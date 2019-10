Kako dobiti zvuk i na slušalice i na zvučnike?

PROBLEM

Imam ova 3 audio porta (crveni za mikrofon, zeleni za zvučnike i plavi). Ne znam za što služi taj plavi i bih li preko tog plavog mogao slušati zvuk sa slušalica, da ne moram stalno se saginjati ispod kompjutera i uključivat slušalice kad mi trebaju? Imam matičnu ploču ECS H61H2-MV.

ODGOVOR

Kvalitetniji aktivni zvučnici s konektorom za slušalice bili bi jedno od boljih, ali i skupljih rješenja za vašu situaciju. To bi rješenje bilo bolje od ostalih zato jer biste se između zvučnika i slušalica prebacivali jednostavnim priključivanjem konektora slušalica u zvučnike. No ako ne želite krenuti u takvu investiciju ili smatrate da vam to nije idealno rješenje, postoje i druga.

1. Što je što?

Kad niste sigurni čemu koji konektor na uređaju ili komponenti služi, prvi korak trebao bi biti čitanje uputstava za upotrebu. Tradicionalne boje za audio konektore su zelena za izlaz zvuka (tu priključujete zvučnike ili slušalice), crvena za mikrofon i plava za linijski ulaz. U vašem konkretnom slučaju tradicionalne boje odgovaraju onima koje pišu u uputama, dakle plavi konektor služi kao linijski ulaz (line-in). Dok mikrofonski ulaz dolazi s pretpojačalom i nerijetko je mono, kod linijskog ulaza se očekuje mnogo jači signal i u pravilu je stereo. Linijski ulaz se može iskoristiti recimo za spajanje kakvog drugog uređaja s linijskim izlazom ili izlazom za slušalice na računalo.

2. Najjednostavnije rješenje

Ukoliko upravljačka ploča drivera za zvučnu karticu ne podržava remapiranje konektora (ili ni niste ili ne želite instalirati driver sa stranice proizvođača zvučne kartice nego se oslanjate na onaj koji Windowsi sami instaliraju), onda ćete trebati adapter (Y splitter) koji s jedne strane ima muški 3,5 mm stereo konektor, a s druge strane dva ženska 3,5 mm stereo konektora.

Takav adapter se može kupiti na mnogim mjestima gdje drže opremu vezanu uz audio komponente ili informatiku za manje od 10 kuna. Može biti u obliku krutog adaptera ili kratkih kablića s konektorima u obliku slova Y.

Pripazite samo da se radi o adapteru koji jedan konektor pretvara u dva, a ne da je riječ o adapteru koji će kombinirani 4-polni konektor razdvajati u konektor za slušalice i konektor za mikrofon. Dakle, pročitajte opis i provjerite da se na muškom konektoru nalaze tri (TRS), a ne četiri pola (TRRS). Malo nezgodna stvar s ovim rješenjem je što ako želite slušati zvuk na slušalice, trebali biste ručno utišati zvučnike ako imaju potenciometar ili ih isključiti.

3. Dva nezavisna izlaza

Alternativno rješenje bila bi kupnja još jedne zvučne kartice. Ako ciljate na što jeftinije, onda bi to bila neka jeftina USB zvučna kartica, a skuplje i bolje rješenje bila bi kupnja DAC-a za slušalice (tj. pojačala za slušalice s digitalnim, odnosno USB ulazom), u kojeg bi slušalice bile stalno spojene, pa biste se onda softverski (mijenjanjem izlaza u Windowsima) prebacivali između zvučnika i DAC-a ili odnosno USB zvučne kartice.

DAC za slušalice ima još par pogodnosti - kako se ne nalazi "zarobljen" u kućištu računala koje je bogato neželjenim elektromagnetskim zračenjem, može se očekivati da ćete pomoću vanjskog DAC-a dobiti čišći, kvalitetniji zvuk.

Druga pogodnost DAC-a je mogućnost propisnog pogonjenja slušalica veće impedancije (kvalitetnije slušalica nerijetko su veće impedancije), s kojima se tipične zvučne kartice mogu mučiti pa zvuk sa zvučne kartice na matičnoj ploči na takvim slušalicama može zvučati anemično, s nedostatnim basom.