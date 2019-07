Signal preko granica monitora - kako ispraviti situaciju kad se ne može do radne površine?

Frekvenciju osvježavanja i rezoluciju monitora možete promijeniti u Windowsima, no što napraviti kad umjesto slike iz Windowsa monitor prikazuje obavijest da mu ne paše signal?

Problem

Stavio sam rezoluciju na 1920x1080 i javlja Out of range. I monitor i grafička kartica podržavaju tu rezoluciju, jer je oduvijek bila ta rezolucija. Probao sam staviti drugi monitor - ista stvar. Probao sam drugu grafičku - javlja isto. Probao sam Safe mode javlja isto. Ima li netko rješenje? Radi se o Windowsima 7.

dgovor

Poruka na monitoru "Out of range" znači da monitor prima signal s kojim ne može raditi, koji mu je izvan opsega. Opseg se ne odnosi samo na rezoluciju, nego i na (vertikalnu) frekvenciju osvježavanja. Kako kažete da monitor podržava razlučivost 1920x1080, odnosno standardnu Full HD razlučivost, onda je jasno da je problem u frekvenciji osvježavanja. E sad, problem je kako promijeniti frekvenciju osvježavanja ako ni ne možete ući u Windowse.

Najbolje bi bilo kad biste imali točku vraćanju (Restore Point) za System Restore netom ili nedavno prije nego li vam se pojavio problem. Tada biste računalo jednostavno pomoću System Restorea vratili u to, prethodno stanje kad niste imali problema s frekvencijom osvježavanja.

Alternativno rješenje

Nemate li nedavnu točku vraćanja, spas možebitno stiže pomoću već pomalo zaboravljenog msconfiga. Rješenje se sastoji u bootanju u Safe mode, odnosno nakon pokretanja računala, nakon što BIOS izlista svoje informacije, a prije pokretanja Windowsa, pritiščite tipku F8 na tipkovnici. Kad se pojavi izbornik, odaberite Safe mode. Kad ste konačno ušli u Windowse, sad vjerojatno neće biti nikakve koristi od promjene frekvencije osvježavanja, jer biste ju mijenjali za generički VGA adapter, kojeg inače ne koristite.

System Configuration (msconfig) stiže u spas - zahvaljujući opciji Base video može vas spasiti reinstalacije Windowsa u slučaju da ste prčkali po rezolucijama ili frekvencijama osvježavanja monitora i potvrdili onu kombinaciju koja na vašem računalu zapravo ne radi

Umjesto toga, treba pokrenuti msconfig (u izbornik Start upišete msconfig i pritisnete tipku Enter) i u kartici Boot staviti kvačicu na Base video. Nakon restarta računala trebali biste moći promijeniti razlučivost i frekvenciju osvježavanja na odgovarajuće. Optimalna frekvencija osvježavanja za većinu današnjih monitora je 60 Hz i s tom frekvencijom osvježavanja praktički ne možete pogriješiti. Kad ste završili podešavanje i uvjerili se da sve štima, ponovno otvorite msconfig, no sad maknite kvačicu s Base video i to bi trebalo biti to.

U našem slučaju, opcija Base video kod msconfiga spustila je razlučivost ekrana na 1024x768 točaka, a frekvenciju osvježavanja na 59 Hz - prilično sigurne vrijednosti, s kojima može raditi praktički svaki današnji monitor

Nismo pri ruci imali Sedmicu, no pokušali smo to s msconfigom na Windowsima 10, na jednom prijenosniku razlučivosti 1366x768 piksela (ako se pitate kako do Safe Modea pod Windowsima 10, pogledajte Microsoftove upute, a ovdje se navode i drugi načini). Nakon restarta Windowsi su i dalje koristili integriranu grafičku karticu (Intel HD Graphics 4600) umjesto drivera za generički VGA adapter, ali su smanjili razlučivost na 1024x768, a ono još bitnije za vaš slučaj, spustili su frekvenciju osvježavanja na 59 herca.

Ne uspije li vam metoda s msconfigom, pokušajte u izborniku kod bootanja odabrati Enable VGA Mode. Ne pomogne li ni to, trebala bi pomoći reinstalacija Windowsa - kao zadnje rješenje.