Koliko ima koristi od popravka grafičke kartice pečenjem u pećnici?

Problem

Popravak grafičke kartice korištenjem pećnice - od jučer sam dobio par PM da objasnim kako se popravlja grafička uz pomoć pećnice, što sam naveo u jednom drugom postu. Prije nego što krenem stavit ću ovdje jednu napomenu. Ova metoda je vrlo rizična. Ova metoda treba biti baš ono posljednji pokušaj oživljavanja kartice, kad više nema garancije i kada više nema nikakvih drugih opcija. Ova metoda podrazumijeva skidanje hladnjaka s kartice i samim time može poništiti bilo kakvo jamstvo.

Meni su iskreno dvije (od dvije) kartice proradile kao sat s ovom metodom, i ja sam zadovoljan, pa eto da tu bacim par slika da pomognem možda još nekome. Po mom iskustvu, ova metoda odlično funkcionira s karticama koje prikazuju artefakte. Ja sam imao 8800GT i 8800GTX i obje su čak i u BIOS-u prikazivale veliku količinu artefakata, i na njima je metoda pokazala odlične rezultate, jer već danima se na tim karticama igram i sve odlično radi i pod opterećenjem. Ok, što je potrebno: grafička kartica, aluminijska folija, pleh i pećnica.

Odgovor

Zagrijavanje problematične grafičke kartice u pećnici je već stara metoda pokušaja oživljavanja "mrtve grafičke kartice". Na Bugovom forumu na veliko se raspravljalo o tome, ljudi iznosili svoja iskustva, a tema je ponovno došla u fokus nakon što je poznati youtuber Linus objavio video tutorijal.

Metoda se sastoji od skidanja hladnjaka i plastičnih dijelova s grafičke kartice te desetminutnog zagrijavanja grafičke kartice u pećnici na oko 200 stupnjeva C (svatko ima svoju konkretnu varijaciju metode), nakon čega dio grafičkih kartica odjednom proradi.

Navodni uzrok oživljavanja kartice je reflow lema, ponajprvo kuglica pod BGA grafičkim procesorom. Znači lem bi se trebao rastaliti i ponovno bi se trebali ostvariti prekinuti kontakti. No je li to doista tako?

Da protvan i pećnica ne služe samo za pripremu hrane, demonstrirao je jedan naš (sad neaktivni) forumaš otvaranjem dugovječne teme na našem forumu posvećene "popravku" grafičkih kartica pečenjem

Na Linusov video reagirao je samostalni serviser Appleovih prijenosnika Louis Rossmann, koji je metodu prozvao bedastoćom, te navodi da je pogrešno shvaćanje onoga što se doista dogodilo s grafičkom karticom, te da bi tako "popravljene" grafičke kartice trebale raditi možda još koji mjesec. Iskustva naših forumaša pak govore nešto drugačiju priču - javilo se dosta forumaša koji tvrde da im grafičke kartice rade i preko godinu dana nakon prženja. Gdje je onda istina u čitavoj ovoj priči?

Stvar je u tome da je 200 C preniska temperatura da se rastali bezolovni lem na grafičkim karticama (pa time i BGA kuglice), ali je dovoljno visoka da dođe do promjena u samom grafičkom procesoru, koje ga vraćaju u život, barem na neko vrijeme. Ovo je moguće samo kod čipova tzv. flip konstrukcije, kod kojih se čip na supstrat spaja preko provodljivih izbočina - te izbočine se nakon zagrijavanja vrate na svoje mjesto, odnosno ponovno se ostvari kontakt.

Pečenjem u pećnici ne rastale se BGA kuglice lema (Solder ball) kojima se čip spaja na ležište na matičnoj ploči ili grafičkoj kartici, nego se poravnaju puno sitnije strukture (FC bumps) unutar čipa

Sličnu stvar je demonstrirao forumaš ITelektronika koji je Southbridge čip na matičnoj ploči prijenosnika vratio u život desetsekundnim "šokiranjem" vrućim zrakom temperature 60-70 C. Dakle, neke čipove je moguće na taj način vratiti u život, ali se to ne može smatrati pravim popravkom - to je tek privremeno rješenje. Jedino pravo rješenje je zamjena problematičnog čipa.

Ujedno, ispada da je daleko bolje kratkotrajno termalno šokirati čip vrućim zrakom, umjesto pržiti ga u pećnici, jer u prvom slučaju djelujemo samo na problematičnu komponentu, dok drugi slučaj negativno utječe na komponente na cijeloj grafičkoj kartici. Ako čip nije flip-konstrukcije, kao što su recimo čipovi u SSD-ovima, onda se termalnim šokiranjem ne dobiva baš ništa.

Najčešći uzrok nefunkcioniranja grafičke kartice je problem unutar samog GPU-a, a netko je uočio da se "pečenjem" dio mrtvih grafičkih kartica vraća u život, barem na neko vrijeme, pa se ova metoda brzo proširila Internetom, iako je zapravo potrebno samo termalno šokirati GPU (grafički procesor, čip)

Ostaje još samo za razriješiti trajnosti "popravka" - otkud ta diskrepancija između Rossmannove tvrdnje o nekoliko mjeseci i iskustva Bugovih forumaša? Stvar je u tome da dio forumaša možda ne prijavljuje koliko su im tako obrađene grafičke kartice trajale (pogotovo ako "popravak" nije uspio ili se kartica u vrlo kratkom vremenu vratila među mrtve), ali i u tome da Rossmann govori iz perspektive servisera prijenosnih računala. Naime, grafički procesori, pogotovo u Appleovim vrućim računalima, rade u težim uvjetima nego grafički procesori na grafičkim karticama u stolnim računalima. Ujedno, može postojati razlika između GPU-ova za mobilne i desktop platforme.

Još je jedan razlog zbog kojeg se toliko protivi pečenju u pećnici - time se ošteti/uništi matična ploča koju je mogao popraviti zamjenom GPU-a. Kako kod nas, koliko nam je poznato, nitko ne popravlja grafičke kartice, odnosno ne mijenja GPU-ove na njima, onda to nije nikakav faktor za korisnika u Hrvatskoj, jer jedino što mu preostaje je baciti grafičku karticu i kupiti novu. Ipak, nadamo se da će korisnici ipak pokušati termalno šokirati samo GPU, umjesto da peku čitavu grafičku karticu - napravit će joj manje štete.

Na oprezu bi trebali biti i kupci rabljenih grafičkih kartica. Neupitno je da dio korisnika "popravi" svoju grafičku karticu pečenjem pa je odmah nakon toga proda preko oglasnika, bez da kupcu da do znanja da je ta grafička kartica bila "pečena". Kad grafička kartica u dogledno vrijeme konačno umre, prodavač se uvijek može pravdati da je bila ispravna kad ju je prodao. Stoga oprez kod kupovanja rabljenih grafičkih kartica.

Želite li čitati iskustva naših forumaša o pečenju grafičkih kartica, slijedite ovaj link za temu na Bugovom forumu, koja iza sebe ima već skoro devet godina postojanja, iako je u posljednje vrijeme pomalo zamrla.