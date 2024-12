Što darovati ovog Božića?

Kada mraz dođe, a ulice ožive tisućama lampica koje trepere, svi, htjeli mi to priznati ili ne, osjetimo onaj poznati nalet topline i uzbuđenja. Prosinac nas podsjeća na radost darivanja, na trenutke kada uz pažljivo (ili nepažljivo) odabrane darove prenosimo ljubav i pažnju prema našim najbližima.

No, biranje savršenog dara često se pretvara u izazov. Što kupiti osobi koja "već ima sve"? Kako iznenaditi tehno entuzijasta koji prati izlazak svakog novog gadgeta? Ili možda, kako ostati unutar budžeta, a istodobno odabrati nešto što će doista oduševiti nekoga na božićno jutro? Na ta pitanja odgovor traže svi oni koji žele Božić učiniti posebnim, a mi u Bugu ovdje smo da vam pomognemo.

Ove godine, kao i svake dosad, pripremili smo vodič za darivanje koji je prepun ideja za sve ljubitelje tehnologije. Bez obzira tražite li dar za ozbiljnog gamera, strastvenog ljubitelja pametnih gadgeta ili nekoga tko tek otkriva čari tech svijeta, u našem izboru pronaći ćete nešto što će savršeno odgovarati. Od gaming slušalica, Wi-Fi routera i pametnih satova, do friteze za vrući zrak i pametnog robotskog usisavača – tu je ponešto za svakoga.

Prolistajte naš vodič, prepustite nama stres odabira, a vi se koncentrirajte na uživanje u blagdanima. Želimo vam sretan Božić, ispunjen osmijehom, toplinom i lijepim trenucima uz vaše najmilije, i neka vam nova 2025. godina donese obilje sreće, zdravlja i, naravno, novih tehnoloških uzbuđenja!

Pametni sat

Garmin Enduro 3

Pametni sat Garmin Enduro 3 ističe se kao idealan dar za avanturiste i sportske entuzijaste. Taj ultra performansni GPS sat kombinira izdržljivost, napredne funkcije i elegantan dizajn, pružajući korisnicima vrhunsko iskustvo, baš kao što je i inače slučaj s Garminovim satovima. Enduro 3 opremljen je naprednim GPS sustavom, koji omogućuje precizno praćenje aktivnosti na otvorenom. Zahvaljujući solarnoj tehnologiji, Enduro 3 može pružiti do 320 sati rada u GPS načinu, što ga čini savršenim suputnikom za duge avanture, bez potrebe za čestim punjenjem. Sat je izrađen od laganih i izdržljivih materijala, osiguravajući udobnost tijekom nošenja te otpornost. Sat, naravno, prati raznorazne aktivnosti te zdravlje, pomažući tako da bolje razumijete svoje tijelo. Zbog toga može poslužiti i kao motivacija za postizanje novih ciljeva u nadolazećoj godini.

899,99 €

Garmin

Tablet

Lenovo Yoga Tab 11

Pomisao da netko na božićno jutro ispod bora dobije tablet, podsjeća na kasne 2000-e, kada su tek ušli u modu. No, tableti i danas mogu biti od koristi za gledanje sadržaja i obavljanje laganog posla, a smatramo da bi se upravo u tu priču savršeno uklopio Lenovo Yoga Tab 11. Taj tablet kombinira elegantan dizajn s impresivnim performansama, čineći ga idealnim darom za one koji žele uživati u vrhunskoj tehnologiji bilo gdje. Njegov 11-inčni 2K IPS zaslon s Dolby Vision tehnologijom i četiri JBL zvučnika s Dolby Atmosom, pružaju vrhunski audiovizualni doživljaj, savršen za filmove i glazbu. S druge strane, snažan procesor Helio G90T, 8 GB RAM-a i 256 GB proširive memorije, omogućuju glatko korištenje aplikacija i igara. S integriranim stalkom i baterijom od 7.500 mAh, idealan je za svaki trenutak, od praćenja recepata tijekom kuhanja, do binganja kriminalističkih serija.

299 €

Instar Tehno Centar

Prijenosni zvučnik

SBOX BT-60 Tango

Bluetooth zvučnik BT-60 Tango savršen je božićni dar za sve one koji cijene retro dizajn i vrhunsku kvalitetu zvuka. Njegova estetski privlačna kombinacija imitacije kože, drva i aluminijskih detalja, daje mu poseban šarm, dok ga crna i bijela boja čine prilagodljivim svakom interijeru. Iza elegantne vanjštine, krije se impresivna snaga od 60 W, koju pružaju niskotonac od 127 mm i dva visokotonca od 63,5 mm. Frekvencijski raspon od 43 Hz do 20 kHz omogućuje bogat i čist zvuk, idealan za uživanje u omiljenoj glazbi svih žanrova. Osim Bluetoothom, Tango se može povezati AUX-om, a ima i USB priključak. Baterija od 6.000 mAh osigurava do 8 sati neprekidnog slušanja pri 50 posto glasnoće, a domet od 10 metara omogućuje fleksibilnost u korištenju.

