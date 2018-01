Može li se SSD upropastiti s premalom količinom slobodnog prostora?

SSD-ovi funkcioniraju na posve drugačiji način od mehaničkih diskova, i dok određeni načini korištenja neće (imalo bitno) naštetiti mehaničkom disku, SSD-ovi će imati ozbiljne posljedice.

Ako vam program za testiranje (npr. SSDLife Pro) ispiše obavijest “Almost all wear cells are busy, very soon your drive will be read only, so we suggest to replace it immediately”, to znači da vas obavještava kako su sve ćelije Flash memorije koje služe za smanjivanje trošenja SSD-a zauzete, zbog čega će uređaj ubrzo postati sposoban samo za čitanje podataka (ne i zapisivanje) pa preporučuju da ga zbog toga odmah zamijenite drugim.

Trošenje SSD-a

Razlog javljanju poruke je to što blokovi Flash memorije imaju ograničen broj ciklusa zapisivanja/brisanja. Ćelije, odnosno blokovi, prije zapisivanja sadržaja moraju se obrisati – nema prepisivanja preko postojećeg sadržaja kao kod mehaničkih diskova. Broj ciklusa brisanja/zapisivanja ćelija ovisi o vrsti memorije – SLC su najizdržljivije, obično se za njih navodi 90-100.000 ciklusa. Za eMLC memoriju (MLC za enterprise sektor) navodi se 20-30.000 ciklusa, a obična MLC memorija, kakva se koristi u tipičnim potrošačkim MLC SSD-ovima, izdrži oko 10.000 ciklusa. Za TLC memoriju, najčešće korištenu zbog niske cijene takvih SSD-ova, negdje se navodi oko 1.000 ciklusa, drugdje 3-5.000 ciklusa. Takvu memoriju ima i sporni SSD. Kad se u jednom trenutku ćelija više ne može obrisati, to znači da se u nju više ništa ne može zapisati pa SSD više ne može normalno funkcionirati u računalu.

Premalo slobodnog prostora

Problem doista jest u tome što ste imali premalo prostora na SSD-u. Desetak gigabajta slobodnog prostora, što je manje od 10% u slučaju 120 GB SSD-a, zaista je premalo. To je premalo i za optimalno funkcioniranje datotečnog sustava NTFS, i tako malo prostora ne bi smjelo biti ni na mehaničkom disku, a kamoli na TLC SSD-u. Zbog tog zapunjavanja ni wear-leveling (ujednačavanje trošenja) SSD-a nije mogao normalno funkcionirati i memorijske ćelije SSD-a trošile su se značajno više nego inače. Tako da ste ga punjenjem do kraja u osnovi krenuli potrošiti (uništiti), a životni vijek mu možete produljiti samo tako da na njemu ostavite što je više moguće slobodnog prostora i nadati se da će SSD u budućnosti što manje koristiti te blokove koji su skoro potrošeni.

Novi firmware riješio stvar?

Nakon brisanja nepotrebnog sadržaja sa SSD-a i oslobađanja prostora, program, dakle, ne javlja više sporno upozorenje (valja ipak uočiti da je očekivani životni vijek tek malo preko dvije godine, što nije baš mnogo). Što od toga je zaslužno, teško je reći. Možda je već samo oslobađanje slobodnog prostora bilo dovoljno, ali trebalo je neko vrijeme da si firmware SSD-a posloži stvari za optimalno funkcioniranje wear-levelinga. Uglavnom, sada znate zbog čega vam se upozorenje pojavilo – premalo slobodnog prostora uzrokuje pretjerano trošenje ćelija pa izbjegavajte ponovno se naći u toj situaciji. Nadogradnje firmwarea inače mogu biti korisne ili nužne pa je dobro s vremena na vrijeme provjeriti postoje li nove verzije firmwarea. Pri nadogradnji valja biti vrlo oprezan, odnosno obvezno trebate imati backup svega bitnog sa SSD-a, jer uvijek postoji mogućnost problema prilikom nadogradnje, a s tim i mogućnost da ostane bez podataka sa SSD-a. Što se tiče količine zapisanih podataka – na SSD u računalu vašeg autora zapisano je 19,25 TB podataka unutar 436 dana, što je oko 2,5 puta više po danu korištenja od vašeg slučaja.