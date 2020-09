Osam alata za povećanje produktivnosti u Windowsima 10

Zadnja generacija Windowsa doista se može pohvaliti brojnim praktičnim mogućnostima. Štoviše, mnogi su maleni besplatni alati iznimno popularni u vrijeme Windowsa 7 pali u zaborav i postali gotovo beskorisni jer su ih zamijenile u Windows integrirane mogućnosti. Ipak, neki alati i dalje odolijevaju zubu vremena te nastavljaju biti korisni i praktični dok neki niti nemaju alternativu u Windowsima. Evo šačice najboljih koji će pomoći podići razinu produktivnosti na maksimum.

AudioShell 2.3.6

AudioShell je malen no prilično koristan dodatak Exploreru koji omogućava jednostavno editiranje metapodataka šačice podržanih multimedijalnih formata. Odlično se integrira u sustav te postaje dostupan sa skočnog izbornika kada se klikne na neku od podržanih glazbenih datoteka, a onda se grana na dvije osnovne funkcije te dodatnu stavku kojom će se pokrenuti postavke. Prva i osnovna funkcija je alat za pregledavanje i uređivanje metapodataka, dok je drugi alat za slijedno preimenovanje datoteka prema definiranoj maski. Oba ugrađena alata nisu pretjerano moćna, no odradit će svoj posao onako kako se to od njih očekuje i, u dobrom dijelu slučajeva, otklanjaju potrebu za dodatnim i daleko moćnijim programima. Pogotovo ako se želi samo na brzinu urediti metapodaci. U suprotnom, valja posegnuti za rješenjima kao što je to Mp3tag.

Cijena Besplatan URL https://www.softpointer.com/AudioShell.htm

Beeftext 7.0

Beeftext je naprosto odličan i neizmjerno alat koji omogućava definiranje tekstualnih prečaca (ključnih riječi) koji će onda biti zamijenjeni duljim definiranim tekstom. Čitavo vrijeme radi u pozadini i čeka trenutak da odradi ono čemu je i namijenjen i, mora mu se to priznati, nikada ne zakaže. Iznimno ga je lako koristiti i sve što je potrebno jest definirati željenu kombinaciju ključne riječi i teksta koji će je zamijeniti i ona će odmah biti dostupna za korištenje u bilo kojoj aplikaciji koja podržava kopiranje i lijepljenje teksta (copy/paste). Zgodan je i to da će se pritiskom na prečac Win + Shift + Enter pokazati plutajući prozorčić unutar kojeg je moguće izabrati neka od definiranih kombinacija što je posebno korisno ako se zaboravila koja je ključna riječ bila definirana. Da bi stvar bila još bolja, Beeftext je program otvorenog koda i može ga se slobodno koristiti.

Cijena Besplatan URL www.beeftext.org

Chocolatey 0.10.15

Umjesto klasičnog načina instalacije aplikacija, ovo rješenje omogućava da ih se instalira jednostavno iz naredbenog retka slično kao što se to obično može činiti u popularnim distribucijama GNU/Linuxa. Chocolatey će automatski preuzeti odgovarajuću instalacijsku datoteku i odraditi sve ostalo što je potrebno kako bi aplikacija bila instalirana. Samo korištenje Chocolateya je vrlo jednostavno i za instalaciju nekoga od podržanih programa (ako postoji odgovarajući paket) dovoljno je utipkati nešto poput choco install vlc. Potonjom će naredbom na računalo biti instalirana najnovija inačica VLC Media Playera. Želi li se neki program deinstalirati, u ovom slučaju VLC, utipkat će se nešto poput cinst vlc. Chocolatey je zapravo bootstrapper koji koristi PowerShell skripte NuGet, a od tuda mu i ime (čokolada, nugat). Instalira se i koristi se kroz Powershell premda će raditi i kroz naredbeni redak, a budući da je naredba kojom se instalira ponešto dulja, najbolje ju je kopirati sa službenog weba gdje je instalacija objašnjena. Oni drugi koji vole tipkati, mogu prepisati sljedeće:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

