Kako regulirati brzinu vrtnje ventilatora koji nema 4-pinski konektor te ima prekratke žice?

Problem

Imam kućište Chieftec lf01b. Promijenio sam prije par dana nove komponente, ploča, procesor, ovo ono. Imam tri dodatna ventilatora u kućištu, dva ne znam spojiti, dok ovo od iza (ispuh), kabel mi ne dohvati utor na matičnoj - fali doslovno 2 mm da bih ga uspio utaknuti. Kako to riješiti? Gdje kupiti neki adapter?

Što se tiče ostala dva ventilatora s prednje strane, oni nemaju nikakve utikače, nego samo dvije žice, tj. spojeni su jedan na drugog, i onda iz njih ide kabel i ne znam to spojiti. Prošli put sam spajao izravno na napajanje i radilo je, ali je non stop vrtjelo punom brzinom, što mi ne bi ni sad smetalo, ali me zanima može li se to nekako drugačije riješiti. Plus, imam i gore dva mjesta za dva ventilatora (od gore) - bi li mi to što donijelo da i njih stavim? Ili bi bilo previše buke? To bi onda bila četiri ventilatora koja ubacuju zrak, a samo jedan koji izbacuje.

Odgovor

Brzinu vrtnje ventilatora može određivati računalo, bilo da to samo određuje putem BIOS-a ili operacijskog sustava, bilo da vi to ručno određujete nekim softverom, npr. besplatnim programom SpeedFan. Preduvjet za to je da su ventilatori spojeni na matičnu ploču i to na 4-pinske konektore (i sami ventilatori tada moraju imati 4-pinske konektore). To je zato što su dva pina potrebna za struju (plus i minus/ground), treći pin služi za mjerenje brzine vrtnje, a četvrti služi za definiranje brzine vrtnje metodom PWM.

Stvar nije izgubljena ni ako nemate 4-pinske ventilatore, jer postoje mnogi kontroleri za ventilatore koji se mogu ugraditi u računalo (u pravilu s prednje strane, u neki od utora namijenjenih ugradnji 3,5-inčnog ili 5,25 inčnog uređaja poput DVD snimača. Takvi kontroleri u pravilu mogu regulirati brzinu vrtnje ventilatora s dvije ili tri žice, jer sami PWM metodom smanjuju napon struje koja ide do ventilatora, umjesto da ventilatoru šalju PWM signal.

Dupont kablići neizostavni su dio opreme svakog zaljubljenika u elektroniku, a mogu se iskoristiti i kod osobnih računala jer odgovaraju standardnim 2,54 mm pinovima/konektorima/headerima

Što se tiče prekratkih kabela, možete jednostavno izguglati produžni ventilator i dobit ćete linkove iz informatičkih trgovina putem kojih možete kupiti odgovarajuće produžne kabele. Uz produžne, postoje i razvodni kabeli kako bi se više ventilatora moglo spojiti na jedan kontroler ili konektor na matičnoj ploči.

Kad produžnih kabela i ne bi bilo, to bi se dalo relativno lako riješiti putem muško-ženskih tzv. dupont kablića - mogli biste ih pronaći u trgovinama s elektroničkom robom, vidjeli smo da ih netko prodaje preko njuškala, a uvijek ih možete naručiti i preko eBaya ili AliExpressa - takvi su kablići vrlo popularni kod DIY ekipe, koja se bavi elektronikom i Arduinom, jer su se mogu spojiti na tipične elektroničke komponente i pinove s razmakom od 2,54 mm (0,1 inč).