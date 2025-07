Kako sačuvati mobitel od krađe u ljetnim gužvama

Ljeto donosi opuštanje, ali i veći rizik od krađe pametnih telefona. Donosimo sveobuhvatne savjete, od fizičke zaštite i naprednih softverskih postavki do koraka koje trebate poduzeti ako se najgore ipak dogodi

Ljetni mjeseci, sinonim za odmore, putovanja i opuštanje, neizbježno donose i veće gužve na plažama, u restoranima i na turističkim lokacijama. U takvom okruženju, naši pametni telefoni, koji su odavno prerasli ulogu pukog komunikacijskog alata i postali riznice naših digitalnih života, postaju primamljiva meta za lopove.U njima se nalaze financijski podaci, osobne fotografije, lozinke i pristup svim našim računima, što krađu čini daleko opasnijom od samog gubitka uređaja.

Krađe mobitela su u porastu, a taktike lopova sve su sofisticiranije. Srećom, uz dobru pripremu i malo opreza, rizik možete svesti na minimum i osigurati si bezbrižan odmor.

Priprema je pola posla: Digitalna utvrda vašeg uređaja

Prije nego što uopće spakirate kofere, ključno je posvetiti vrijeme digitalnoj pripremi vašeg uređaja. Osnovni korak, koji iznenađujuće mnogo ljudi preskače, jest postavljanje snažne zaštite za zaključavanje zaslona. Zaboravite na jednostavne uzorke za otključavanje i kratke, četveroznamenkaste PIN-ove. Koristite šesteroznamenkasti PIN ili alfanumeričku lozinku u kombinaciji s biometrijom – otiskom prsta ili prepoznavanjem lica. Ovo je prva i najvažnija linija obrane protiv takozvanog "shoulder surfinga", tehnike gdje lopov jednostavno promatra preko vašeg ramena dok unosite PIN.

Sljedeći nezaobilazan korak je aktivacija usluge za lociranje uređaja. Bilo da koristite Appleov Find My iPhone ili Googleov Find My Device, ove značajke morate postaviti prije nego što uređaj nestane. One vam omogućuju da s drugog uređaja locirate svoj mobitel na karti, aktivirate glasan zvuk, zaključate ga s prilagođenom porukom ili, u krajnjem slučaju, daljinski obrišete sve podatke.

Da bi posljednja opcija bila bezbolna, redovito radite sigurnosne kopije podataka na iCloud ili Google Drive. Većina uređaja to radi automatski kada su spojeni na Wi-Fi i napajanje. Zapišite i jedinstveni IMEI broj svog telefona (unesite *#06# u birač brojeva) i pohranite ga na sigurno mjesto, izvan samog uređaja.

Moderni operativni sustavi nude i napredne slojeve zaštite. Korisnici iPhonea (s iOS-om 17.3 ili novijim) trebali bi obavezno uključiti "Stolen Device Protection". Ova funkcija, kada je mobitel na nepoznatoj lokaciji, zahtijeva biometrijsku provjeru za pristup lozinkama ili promjenu sigurnosnih postavki, uz jednosatnu odgodu za kritične radnje.

Također je pametno u postavkama onemogućiti pristup Kontrolnom centru sa zaključanog zaslona kako lopov ne bi mogao odmah uključiti zrakoplovni način rada. Korisnici Androida, posebice Samsunga, mogu koristiti "Secure Folder" za skrivanje osjetljivih aplikacija poput bankarskih, ili uključiti "Theft Protection" koji automatski zaključava mobitel ako detektira nagli pokret poput trčanja.

Ponašanje na terenu: Kako ne postati laka meta

Jednom kada ste na odmoru, ključna je svjesnost o okolini. Najveći broj krađa događa se na mjestima s puno ljudi gdje smo opušteni i dekoncentrirani. Izbjegavajte držati mobitel u stražnjem džepu ili otvorenoj torbi. Najsigurnije mjesto je prednji džep ili zatvorena torbica koju nosite preko tijela. Nikada ne ostavljajte mobitel bez nadzora na stolu u kafiću ili na ručniku na plaži, čak ni na sekundu.

Lopovi su brzi i koriste upravo te trenutke nepažnje. Budite svjesni taktika odvraćanja pažnje – netko vas slučajno gurne, prolije piće po vama ili vas zamoli za pomoć dok njegov partner krade vaše stvari. Ako morate koristiti mobitel na javnom mjestu, pronađite mirniji kutak, leđima okrenuti zidu.

Foto: AI ilustracija

Plan za krizne situacije: Što ako vam ipak ukradu mobitel?

Ako se dogodi najgore, brza reakcija je ključna za smanjenje štete. Prvi korak je odmah, s nekog drugog mobitela ili računala, pristupiti usluzi Find My iPhone ili Find My Device. Pokušajte locirati uređaj. Ako je u blizini, aktivirajte zvuk. Ako nije, odmah ga stavite u "Lost Mode" (Izgubljeni način rada), čime se uređaj zaključava i prikazuje vaša poruka s kontakt brojem.

Odmah nakon toga, kontaktirajte svog mobilnog operatera i prijavite krađu kako bi blokirali vašu SIM karticu i stavili uređaj na crnu listu koristeći IMEI broj koji ste ranije zapisali. Sljedeći korak je promjena lozinki za najvažnije servise: primarni e-mail, internetsko bankarstvo i društvene mreže.

Nakon toga, prijavite krađu policiji. Policijski zapisnik bit će vam potreban za eventualni zahtjev prema osiguranju, a i nikad se ne zna, možda ga uspiju pronaći. No, ako procijenite da su šanse za povrat uređaja male, posljednji, ali najvažniji korak za zaštitu vaše privatnosti jest daljinsko brisanje svih podataka s uređaja.

U konačnici, kombinacija digitalne higijene i fizičkog opreza najbolja je strategija. Odvojite malo vremena za pripremu uređaja prije puta. Taj mali trud može vam uštedjeti ogromnu količinu stresa i novca, omogućujući vam da se u potpunosti prepustite uživanju u zasluženom odmoru.