Chocolatey trenutačno podržava 8155 paketa koje dodaje i održava zajednica volontera, a uz svaki od dostupnih paketa, ujedno je napisana i naredba kojom će se željeni komad softvera instalirati. Bilo kako bilo, Chocolatey radi odlično, značajno ubrzava instalaciju poznatih pretežito besplatnih alata i programa otvorenog koda, a i svi oni koji vole raditi u naredbenom retku, u njemu će sigurno uživati.

Cijena Besplatan URL www.chocolatey.org

DisplayFusion 9.6.1c

Svi oni koji na računalu imaju priključen više od jednog monitora, s ovim će alatom otkriti čitav niz novih i prilično praktičnih mogućnosti. Ne samo da pomaže na svaki od monitora dodati taskbar, tu su u brojne druge značajke kao što je precizno upravljanje parametrima zaslona, upravljanje pozadinskim slikama ovisno o monitoru, napredno upravljanje prozorima i njihovom ponašanju pri prebacivanju s monitora na monitor, ali i neke prilično napredne mogućnosti. Primjerice, moguće je definirati skripte koje će se izvršavati kada se zadovolje određeni uvjeti kako bi se dodatno manipuliralo prozorima, tu je i mogućnost snimanja profila rasporeda prozora, podrška za udaljeno upravljanje s pametnog telefona ili tableta, kao i neke specifične mogućnosti za Windows 10. Osnovna inačica je besplatna, ali prilično ograničena, dok se za svega 29 dolara na raspolaganje dobivaju sve mogućnosti.

Cijena Besplatan / 29 USD (Pro) URL www.displayfusion.com

Everything 1.4.1.935

Pretraživanje u Windowsima prilično je uznapredovalo od svojih početaka, a premda radi relativno solidno, ipak postoje daleko moćnije i naprednije alternative. Jedna od takvih je Everything. Kao i drugi slični programi, oslanja se na datoteku MFT što znači da je proces kako indeksiranja tako i pretraživanja iznimno brz, ali i da će raditi samo s diskovima koji su formatirani s NTFS-om. Ono što ovaj alat čini toliko impresivnim, činjenica je da će rezultati pretrage biti prikazivani onako kako se upisuje neki pojam u polje za pretraživanje. Nudi i neke napredne mogućnosti kao što je mogućnost spajanja na instalaciju Everythinga na udaljenom računalu pa je moguće neko računalo u mreži pretraživati kao da je lokalno. Samo pretraživanje putem Everythinga nije složeno, no tu je podrška za regularne izraze što će se dopasti naprednim korisnicima, kao i podrška za korištenje određenih operatera kako bi se dodatno usmjerilo pretraživanje. Bilo kako bilo, Everything nudi daleko brže pretraživanje čitavog računala od onoga što može ponuditi Windows 10.

Cijena Besplatan URL www.voidtools.com

FileMenu Tools 7.7

FileMenu Tools je naizgled jednostavan alat koji omogućuje manipulaciju skočnim izbornikom u Windowsima, no zapravo dodaje i hrpicu dodatnih uslužnih alata i drugih specifičnih mogućnosti. Sve će biti grupirani pod jednom dodatnom stavkom na skočnom izborniku čime se nastoji izbjeći da se izbornik prenatrpa što bi bilo kontraproduktivno. Koristiti ga je iznimno lako, a nakon kratke i tipične instalacije, pokrenut će se konfiguracijsko sučelje u kojemu su nanizani svi dodatni alati i mogućnosti koje se pojavljuju pod stavkom FileMenu Tools na skočnom izborniku.