149,90 €

Šmit Electronic

Gaming laptop

Acer Gaming Nitro V 15

Za one koji vole gaming i ne žele biti vezani za jedno mjesto, Acer Gaming Nitro V 15 savršen je božićni dar. Taj 15,6-inčni laptop dolazi s Full HD IPS zaslonom s osvježavanjem od 144 Hz, pružajući glatku i impresivnu sliku, idealnu za uživanje u igrama bilo gdje. Srce tog uređaja je AMD-ov Ryzen 5 7535HS procesor, sposoban doseći brzinu do 4,55 GHz, a u ovom slučaju uparen je sa 16 GB DDR5 RAM-a i Nvidijinom GeForce RTX 2050 grafičkom karticom s 4 GB VRAM-a. Uz težinu od 2,1 kilogram, Nitro V 15 lako je prenosiv, dok 512 GB PCIe NVMe SSD-a nudi dovoljno prostora za omiljene igre. Od priključaka, ovaj laptop ima HDMI 2.1 i USB-C, a ima i podršku za Wi-Fi 6, koja pomaže u poboljšanju iskustva online gaminga. Kad se u cijelu računicu ubaci još atraktivni gaming izgled, nema sumnje da će ovaj laptop izmamiti veliki osmijeh na lice onoga tko ga dobije.

699 €

Instar Tehno Centar

Wi-Fi router

D-Link AQUILA PRO AI AX3000 Smart Mesh Router M30, M30-2

Kada se obitelj okuplja u blagdansko vrijeme, stabilna i brza internetska veza postaje ključna za dijeljenje trenutaka, videopozive s voljenima i uživanje u omiljenim sadržajima. D-Linkov AQUILA PRO AI AX3000 Smart Mesh Router M30 ili M30-2 savršen je dar za one koji žele unaprijediti svoju kućnu mrežu i osigurati besprijekornu povezanost tijekom cijele godine. Ovaj router koristi Wi-Fi 6 tehnologiju, pružajući dvopojasnu AX3000 vezu s brzinama do 574 Mbps na 2,4 GHz i do 2.403 Mbps na 5 GHz frekvenciji. S pet unutarnjih antena, dvije za 2,4 GHz i tri za 5 GHz, te zakrivljenim dizajnom, koji omogućuje sferno pokrivanje, AQUILA PRO AI osigurava snažan signal u svakom kutku doma. Integrirana AI tehnologija optimizira mrežu u stvarnom vremenu, prilagođavajući se potrebama korisnika i osiguravajući stabilnu vezu bez prekida. Zahvaljujući tehnologijama MU-MIMO i OFDMA, router učinkovito upravlja višestrukim uređajima, omogućujući istodobno gledanje 4K videozapisa, online igranje i rad pametnih kućnih uređaja bez zastoja. Sigurnost je također na visokoj razini s WPA3 enkripcijom, štiteći mrežu od neovlaštenog pristupa. Postavljanje i upravljanje uređajem jednostavno je pomoću besplatne aplikacije AQUILA PRO AI, koja pruža korisnički prilagođeno sučelje i vodi korisnika kroz svaki korak. Osim toga, usmjerivač podržava glasovne asistente, poput Googleova Assistanta i Amazonove Alexe, omogućujući upravljanje mrežom glasovnim naredbama. U svemu tome potrebno je istaknuti i dizajn, koji, kako to i inače biva kod D-Linkovih proizvoda, predstavlja savršen spoj estetike i funkcionalnosti. Dizajn svakako nije bazičan, ali svejedno se uklapa u svaki interijer. Ovaj blagdanski dar pružit će vama ili vašim najmilijima, ne samo brzu i pouzdanu internetsku vezu, već i mir, znajući da je njihova mreža sigurna i optimizirana za sve potrebe moderne obitelji.

94,99 €

D-Link

Pisač

HP Smart Tank 580 All-in-One

Ako tražite idealan blagdanski dar za obitelj ili prijatelje koji često "žicaju" da im nešto ispišete, HP Smart Tank 580 ITS Wireless solidan je izbor. Taj višenamjenski uređaj (print, scan, copy) kombinira pouzdanost, kvalitetu i ekonomičnost. S impresivnom razlučivošću ispisa od 4.800 x 1.200 dpi, i brzinom od 11 stranica u minuti za crno-bijeli ispis, taj pisač omogućuje brze i jasne rezultate. Uz početno punjenje tinte, možete ispisati do 18.000 stranica crno-bijelo i 8.000 stranica u boji, što ga čini izuzetno isplativim rješenjem za kućnu ili uredsku upotrebu. Funkcije skeniranja i kopiranja dodatno povećavaju njegovu funkcionalnost, dok Wi-Fi i Bluetooth povezivost omogućuju jednostavan ispis s mobilnih uređaja. Tu je i ladica za ulaz s kapacitetom od 100 stranica, i izlazni pretinac za 30 stranica, što je vrlo korisno u svakodnevnoj upotrebi.

