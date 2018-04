Pohrana u oblaku - Koji su cloud servisi besplatni?

Možda najjednostavnije zaobilaženje ograničenja podatkovnog prostora za one koji ne žele baš ništa platiti je otvaranje više računa na više servisa...

P: U jednom od prošlih Bugova spomenuli ste neki besplatni cloud servis koji nudi puno GB prostora. Listam Bugove, ali ne mogu naći tu informaciju, pa vas molim da mi kažete o kojem se servisu radi.

O: Moguće je da ste to pročitali u rubrici Pitanja i odgovori, no ako i niste mislili na to, možda je najbolje da vam damo link na web-stranicu s preglednim i ažurnim prikazom deset najboljih cloud servisa: http://www.techradar.com/news/the-best-cloud-storage. Tu prva dva mjesta drže Dropbox i Google Drive.

Prvi je praktički sinonim za spremanje datoteka u oblaku, iako za današnje pojmove ne nudi baš neki izdašni prostor – tek dva gigabajta su besplatna, što se može povećati preporukama i kroz neke druge aktivnosti ili akcije. Ako vam to nije dovoljno, a želite koristiti baš Dropbox, možete za 10 dolara mjesečno dobiti 1 terabajt. Dropbox je posebno popularan postao i zbog prilično dobre integracije u operacijski sustav, odnosno Explorer, jer u pozadini transparentno sinkronizira datoteke iz njegove mape na vašem disku s datotekama u oblaku.

Ne želite li izdvajati novac za to, na Google Driveu imate 15 gigabajta besplatno (100 gigabajta za dva dolara, terabajt za deset), a vjerojatno već i imate korisnički račun na Googleu, pa je sve što morate napraviti otići na adresu https://drive.google.com. Nije li vam ni to dosta, Mega (https://mega.nz) nudi besplatnih od 20 do 50 gigabajta, ovisno o tome hoćete li navesti i druge da se registriraju, i hoćete li instalirati aplikaciju za mobitel.

Neka od tih ograničenja možete zaobići korištenjem dodatnih korisničkih računa. No ništa vas ne sprječava da koristite više različitih servisa.