Smije li disk u vertikalu?

P: Imam WD Blue star dvije godine, koji je bio u eksternom kućištu Sinan. Nakon što sam nešto skidao bacilo mi je error, HD Sentinel prijavio je 1200 bad sectora i ništa na disku više nije bilo čitljivo, ni foldere nije otvarao. Sada sam kupio novi disk i odlučio staviti i Blue direkt u komp, kako bih vidio mogu li što spasiti. Za čudo, sve radi. Sentinel i dalje prijavljuje 9% healtha, ali sve mogu kopirati na novi disk. Je li Sinan mogao nanijeti štetu Blueu? Planiram u taj Sinan staviti WD Green, koji nije imao nikakvih grešaka u posljednjih osam godina, ali neću ako je Sinan mogao naštetiti Blueu. Je li bitno kako HDD stoji u kućištu? Tj., može li bilo kako vodoravno, bilo kako okomito, ili naljepnica mora gore?

O: Problemi na koje upućuje SMART, a koji se svi tiču problematičnih, odnosno nečitljivih i realociranih sektora, gotovo su sigurno posve mehaničke prirode, odnosno oštećen je magnetski sloj na pločama diska. U skladu s time, ne vidimo kako bi disku vanjsko kućište u kojem se nalazio moglo naštetiti. Sa spornog diska treba spasiti sve što se može spasiti i treba ga umiroviti, jer je za pretpostaviti da će se situacija samo pogoršavati.

Što se tiče položaja diska, uglavnom svi proizvođači kažu da je svejedno držite li disk horizontalno, vertikalno, ili “naglavačke”. Neki će uz to upozoriti kako se njihovi diskovi ne montiraju pod kutem, drugi preferiraju vertikalno, ali napominju da je i dijagonalno OK, pa čak i kako je nagib u osnovi nebitan dokle god se disk nastavi koristiti pod kutem pod kojim je formatiran.

Uglavnom, disk se smije koristiti u vertikalnoj orijentaciji. Na kraju krajeva, kad to ne bi bio slučaj, ne bi se ni proizvodila vanjska kućišta koja omogućuju vertikalno postavljanje diska, ili bi se za takvu orijentaciju stavljala upozorenja. No, to što disk možete staviti vertikalno, ne znači i da morate. Naime, vertikalno postavljen disk puno je lakše srušiti nego horizontalno postavljen, a udarac (u što bismo mogli svrstati i to kad se disk prevagne na jednu stranu) tijekom rada nešto je najgore što se mehaničkom disku može dogoditi. Dakle, radije vanjske diskove držite u horizontalom položaju i držite ih na mjestima gdje ne možete slučajno zakačiti kabel, kako ga ne biste povukli na pod.