159,99 €

HP Brand Store

Mehanička tipkovnica

White Shark SHINOBI 2

Tražite li savršen božićni dar za najmlađe, koji tek ulaze u svijet gaminga, ili za casual gamere koji traže jednostavnu, ali pouzdanu tipkovnicu, svakako pogledajte White Shark SHINOBI 2. Ta mehanička tipkovnica donosi sve što je potrebno za vrhunsko gaming iskustvo, a osim toga, dolazi u crnoj i bijeloj boji te s tri vrste hot-swap mehaničkih prekidača – crvenim, plavim i smeđim. Njeno RGB osvjetljenje stvara savršenu atmosferu za igranje, dok full anti-ghosting tehnologija osigurava preciznost i fluidnost, bez obzira na intenzitet igre. Kompaktni raspored od 61 tipke i odvojivi pleteni Type-C kabel čine ovu tipkovnicu praktičnom i lakom za prenošenje, a dobra je vijest i izdržljivost od preko 50 milijuna pritisaka i dodatne nožice za podizanje. Najbolje od svega – sve to dobije se za pristupačnu cijenu.

39,90 €

Šmit Electronic

Muški brijač

Panasonic ES-LT4B

Ako za ovaj Božić želite darovati nešto korisno, ili, pak, sami sebi priuštiti svakodnevnu udobnost i praktičnost, onda je tu muški brijač Panasonic ES-LT4B. Riječ je o visokotehnološkom brijaču, koji kombinira preciznost japanskog inženjeringa i vrhunsku ergonomiju, kako bi svaki dan započinjao savršeno. Njegove tri oštrice od nehrđajućeg čelika, polirane nano tehnologijom pod kutom od 30 stupnjeva, osiguravaju precizno i nježno uklanjanje čak i najdebljih dlačica. Dvosmjerni pokret glave prilagođava se konturama lica i vrata, čineći brijanje jednostavnim i ugodnim. Uz manje poteza, koža ostaje glatka i bez iritacija, što je posebno korisno za one s osjetljivom kožom. Brz i moćan linearni motorić, koji izvodi 39.000 unakrsnih rezova u minuti, održava konstantnu snagu, bez obzira na gustoću brade. Senzor za bradu dodatno prilagođava performanse uređaja prema debljini i gustoći dlačica, pružajući ravnomjerne rezultate i dugotrajan osjećaj glatkoće. Panasonic ES-LT4B nudi opciju mokrog i suhog brijanja, uz mogućnost korištenja gela ili pjene. To, ne samo da olakšava brijanje, nego i dodatno štiti kožu, a vodootporni dizajn omogućuje lako čišćenje pod tekućom vodom. Iako to nekima možda nije toliko relevantno kad se radi o brijačima, svakako napominjemo da se Panasonic ES-LT4B može pohvaliti i elegantnim, minimalističkim dizajnom, zbog kojeg se može uklopiti u svaku kupaonicu. Osim toga, kompaktan je i teži sve 155 grama, što znači da ga se lako može nositi i na putovanja, a uz brzo punjenje u trajanju od samo tri minute i bateriju koja traje do 45 minuta, uvijek je spreman za upotrebu. Ovih blagdana, stoga, darujte ovaj brijač, koji nije samo uređaj za brijanje, već i svojevrsni luksuzni dodatak koji unosi eleganciju i praktičnost u rutinu vaših najmilijih ili u vašu vlastitu.

129 €

Panasonic.hr

AV receiver

JBL MA510

Ako imate audiofila u obitelji ili društvu, JBL MA510 AV receiver savršen je božićni dar koji donosi glazbu i filmove u potpuno novom svjetlu. S modernim dizajnom i vrhunskim značajkama, ovo 5.2-kanalno pojačalo pruža pravi hi-fi doživljaj, pretvarajući svaki dnevni boravak u kino ili koncertnu dvoranu. MA510 podržava 8K i 4K video, Dolby Vision i HDR10+, osiguravajući realističnu sliku, a snagu od 75 W po kanalu pruža Class D amplifikacija za jasan i bogat zvuk. Uz četiri HDMI ulaza, eARC podršku, Wi-Fi i Bluetooth, lako se povezuje s pametnim televizorima i konzolama. Podrška za Apple AirPlay 2 i Google Chromecast omogućuje intuitivan streaming glazbe, a aplikacija EZ Set EQ brzo prilagođava zvuk prostoriji, osiguravajući optimalan doživljaj slušanja. JBL MA510 je dar koji spaja tehnologiju i strast – savršen izbor za one koji od zvuka očekuju savršenstvo.

