu i sigurnosni rizici i različite online prijevare. Domaći IT trgovci su ozbiljne firme koje ulažu u sigurnost, no treba uvijek biti oprezan i skeptičan prilikom kupnje kod neprovjerenih trgovaca koji možda mame niskim cijenama, ali se iza njihovih imena znaju kriti prevaranti koje valja zaobići.

Da ne duljimo, prelistajte i pročitajte naš BUG[2] specijal - Vodič za darivanje i pobrinite se da darove nabavite na vrijeme te izbjegnete nepotrebnu strku u zadnji tren pred Božić. Vjerujemo da će svatko za sebe u blagdanskom vodiču za darivanje pronaći ponešto zanimljivo, ili, pak, dobiti ideju za kakvu posve drugu stvarčicu slične namjene. Bilo kako bilo, želimo vam sretan Božić i uspješnu novu 2026. godinu!



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi