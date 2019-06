Kako koristiti Revolut - digitalni pametni mobilni novčanik koji sada podržava i kunu

Revolut je britanska tehnološka financijska kompanija koju je pokrenuo dvojac Vlad Yatsenko i Nikolay Storonsky i to unutar inkubatora za financijsku tehnologiju Level39 u Canary Wharfu u Londonu. Inicijalno se Revolut mogao smatrati putnom karticom i bazična je ideja bila da se maksimalno smanje svi troškovi koji nastaju kod podizanja gotovine, prekograničnog plaćanja i konverzije valuta kada se putuje u inozemstvo.

No u međuvremenu je prerastao u ozbiljnu tvrtku koja se danas može smatrati najprije mobilnim novčanikom, a onda i alternativnom digitalnom bankom. Revolut nudi besplatnu prepaid debitnu Mastercard karticu povezanu s EU IBAN računom s britanskom adresom (potrebno je platiti trošak dostave kartice ako se račun na Revolutu nije otvorio uz pozivnicu nekoga tko Revolut već ima), povoljnu zamjenu valuta (oslanja se na međubankarski tečaj), besplatno slanje i primanje novca unutar Revoluta, mogućnost podizanja gotovine na bankomatima bez naknada, a tu je i mogućnost plaćanja u valuti zemlje u kojoj se onaj tko želi nešto platiti i nalazi i to za neku od podržanih valuta, a bez potrebe za konverzijom (ako je Revolutu dodana ta valuta). Nema poslovnica, nema web sučelje i usluga se zapravo konzumira te registrira putem mobilne aplikacije. Baš kao i kod konkurentskih digitalnih banaka.

Jedna od zgodnih specifičnosti svakako je činjenica da se fizička kartica koja se dobiva putem Revoluta može koristiti za beskontaktno plaćanje, ali i za Google Pay, pa je moguće tu karticu koristiti kako bi se omogućilo plaćanje putem mobilnog telefona (Android), pa čak i pametnog sata. Revolut nudi tri paketa od kojih je prvi besplatan, dok se za ostala dva mora plaćati mjesečna pretplata, no zato se dobivaju druge pogodnosti i dodatne mogućnosti.

Revolut mogu koristiti samo punoljetne osobe i za sada ne postoji mogućnost da se dobije kartica za djecu premda je ta mogućnost najavljena i trenutačno je u fazi testiranja (Revolut Youth). Nekima će biti zanimljiv i Revolut za poslovne korisnike koji se može besplatno iskušavati 14 dana.

Uštede na svakom koraku, ali treba biti oprezan

Na umu valja imati kako se pri otvaranju računa odmah mora nadoplatiti i minimalni iznos od 90 kn ako je u pitanju kunski račun ili 10 eura ako je u pitanju eurski; to su ujedno i najmanji iznosi koje je i moguće nadoplatiti. Jedna prilično praktična mogućnost jest da se pri dodavanju beskontakne kartice koja će se koristiti za nadoplatu računa, ne moraju upisivati podaci, nego se ona može prisloniti na pametni telefon i podaci će biti automatski popunjeni. Ručno valja samo dodati CVV broj. Uplaćene iznose je moguće trošiti odmah ili ih prebaciti na vlastiti račun u nekoj drugoj banci (na to će banka obično naplatiti naknadu).

Najvažnija novost jest uvođenje podrške za kunu čime sada Revolut postaje dodatno praktičan i domaćim korisnicima

Uz fizičku karticu, u besplatnom izdanju moguće je dobiti i jednu virtualnu karticu koju je najbolje koristiti za online plaćanja jer ju je vrlo jednostavno blokirati i poništiti. U paketima Premium i Metal mogu se dobiti i jednokratne virtualne kartice kod kojih će se automatski promijeniti broj kartice nakon samo jedne transakcije što je iznimno prikladno za maksimalnu sigurnost pri online plaćanju; ako broj kartice i bude ukraden, neće biti valjan i neće se moći koristiti.

Sve podatke o tome što se dobiva u kojem paketu, kao i koliko je potrebno za svaki od paketa izdvajati lako je naći u aplikaciji i na službenom webu; za paket Premium je to 58 kn mjesečno, a za Metal 100 kn mjesečno.

Revolut je prilično praktična usluga, a pogotovo kada se putuje. Doduše, od kada je uvedena podrška za kunu i mogućnost nadoplate na vlastiti Revolutov račun upravo u kuni, stvari su postale još dodatno zanimljivije.

Bez naknada

Jedna od bitnih prednosti je činjenica da se korištenjem Revoluta u dosta slučajeva izbjegava plaćanje raznih naknada i konverzijski troškovi, ali i to što se sada na putovanje može nositi samo jedna kartica s definiranim limitima i ograničenim sredstvima, a koja se u bilo kojem trenutku može nadopuniti putem mobilne aplikacije.

Za nadopunjavanje, dakako, valja imati stvarni bankovni račun, debitnu ili kreditnu karticu ili zatražiti od nekoga uplatu. Uz Revolut se dobiva posve valjani IBAN pa je moguće na Revolut primati novac iz različitih izvora, a posebno je zgodno to što se bilo kome može poslati poseban URL putem kojeg se sredstva izravno mogu uplaćivati na željeni račun i to u željenoj valuti. Dakle, na Revolutov račun može uplaćivati bilo tko, bio on korisnik Revoluta ili ne i to bez naknade.