599 €

Ronis

Gramofon

Argon Audio TT MK2

Gramofoni i vinili nisu izašli iz mode, a to najbolje znaju oni koji poznaju nekog "vinilnostalgičara". Ako želite ispuniti svoj ili dom drage vam osobe retro šarmom koji donose gramofoni, Argon Audio TT MK2 morate pogledati. Radi se o gramofonu odlične vrijednosti za uložen novac koji pruža iznimno iskustvo, vrhunski dizajn, dolazi u raznim bojama koje možete uklopiti u svaki interijer, a parira višestruko skupljim modelima. Argon Audio TT MK2 ima ugrađeno PHONO (MM) pretpojačalo i kompatibilan je s bilo kojim pojačalom, receiverom ili aktivnim zvučnicima zbog čega je odličan za ulaz u svijet vinila i retro duha. Unaprijed montirana Audio Technica ATN3600L zvučnica daje izvrstan zvuk bez ikakva ugađanja, a čvrst gramofonski tanjur s dizajnom pod-ploče zadužen je za minimalizaciju rezonancija i povećanu stabilnost. TT MK2 ne samo da odlično izgleda već je i zaista dobar odabir božićnog poklona.

199 €

Sonus Art

Friteza na vrući zrak

Philips Airfryer Combi Connected XXL

Ako ovih blagdana želite oduševiti obiteljskog kuhara ili ljubitelja brzih, ali zdravih obroka, Philips Airfryer Combi Connected XXL pravo je rješenje. Riječ je o naprednoj fritezi na vrući zrak, koja donosi revoluciju u pripremi hrane, povezujući tehnologiju, funkcionalnost i praktičnost. Zahvaljujući tehnologiji Rapid CombiAir, Airfryer Combi Connected XXL osigurava ravnomjerno kuhanje i prženje s nevjerojatnom lakoćom. Njegova sposobnost rada na različitim temperaturama omogućuje vam pripremu svega – od hrskavog povrća i savršeno prženog krumpira, do nježno pirjanog mesa, pa čak i kolača. Ugrađeni termometar za hranu dodatno osigurava da je svaki obrok pripremljen baš onako kako treba. Sve se može povezati pomoću aplikacije HomeID koja, između ostalog, nudi i personalizirane recepte te informacije o kuhanju. Tu su i programi automatskog kuhanja, koji odlično idu uz pripremu hrane za cijelu obitelj, što je moguće uz kapacitet od 8,3 litre. Treba napomenuti da ta friteza na vrući zrak troši do 70 posto manje energije i priprema jela 50 posto brže od tradicionalne pećnice. Onaj tko ju dobije na dar za ovaj Božić, neće samo moći uživati u zdravijim verzijama omiljenih jela uz korištenje minimalne količine ulja, već i u smanjenoj potrošnji energije. Kao pozitivnu stranu moramo istaknuti da ako ovih blagdana uistinu darujete nekome Philipsov Airfryer Combi Connected XXL, vjerojatno možete očekivati i mnogo raznovrsne, fine i zdrave hrane za zahvalu. Dakle, svatko je na dobitku, ili kako bi se reklo, to je čista win-win situacija.

499 €

Philips.hr

Laptop

Lenovo ThinkBook 16 G6

Ako među prijateljima ili u obitelji imate nekoga tko stalno nosi laptop sa sobom, i zapravo ga koristi za posao, a ne za modni dodatak u kafiću, tu je Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP (21KK003GSC). Opremljen AMD-ovim procesorom Ryzen 7 7730U, s 32 GB DDR4 RAM-a i 1 TB PCIe NVMe SSD-om, ovaj laptop pruža izvanrednu brzinu i kapacitet za multitasking, poslovne zadatke i kreativni rad. Veliki 16-inčni WUXGA IPS ekran, razlučivosti 1920x1200 i s anti-glare premazom osigurava jasnu sliku i udobnost pri radu, dok aluminijsko kućište težine 1,70 kg i s MIL-STD 810H vojnim standardom osigurava izdržljivost za rad u pokretu. Tu je, također, tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem i čitač otiska prsta, kao i Dolby Atmos stereo zvučnici te Full HD kamera za videopozive. Uza sve to, treba vas razveseliti i činjenica da se kutije laptopa lako mogu zamotati u šareni papir.

