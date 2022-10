Kako sačuvati privatnost i ne ostavljati tragove surfajući webom preko najpopularnijih preglednika

Surfshark, nizozemska tvrtka za VPN usluge, u suradnji s britanskom grafičkom kompanijom NeoMam Studios osmislila je vodič pod nazivom "Kako biti nevidljiv na internetu (bez odlaska s interneta)" u kojem ljudima pomažu da se na internetu osjećaju sigurnije. Ovo su njihovi savjeta kako ćete ostati nevidljivi dok koristite web preglednike.

SURFAJTE INKOGNITO

Anonimni način rada značajka je privatnosti koja privremeno onemogućuje praćenje informacija u vašem pregledniku i sprječava web stranice da prikupljaju osobne podatke i informacije o pregledavanju.

Chrome

1. U gornjem desnom kutu preglednika kliknite ikonu s tri točke

2. Odaberite Novi anonimni prozor (New Incognito Window)

Windows, Linux ili Chrome OS: Ctrl + Shift + N

Mac: ⌘ + Shift + N

Safari

1. Odaberite Datoteka

2. Kliknite na Novi privatni prozor

⌘ + Shift + N

Microsoft Edge

1. Kliknite na tri točkice na desnoj strani alatne trake u Edgeu

2. Odaberite novi InPrivate prozor (New inPrivate Window)

Windows: Ctrl + Shift + N

Mac: ⌘ + Shift + N

Firefox

1. Pritisnite gumb izbornika (tri retka)

2. Odaberite Novi privatni prozor (New Private Window)

Windows: Ctrl + Shift + P

Mac: ⌘ + Shift + P

ISKLJUČITE PRAĆENJE PODATAKA O LOKACIJI

Prikupljanje podataka o lokaciji omogućuje aplikacijama i uređajima da zabilježe posljednju lokaciju korisnika u trenutku kada je aplikacija otvorena, koristeći GPS podatke o lokaciji. Isključivanje praćenja podataka o lokaciji sprječava praćenje vaše lokacije.

Chrome

1. U gornjem desnom kutu preglednika kliknite ikonu s tri točke

2. Idite na Postavke (Settings) > Privatnost i sigurnost (Privacy and Security)

3. Pritisnite Postavke stranice (Site Settings) > Lokacija (Location)

4. Promijenite postavku na Ne dopusti (Don’t allow) stranicama da vide vašu lokaciju

Safari

1. Odaberite Preferences iz Safari izbornika

2. Kliknite na Web stranice (Websites) > Lokacija (Location)

3. Postavke možete promijeniti po web stranici ili postaviti Pitaj ili Odbij (Ask or Deny) za sve web stranice

Microsoft Edge

1. Idite na Postavke (Settings)

2. Kliknite na Kolačići i dopuštenja web mjesta (Cookies and site permissions)

3. Odaberite Lokaciju (Location)

4. Isključite Pitaj prije pristupa (Ask before accessing)

Firefox

1. Idite na Postavke (Settings) > Privatnost i sigurnost (Privacy & Security)

2. Skrolajte prema dolje do Dozvole (Permissions)

3. Pritisnite Postavke za lokaciju (Settings for Location)

4. Označite okvir za Blokiraj nove zahtjeve koji traže pristup vašoj lokaciji (Block new requests asking to access your location)

BLOKIRAJTE KOLAČIĆE TREĆIH STRANA

Kolačići su mali dijelovi podataka koje vanjske web stranice mogu koristiti kako bi vas nadzirale i zapamtile određene podatke o vama. Blokiranjem kolačića sprečava se praćenje vaše internetske aktivnosti.

Chrome

1. Idite na Postavke (Settings) > Privatnost i sigurnost (Privacy and Security)

2. Kliknite na Kolačići i drugi podaci o web-mjestu (Cookies and other site data)

3. Odaberite Blokiraj kolačiće treće strane (Block third-party cookies)

Safari

1. Idite na Postavke (Preferences)

2. Kliknite na Privatnost (Privacy)

3. Odaberite Uvijek blokiraj kolačiće (Always Block Cookies)

Microsoft Edge

1. Idite na Postavke (Settings)

2. Kliknite na Prikaži napredne postavke (View advanced settings)

3. Idite na Kolačići (Cookies) > Blokiraj samo kolačiće treće strane (Block only third party cookies)

Firefox

1. Idite na Postavke (Settings) > Privatnost i sigurnost (Privacy & Security)

2. U odjeljku Poboljšana zaštita od praćenja (Enhanced Tracking Protection) kliknite Prilagođeno (Custom)

3. Odaberite sve kolačiće treće strane (All Third-Party Cookies)



OGRANIČITE DOZVOLE ZA PRAĆENJE

Web-mjesto prikuplja podatke o svojim korisnicima kako bi pratilo njihovo ponašanje na mreži, često koristeći to za stvaranje personaliziranog online iskustva ili unovčavanje svojih korisnika prikazivanjem ciljanih oglasa. Ograničavanje praćenja web stranica spriječit će stranice da prate vašu aktivnost na mreži.

Chrome

1. Idite na Postavke (Settings) > Privatnost i sigurnost (Privacy and security)

2. Kliknite na Postavke stranice (Site Settings) > Kolačići i drugi podaci stranice (Cookies and other site data)

3. Omogućite Pošalji zahtjev "Nemoj pratiti" s prometom pregledavanja (Send a ‘Do Not Track’ request with your browsing traffic)

Safari

1. Idite na Postavke (Preferences)

2. Odaberite Privatnost (Privacy)

3. Odaberite Spriječiti praćenje između web-mjesta (Prevent cross-site tracking)

Microsoft Edge

1. Idite na Postavke (Settings)

2. Kliknite na Privatnost, pretraživanje i usluge (Privacy, search and services)

3. Uključite Tracking Prevention and select Strict

Firefox

1. Idite na Postavke (Settings)

2. Odaberite Privatnost i sigurnost (Privacy & Security)

3. Odaberite strogu poboljšanu zaštitu od praćenja (Strict Enhanced Tracking Protection)



ZAUSTAVITE PERSONALIZIRANE OGLASE

Mnoge tvrtke koriste različite sustave personalizacije oglasa, prikupljajući što je moguće više podataka o vama i koriste ih za posluživanje relevantnih oglasa. Isključivanje prilagodbe oglasa može smanjiti relevantnost oglasa koji vam se prikazuju, ali će spriječiti tvrtke da prikupljaju vaše osobne podatke.

Chrome

1. Idite na Google Ad Settings

2. Isključite Ad Personalization is ON

Safari

1. Idite na Postavke sustava (System Preferences)

2. Kliknite Sigurnost i privatnost (Security & Privacy)

3. Idite na Privacy > Apple Advertising

4. Poništite odabir prilagođenih oglasa (Personalized Ads)

Microsoft Edge

1. Otvorite Postavke (Settings)

2. Odaberite Privatnost, pretraživanje i usluge (Privacy, search and services)

3. U odjeljku Personalize your web experience poništite okvir koji Microsoftu daje dopuštenja za korištenje vašeg pregledavanja za personaliziranje oglašavanja

Firefox

1. Idite na Postavke (Settings)

2. Pritisnite Postavke (Preferences)

3. Odaberite Privatnost i sigurnost (Privacy & Security)

4. Pod Address Bar — Firefox Suggest isključite opcije prijedloga