U besplatnom izdanju s bankomata je moguće podizati gotovinu bez naknada i to na bilo kojem bankomatu do iznosa od 200 eura mjesečno ili 1.800 kuna nakon čega se plaća naknada od dva posto. U paketu Premium to je ograničenje podignuto na 3.300 kn mjesečno, a u paketu Metal 5.000 kn mjesečno. Za podizanje novca, uputno je birati bankomate banaka za maksimalnu sigurnost da neće doći do naplate neke nesuvisle ili neočekivane naknade.

Tu je i već spomenuta međukonverzija valuta po boljem tečaju nego što nude banke pa i mjenjačnice s time da na umu treba imati da se konverzija valuta treba raditi od ponedjeljka do četvrtka jer je vikendom i petkom osjetno skuplja.

Sigurnost i inovativne mogućnosti

Prijenos novaca između korisnika Revoluta je besplatan, iznimno jednostavan i trenutačan, a korisnici Revoluta dobivaju i neke druge praktične stvarčice kao što je mogućnost da više korisnika sudjeluje u plaćanju nekoga računa. Upravljanje karticama i računima unutar aplikacije dobro je riješeno. Na primjer, u svakom je trenutku moguće tek jednim dodirom zaslona zamrznuti bilo fizičku ili virtualnu karticu.

Dok je kartica zamrznuta, nije ju moguće koristiti, a odmrznuti je se može jednako lako i brzo kao što ju se i zamrznulo. Tu je i mogućnost upravljanja raznim sigurnosnim parametrima kartica, pa je tako moguće putem aplikacije označiti da magnetni zapis na kartici ne bude aktivan, zatim uključiti ili isključiti beskontaktno plaćanje, po želji onemogućiti podizanje gotovine na bankomatima, spriječiti korištenje kartice za online kupovinu, a tu je i sigurnost na temelju lokacije pri čemu se koristi GPS što može pomoći pri pokušaju zlouporabe kartica.

U svakom se trenutku putem aplikacije može vidjeti PIN kartice, dok se sam PIN može promijeniti isključivo na bankomatima, a moguće je i definirati maksimalni iznos potrošnje za svaku od pridodanih kartica što dodatno povećava sigurnost.

Zanimljiva su značajka i sefovi (Vaults) u koji će se pospremati definirani postoci svake od transakcija i to u svrhu štednje (odnedavno postoje i grupni sefovi). Iznos koji treba platiti bit će zaokružen na prvi veći iznos prema zadanom pravilu i ta će se razlika pospremiti u sef. Tamo prikupljena sredstva se mogu koristiti u bilo kojem trenutku, nema kamate, ali je psihološki efekt štednje ipak prisutan i to ovoj značajci daje određenu vrijednost.

Pregled troškova i transakcija odlično je riješen, a zgodno je i to što se može definirati i osobni budžet

Ruku pod ruku s time ide i mogućnost automatske konverzije valuta. Samo se postavi par valuta koji se želi konvertirati i ciljni tečaj te kada se on postigne, konverzija će biti napravljena. Zgodno za one koji maksimalno žele uštedjeti na konverziji, ali valja imati na umu da se ciljni tečaj ne mora nikada dogoditi ili može proći mnogo vremena prije nego što se on postigne. Ukratko, kome je konverzija hitna, ovu mogućnost baš i neće koristiti.

Pregled plaćanja i precizna razrada troškova nešto je što ne treba posebno izdvajati budući da je to zbilja odlično riješeno, a zgodno je i to što je moguće definirati vlastiti mjesečni budžet te dodatno upravljati vlastitim troškovima.

Revolut podržava i kriptovalute no ne dobiva se pravi novčanik niti se na raspolaganju ima privatni ključ. Ipak, putem Revoluta je moguće jednostavno trgovati podržanim kriptovalutama (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin i Ripple) budući da ih Revolut smatra kao da je riječ o klasičnim FIAT valutama. Tečaj je obično povaljan osim, baš kao što je to riječ i za druge valute, petkom i vikendom pa to valja imati na umu.

Revolut, da ili ne?

Samom činjenicom da Revolut nudi bolje tečajeve i većinom se s njime mogu izbjeći razne naknade, odgovor je potvrdan. Kada se tome pridodaju i neke prilično praktične mogućnosti kao i podrška za Google Pay, onda samo pitanje ostaje želi li se na raspolaganju imati te mogućnosti. Dobrim dijelom i besplatno. Postoji i određena zabrinutost, sasvim opravdana, koliko je Revolut siguran.

No budući da Revolut mora zadovoljiti uvjete koje nameće FCA kao poštovati i druge zakone (Electronic Money Regulations 2011 i Payment Services Regulations 2017), zabrinutosti ne bi trebalo biti. Sve to postaje dodatno evidentno ako se ne poštuju navedeni Revolutovi limiti ili na račun ima pretjeranog priljeva novca. Ubrzo će se morati slati dodatna dokumentacija, a račun bi mogao biti blokiran sve dok se situacija ne raščisti i dokaže porijeklo novca.

U svakom slučaju, Revolut je kao usluga prilično zanimljiva. Ako se dobije pozivnica od nekoga tko Revolut već ima, neće se morati platiti trošak dostave fizičke kartice, a Revolut i povremeno organizira akcije u kojima taj trošak također nije potrebno platiti. Na taj način se Revolut može i koristiti ili barem isprobavati potpuno besplatno.

Kako otvoriti račun na Revolutu?