799 €

e-Kupi

Gaming stolica

EPOCH Hyperion

Unatoč tome što će ju vjerojatno biti teško staviti ispod bora, gaming stolica EPOCH Hyperion idealan je dar za nekoga tko mnogo vremena provodi za računalom ili igraćom konzolom. Riječ je o pravoj premium gaming stolici izrađenoj od visokokvalitetne tkanine, koja je inače opremljena 4D naslonima za ruke, omogućujući tako podešavanje visine, pomicanje naprijed – natrag, lijevo – desno te rotaciju. Stolica nudi simultano podešavanje naslona i sjedala, kao i podešavanje po visini. Također, dolazi s memorijskom pjenom za potporu vrata i struka, a može se pohvaliti i ugrađenim sustavom hlađenja zraka, koji održava optimalnu temperaturu tijekom dugih gaming sesija.

299,99 €

Links

Wi-Fi router

D-Link 5G NR AX3000 Wi-Fi 6 Router G530

Blagdani su savršeno vrijeme za razmišljanje o tehnološkim rješenjima koja unose dodatnu udobnost u svakodnevni život. Ako tražite dar koji će iznenaditi cijelu obitelj i unaprijediti njihovo iskustvo povezivanja, D-Link 5G NR AX3000 Wi-Fi 6 Router G530 pravo je čudo tehnologije. Zahvaljujući podršci za ultrabrzu 5G mrežu s brzinama do 3,4 Gbps, ovaj router donosi novo značenje pojmu "brzina". Bilo da je riječ o streaming maratonu najnovijih hitova u 8K razlučivosti, intenzivnim online igrama ili videopozivima tijekom blagdanskih okupljanja, G530 sve to obavlja bez kašnjenja. Uz dodatnu kompatibilnost s 4G LTE mrežom i ugrađeni SIM utor, postavljanje mobilne mreže nikad nije bilo jednostavnije. Ovaj model nudi naprednu Wi-Fi 6 tehnologiju s AX3000 brzinama, pružajući istodobno stabilnu i pouzdanu vezu za više uređaja, bez smanjenja performansi. To znači da više nikad nećete morati birati između gledanja serije ili preuzimanja velikih datoteka, jer G530 može sve. Sigurnost je također vrhunska, zahvaljujući WPA3 enkripciji i certifikatima EN 303 645 i IEC 62443-4-1, koji štite mrežu od neželjenih prijetnji. Uz opcije roditeljske kontrole i gostujućeg Wi-Fija, možete prilagoditi pristup mreži prema vlastitim potrebama. Dva gigabitna porta omogućuju pouzdanu žičanu vezu za uređaje koji zahtijevaju dodatnu stabilnost, dok funkcija automatskog prebacivanja između mobilne i fiksne mreže osigurava stalnu povezanost, čak i u slučaju prekida jedne od veza. Postavljanje i upravljanje ovim routerom jednostavno je zahvaljujući intuitivnom sučelju, prilagođenom i tehnološki manje iskusnim korisnicima. Uz D-Link 5G NR AX3000 G530, za ovaj Božić darujete više od tehnologije – darujete brzinu, sigurnost i neprekidnu povezanost, koja će trajati tijekom cijele godine.

354,99 €

D-Link

Pametni trenažer

Tacx NEO 3M

Ako poznajete nekoga tko ne biciklira samo rekreativno, pametni trenažer Tacx NEO 3M savršen je blagdanski dar. Ovaj trenažer s izravnim pogonom i unaprijed postavljenom SHIMANO/SRAM kasetom pruža iznimno realističan osjećaj vožnje, zahvaljujući ugrađenom kretanju u više smjerova i virtualnom zamašnjaku. S maksimalnim otporom do 2.200 W i simulacijom uspona do 25%, NEO 3M omogućuje intenzivne treninge u zatvorenom prostoru. Preciznost mjerenja snage unutar ±1% osigurava točno praćenje performansi, a tu je i integracija s popularnim aplikacijama, poput Zwifta, koja omogućuje interaktivne treninge, kao i bežična povezivost uz ANT+ i Bluetooth tehnologije. Idealno za ostanak u formi tijekom cijele godine.

1.999,99 €

Garmin

Bežične slušalice

JBL Tune 520BT

Blagdani su sami za sebe puni radosti i glazbe, pa postoji li onda bolje vrijeme za darovanje slušalica. Slušalice JBL Tune 520BT spajaju vrhunsku tehnologiju zvuka JBL Pure Bass i praktične značajke koje ih čine idealnim suputnikom za svaki dan – bilo kod kuće, bilo na putu ili u pokretu. Zahvaljujući Bluetooth 5.3 tehnologiji, Tune 520BT osigurava stabilno povezivanje, dok baterija nudi 57 sati reprodukcije. U tom kontekstu treba istaknuti da samo pet minuta punjenja nudi tri sata slušanja, što znači da o autonomiji neće biti brige čak i ako ih darujete zahtjevnijem korisniku. Slušalice se, inače, mogu spojiti na više uređaja odjednom, a također imaju i ugrađen mikrofon te glasovnog asistenta, idealno za one koji rade od kuće i često "sastanče". Sve to upakirano je u lagano kućište od 157 grama, koje se čak može i sklopiti.