Ponuda alata je prilično izdašna, a razlikuje se ovisno o tome je li se kliknulo na neku datoteku ili na mapu. Tako su tu svoje mjesto našli alat za skupno preimenovanje datoteka, alat za traženje i zamjenu dijelova teksta među datotekama, zatim alat za sinkronizaciju direktorija (ali i kopiranje i premještanje datoteka), slijedi dodatak za nepovratno brisanje datoteka (podržava niz metoda), mogućnost prijave i odjave DLL biblioteka, brisanje datoteka koje zaključanima još uvijek drži neki proces, tu je i mogućnost promjene atributa datotekama i još zbilja mnogo toga.

Cijena Besplatan URL www.lopesoft.com

Unified Remote

Unified Remote dobro je napravljen dvokomponentni sustav koji će tren oka transformirati pametne telefone s Androidom ili iPhone u daljinski upravljač za stolna računala s Windowsima, MacOS-om ili GNU/Linuxom. Cijelo se rješenje sastoji od dvije komponente od kojih je jednu potrebno instalirati na računalo, a druga je sama aplikacija za pametne uređaje. Komunikacija te dvije komponente može se odvijati putem lokalne mreže ili putem Bluetootha, a jednom kada je onda ostvarena, na raspolaganje će se dobiti više od 90 različitih daljinskih upravljača.

Ne samo da je moguće upravljati strelicom miša i tipkovnicom, nego je na pametne uređaje moguće prenositi sliku s računala, upravljati uključivanjem ili isključivanjem računala, a tu je i podrška za Wake On LAN. Unified Remote odlično radi s multimedijalnim aplikacijama kao što je su VLC ili Kodi, a nije mu strano upravljanje Netflixom i Youtubeom. Besplatno izdanje ove aplikacije je ograničeno, a ako se želi uživati u svim mogućnostima i svim dostupnim daljinskim upravljačima, morat će se platiti jednotaktno oko 35 kuna. Dakle, tko želi računalom upravljati sa svojeg pametnog telefona, ovo je rješenje koje će upravo to omogućiti.

Cijena Besplatan / 35 kn URL www.unifiedremote.com

Wox 1.3.578

U vrijeme kada je startni izbornik u Windowsima bio pretežito statičan i nije omogućavao pretraživanje kako bi se jednostavnije pronašli programi i onda se i pokrenuli, alati za brže pokretanje programa poput ovoga bili su iznimno popularni. Ipak, svoju popularnost su zadržali i danas budući da startni izbornik u Windowsima 10 itekako povremeno zna zakazati, a dijalog za pokretanje programa koji se dobiva prečacem Win+R je slabašan mogućnostima (njega će Wox zapravo zamijeniti). Wox je jedan od ponajboljih i najljepših alata ove vrste (podržava i teme pa ga je vizualno moguće precizno uskladiti sa svojom radnom površinom) čija je jedna od ključnih prednosti činjenica da se njegove mogućnosti mogu dodatno proširiti šačicom pluginova.

Podrška za proširenjima jedna je od njegovih ključnih prednosti pa će se vrlo lako dopasti svima onima koji traže daleko ljepšu i napredniju zamjernu za dijalog Run u Windowsima…

Tako je, primjerice, osim bržeg pokretanja programa i pronalaska datoteka tako da se počne tipkati naziv programa ili datoteke koju se traži, moguće izravno koristiti Google Translate, pretraživati Youtube, pogledati vremensku prognozu i štošta drugo. Tu je i podrška za neke sistemske naredbe poput one za isključivanje računala, integracija s Everythingom, podrška za pretraživanje weba, ugrađeni kalkulator za jednostavne matematičke operacija, mogućnost otvaranja stavki unutar kontrolne ploče te pokoja druga sitnica. U svakom slučaju, ovo je odlična alternativa za brže i elegantnije pokretanje programa koju je iznimno jednostavno koristiti; pokrenut će se bilo kombinacijom tipki Win+R (ovo je moguće isključiti u konfiguraciji) ili ALT + Space (prečac je moguće prilagoditi vlastitim preferencijama).