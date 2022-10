Kako biti nevidljiv i ne ostavljati trag u aplikacijama za igre

Način na koji igramo videoigre posljednjih se godina sve više seli na internet, što donosi svoje izazove i opasnosti u vezi s privatnošću, posebice kada su u pitanju igre koje igraju djeca. Evo kako postaviti profile koji će zaštititi i vas i njih.

Surfshark, nizozemska tvrtka za VPN usluge, u suradnji s britanskom grafičkom kompanijom NeoMam Studios osmislila je vodič pod nazivom "Kako biti nevidljiv na internetu (bez odlaska s interneta)" u kojem ljudima pomažu da se na internetu osjećaju sigurnije. Ovo su neki od njihovih savjeta kako ćete ostati nevidljivi dok koristite neke popularne aplikacije za igranje.

Nevidljivi na Xbox.comu

1. Prijavite se na svoj Xbox račun

2. Pritisnite svoju oznaku igrača, a zatim odaberite gumb Više radnji (More actions)

3. Pod postavkama (Xbox settings) idite na Privatnost i online sigurnost (Privacy & online safety)

4. Skrolajte prema dolje do Osobe izvan Xbox Livea mogu komunicirati glasom i tekstom (People outside of Xbox Live can communicate with voice and text) i namjestite na Blokiraj (Block)

5. Idite na odjeljak Ostali mogu: (Others can:) i odaberite Blokiraj (Block) za sve navedene postavke

6. Skrolajte do odjeljka Microsoft can: i odaberite Blokiraj za prikupljanje glasovnih podataka (Block for Collect Voice Data)

Nevidljivi na Discordu

1. Idite na Korisničke postavke (User Settings) > Privatnost i sigurnost (Privacy & Safety)

2. Uključite Keep me safe u odjeljku Safe Direct Messaging

3. Isključite opciju Dopusti izravne poruke od članova poslužitelja (Allow direct messages from server members)

4. Pod Tko vas može dodati kao prijatelja? (Who can add you as a friend?) onemogućite opcije Svi (Everyone) i Članovi poslužitelja (Server Members)

5. Isključite Koristi podatke za poboljšanje Discorda (Use data to improve Discord) i Koristi podatke za prilagodbu mog Discord iskustva (Use data to customize my Discord experience)

● Stručni savjet: Ako ste administrator ili moderator, trebali biste postaviti određene kanale na privatne. To osigurava da samo članovi s odgovarajućim dopuštenjima mogu pregledavati i/ili završavati poruke.

Nevidljivi na Steamu

1. Na traci izbornika odaberite Profil (Profile)

2. Odaberite Uredi profil (Edit Profile) > Postavke privatnosti (Privacy Settings)

3. Kako biste sakrili svoje podatke postavite Pojedinosti igre (Game Details) na Privatno (Private)

● Stručni savjet: Da biste izgledali nevidljivi tijekom igranja, odaberite Prijatelji (Friends) i Nevidljivi (Invisible) kako bi se činilo da ste izvan mreže i sakrili svoj profil i aktivnost pred prijateljima i strancima.

Nevidljivi na Twitchu

1. Idite na Postavke (Settings) > Sigurnost i privatnost (Security and Privacy)

2. Uključite Block Whispers from Strangers

3. Uključite opciju Blokiraj primanje darova na kanalima koje ne pratite (Block Receiving Gifts on Channels You Don’t Follow)

4. Uključite Hide Progressive Gifter Bedge i Gifts Given Count

5. Uključite Sakrij status pretplate na kartici preglednika razgovora (Hide Subscription Status in Chat Viewer Card)

6. Uključite Sakrij značku osnivača (Hide Founder Badge)

● Stručni savjet: Isključite Prikaži mi prilagođene oglase (Show me personalized ads) tako da odete na Sigurnost i privatnost > Privatnost > Postavke oglasa (Security and Privacy > Privacy > Ad Preferences).

Nevidljivi na Robloxu

1. Idite na Postavke (Settings) > Privatnost (Privacy)

2. Isključite postavke kontakata (Contact Settings)

3. Postavite postavke na Nitko (No one)

4. Pod Ostalim postavkama (Other Settings) ažurirajte sve opcije na Nitko (No one)

● Stručni savjet: Provjera dobi djece koja igraju na Robloxu automatski ograničava njihovu mogućnost komunikacije s drugim igračima ako su mlađi od 13 godina.