49 €

Ronis

Gaming volan

Logitech G923

Blagdani su idealno vrijeme za ostvarivanje snova, a za ljubitelje trkaćih videoigara i automobila, Logitech G923 gaming volan mogao bi biti dar koji će im izmamiti osmijeh na lice i ispuniti dječačke snove o brzoj vožnji na najpoznatijim trkaćim stazama. Bez obzira na to jesu li strastveni igrači trkaćih simulacija ili automobilski entuzijasti koji sanjaju o vožnji na stazi, ovaj volan donosi nevjerojatno realističan doživljaj vožnje. Logitech G923 donosi novu generaciju povratnog otpora, TrueForce tehnologiju, koja dodaje realistične vibracije i simulira osjećaj kontakta s cestom. Bez obzira na to natječete li se na virtualnom Nürburgringu ili jurite kroz gradove u Need For Speedu, ovaj volan podiže doživljaj igre na višu razinu. Zahvaljujući kvalitetnim materijalima, poput kože, metala i čvrste plastike, osjećaj pod prstima oduševljava od trenutka kada ga dotaknete. Kompaktne dimenzije volana omogućuju ugodnu i preciznu kontrolu, idealnu za intenzivne utrke, a dodatna oprema, poput ručnog mjenjača, savršeno nadopunjuje doživljaj vožnje za one koji žele klasično "šaltanje" brzina. Ispod volana nalaze se papučice gasa, kočnice i kvačila s progresivnim otporom, oponašajući stvarni osjećaj vožnje. Intuitivne kontrole, uključujući indikator broja okretaja, čine upravljanje jednostavnim i učinkovitijim, a cijela stvar još je bolja kada znate da je kompatibilan s PC-jem i PlayStationom. Bilo da se radi o početnicima, bilo o iskusnim vozačima u virtualnim utrkama, Logitech G923 pruža potpuno iskustvo vožnje. Njegova napredna tehnologija omogućuje osjećaj realizma koji obogaćuje svaku igru, čineći ga savršenim božićnim darom za svakog automobilskog entuzijasta ili gamera.

279 €

HGSPOT

Bežični zvučnik

Denon Home 150

Za ljubitelje glazbe koji vole unijeti ritam u svaki kutak svoga doma, Denon Home 150 savršen je božićni poklon. Ovaj kompaktni zvučnik donosi vrhunski zvuk u bilo koji prostor tako da će jednako odgovarati onima koji slušaju omiljene pjesme dok kuhaju kao i onima koji vole slušati podcaste dok pospremaju garažu. Home 150 dizajniran je kako bi se diskretno uklopio u svaki interijer te podržava popularne glazbene servise poput Spotifyja, Deezera i Tidala, kao i TuneIn za streaming radijskih postaja. Povezivanje je jednostavno zahvaljujući WiFi-ju, AirPlayu 2 ili Bluetoothu, a korisno je i to što ga se može upariti s još jednim Home 150 zvučnikom za stereo kombinaciju ili s drugim uređajima s ugrađenom HEOS tehnologijom.

150 €

Sonus Art

Gaming slušalice

Razer Blackshark V2 X

Slušalice Razer Blackshark V2 X idealan su božićni dar za gamere svih generacija. Dostupne u crnoj, bijeloj, rozoj i zelenoj boji, ove lagane slušalice od samo 240 grama, savršeno se uklapaju u svaki stil, bilo da ih birate za sebe, bilo za nekog posebnog. Uz Razerove Triforce 50-milimetarske drivere, BlackShark V2 X nudi mogućnost individualnog podešavanja visokih, srednjih i niskih frekvencija, pružajući izuzetno bogat zvuk s kristalno jasnim visokim tonovima i snažnim basom. Mikrofon Razer Hyperclear, kardioidnog oblika, osigurava jasnoću govora i učinkovito uklanja okolnu buku, što slušalice čini idealnima za timske igre i online razgovore. Ne treba zaboraviti da slušalice dolaze s 7.1 surround zvukom te kako imaju jastučiće za uši od memorijske pjene te debelo podstavljenu traku za glavu za još veću udobnost. Zahvaljujući 3,5-milimetarskom priključku, kompatibilne su s PC-jem, ali i s konzolama.

