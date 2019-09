Nova zvučna kartica za bolji zvuk preko starih slušalica?

Problem

Trenutno imam slušalice MSI DS501, stereo zvuk, s kojim nisam baš pretjerano zadovoljan. Bih li kupovinom nove zvučne kartice nešto popravio? Nešto poput "Zvučna Kartica USB 7.1 SL-U61"?

Odgovor

Prije nego li okrivite zvučnu karticu za nedovoljno dobar zvuk koji izlazi iz slušalica, provjerite da to nije najbolje što vam te slušalice mogu ponuditi - slušalice s ugodnim zvukom neće biti baš jeftine, pogotovo ako se radi o headsetu

U kom smislu niste zadovoljni? Ako je zvuk anemičan, ako je bas slabiji nego bi trebao biti, kupovinom druge, jače zvučne kartice, situacija bi se poboljšala, pod uvjetom da je zvučna kartica preslaba. No, morate biti sigurni da je upravo to problem. Znači, uštekajte slušalice u neke druge uređaje - druga računala, po mogućnosti u glazbenu liniju, u mobitel.

Ne zvuče li nešto bolje ni na jednom drugom uređaju, kupovina zvučne kartice najvjerojatnije bi bila bacanje novca, jer bi u konačnici uzrok nezadovoljstva mogli biti preveliki zahtjevi za kvalitetom s obzirom na cijenu slušalica. Uzmite u obzir i to da te slušalice imaju deklariranu impedanciju od 32 oma, a takve slušalice bi bez problema trebali moći pogoniti manje-više svi današnji uređaji, što uključuje kako zvučne kartice na matičnim pločama, tako i mobitele.

Kupnja jeftine, generičke USB zvučne kartice koja se prodaje pod raznim markama ne garantira vam poboljšanje zvuka u slušalicama

Također, zvučna kartica koja vas zanima izgleda kao najjeftinija generička USB zvučna kartica i uputno je je li išta bolja od one koju već imate u računalu - možda je, možda nije, a možda je još i lošija. Želite li biti sigurni da je to to, trebali biste kupiti baš specijaliziranu vanjsku zvučnu karticu za tu namjenu, odnosno pojačalo za slušalice, a one u pravilu nisu baš jeftine.

Tako da, ako niste zadovoljni slušalicama koje imate, možda bi trebalo razmisliti o kupovini boljih (skupljih), pri čemu bi bilo dobro kad bi prije kupovine imali mogućnost poslušati ih. Stoga bi možda bilo pametno posjetiti dućane koji prodaju audio opremu, opremu za muzičare - neke od njih će vam dati da ih probate slušati prije kupnje.