44,99 €

HGSPOT

Bežični miš

Logitech PRO 2 LIGHTSPEED

Svaki igrač ovih blagdana cijenit će bežičnog miša, a kao odličan izbor ovoga prosinca upravo se postavlja Logitech PRO 2 LIGHTSPEED. Dizajniran u suradnji s profesionalnim e-sport igračima, ovaj miš spaja najnoviju tehnologiju, vrhunsku preciznost i prilagodljiv dizajn, i to kako bi zadovoljio i one najtvrdokornije Grincheve. Ovaj miš može se pohvaliti HERO 2 senzorom, jednim od najnaprednijih u svijetu gaminga, koji ima do 32.000 DPI-ja i praćenje pokreta brzinom većom od 500 IPS-a. Bez obzira na intenzitet igre, ovaj senzor omogućuje savršenu kontrolu i reakciju, pogotovo uz LIGHTFORCE prekidače, koji kombiniraju brzinu optičke tehnologije i osjećaj mehaničkih klikova. Tu je, također, LIGHTSPEED tehnologija koja nudi ultra brzo i stabilno bežično povezivanje, što je ključno u napetim situacijama. S obzirom na to da takve situacije zahtijevaju sate i sate igranja, dobra je vijest da ovaj miš ima ugrađenu bateriju koja traje do 95 sati bez osvjetljenja, ili 60 sati s RGB svjetlima. Može se, stoga, reći da je spreman za maratonske sesije igranja bez prekida. Miš je simetričan i pogodan za dešnjake i ljevake, s promjenjivim magnetskim gumbima koji omogućuju do osam programabilnih funkcija. Logitech PRO 2 LIGHTSPEED ima i ugrađenu memoriju, pa korisnici mogu spremiti svoje postavke izravno na miša, a sve se prilagođava pomoću aplikacije Logitech G HUB. Punjenje se obavlja pomoću USB-C kabela, a za one kojima je težina bitna, treba napomenuti da teži svega 80 grama. Imajući sve to na umu, sa sigurnošću možemo reći da je ovaj miš savršen za profesionalce koji idu po lokalnim i regionalnim turnirima, ali i za casual igrače koji se vole opustiti nakon školskih, akademskih ili, pak, poslovnih obaveza. Ovih blagdana darujte Logitechov pobjednički alat, koji će nekom sretniku pružiti dominaciju u virtualnim svjetovima.

109,99 €

Links

Bežične slušalice

Audio Technica ATH-M50xBT2

Za audiofile kojima su potrebne slušalice studijske kvalitete, iako ih vjerojatno imaju već nekoliko, preporučujemo model Audio Technica ATH-M50xBT2. Kao druga generacija poznate M-serije ove slušalice spajaju vrhunski zvuk i naprednu tehnologiju, pružajući nevjerojatno iskustvo slušanja. S vlastitim 45-mm pogonskim jedinicama, ATH-M50xBT2 pružaju iznimnu jasnoću i precizan bas odziv, a podržavaju i napredne audiokodeke kao što su AAC i LDAC dok interno pojačalo i DAC AK4331 osiguravaju HiFi zvuk. Opremljene su Beamingforming tehnologijom mikrofona koja omogućuje jasne telefonske pozive te uparivanje s dva uređaja istovremeno. Iako su namijenjene prije svega slušanju glazbe ove slušalice imaju i low latency način rada pa se mogu koristiti i za gaming. Do kraja napunjene traju 50 sati, pune se preko USB-C priključka, a ako više volite žično spajanje, uz 1.2 m kabel imate i tu mogućnost.

169 €

Sonus Art

Gaming računalo

Ninja R54060Ti

Nije tajna da gameri čekaju blagdansko vrijeme kao ozebli sunce, ponajviše zbog popusta na računalne komponente i periferiju. Iako nekima nije problem samostalno složiti računalo i pozorno izabrati svaku komponentu, ovog Božića nekome možete olakšati cijeli taj proces i kupiti već složeno gaming računalo Ninja R54060Ti. Ovo računalo ima šestojezgreni procesor AMD Ryzen 5 7600X, grafičku karticu Palit Jetstream RTX 4060Ti sa 16 GB GDDR6 memorije te SSD od 1 TB, koji može pohraniti mnoštvo igara, od indie pa sve do AAA naslova, s kojima ovo računalo neće imati problema. Kako bi cijela stvar bila zaokružena, istaknimo da ovo računalo dolazi i s predinstaliranim Windowsom 11 Pro, što znači kako će se odmah moći uključiti i koristiti nakon zabavnog, božićnog jutra.

1.449 €

Racunala.hr

Robotski usisavač sa stanicom

Philips serija 2000

Ako poznajete nekoga tko stalno "kuka" da mu je "pun kufer" kućanskih poslova, onda morate razmotriti Philipsov robotski usisavač serije 2000. Ovaj robotski pomoćnik, ne samo da usisava, već i briše podove istodobno, ostavljajući ih besprijekornima. Tehnologija snažnog usisavanja od 2.700 Pa lako uklanja prašinu, mrvice i dlake kućnih ljubimaca, dok krpa nježno čisti i najosjetljivije površine. Automatski povećava usisnu snagu na tepisima kako bi usisao i najsitniju prašinu. Philipsov robotski usisavač koristi naprednu navigaciju LDS radara, koja skenira prostor pod kutom od 360 stupnjeva, i stvara detaljne mape doma. Bez obzira na razinu osvjetljenja, usisavač pokriva svaki kutak prostora s nenadmašnom preciznošću, osiguravajući savršeno čiste podove. Elegantna stanica za automatsko pražnjenje s vrećicom od tri litre omogućuje do 70 dana bez potrebe za pražnjenjem, a higijensko odlaganje bez oblaka prašine čini ga idealnim za kućanstva s alergičarima. Ovaj model nudi neprekidno čišćenje do maksimalno 130 minuta rada baterije, što je dovoljno za do 120 kvadrata na jednom punjenju. Kad se baterija isprazni, robot će se automatski vratiti na stanicu kako bi se napunio, a nakon što se baterija napuni, vratit će se na mjesto gdje se zaustiavio kako bi nastavio čišćenje. Upravljanje usisavačem moguće je preko aplikacije HomeRun, a u njoj se također može odrediti raspored čišćenja, prilagoditi postavke za svaku prostoriju, ili, pak, definirati zone u koje robot ne smije ulaziti. S intuitivnim sučeljem i korisnim videouputama, postavljanje i upravljanje Philipsovim robotskim usisavačem vrlo je jednostavno, stoga korištenje neće predstavljati problem ni starijim osobama, koje možda nisu toliko vješte s tehnologijom, a kojima bi odmor od usisavanja i brisanja podova dobro došao ovih blagdana. Ako odaberete darovati Philipsov robotski usisavač serije 2000 ovih blagdana, ne poklanjate samo pomoćnika za snažno čišćenje kojem ništa ne promakne, već udobnost čistog doma i blistavih podova.

599 €

Philips.hr

Zvučnik

Argon Audio Fenris A4

Argon Audio Fenris A4 aktivni je zvučnik za koji audiofili vole reći da je najbolji u tom cjenovnom rangu. Dolazi s Bluetooth 5.0 vezom, ARC-om za jednostavan i praktičan TV audio, phono ulazom za gramofon, izlazom za subwoofer te za rezervu analognim i digitalnim ulazima. Za dinamičan i prodoran zvuk zaslužno je četverokanalno digitalno pojačalo s naprednim DSP-om i aktivnim crossoverom, a tu je i 4-inčni woofer. Inženjeri Argon Audija prilagodili su sve kako bi Fenris A4 bio čisti plug-n-play zvučnik stoga ovo ne mora biti dar samo za iskusne audiofile već može biti i za nekog tko još nije u potpunosti ukoračio u svijet glazbe i audioopreme. Ne treba zanemariti i to da ovi zvučnici dolaze u tri različite boje pa će vizualno odgovarati svakom prostoru.

259 € (par zvučnika)

Sonus Art

Laptop

Lenovo ThinkBook 16 G7 (21MS0048SC)

Ako tražite savršen blagdanski dar za profesionalce koji žele stil, pouzdanost i solidne performanse, Lenovo ThinkBook 16 G7 (21MS0048SC) prava je opcija. Ovaj laptop kombinira modernu tehnologiju i elegantan dizajn, pružajući savršen alat za rad, ali i za opuštanje tijekom blagdana. S procesorom Intel Core Ultra 5 i 16 GB DDR5 RAM-a, ThinkBook 16 G7 lako se nosi s multitaskingom i zahtjevnim zadacima, pogotovo kad se upari s 512 GB SSD-a. Treba istaknuti 16-inčni WUXGA IPS zaslon s anti-glare premazom, Full HD web-kameru s privatnim zatvaračem i IR tehnologijom, te elegantno aluminijsko kućište u sivoj boji, težine 1,7 kg. Uz Dolby Audio zvučnike i napredne opcije povezivanja (Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Wi-Fi 6E), ThinkBook 16 G7 donosi pravu ravnotežu funkcionalnosti i estetike, a onaj tko ga ovih blagdana dobije, svakako će to cijeniti.

899 €

Instar Tehno Centar

Prijenosni zvučnik

Panasonic SC-BMAX10

Imate u društvu nekoga tko sa sobom stalno nosi zvučnik, i čini vam se kao da živi za organiziranje roštilja, čak i kada je vani hladno? Upravo je za takvu osobu prijenosni zvučnik Panasonic SC-BMAX10 dobar dar. S ugrađenom punjivom baterijom koja traje do 15 sati, SC-BMAX10 osigurava da zabava nikada ne prestane. Njegova ručka za nošenje i robusna konstrukcija, čine ga savršenim za vanjske proslave, roštilje ili vikende na kampiranju. Uz dva niskotonca od 140 mm, dva visokotonca i dva basrefleksna tunela, BMAX10 pruža snažan zvuk snage 150 W, kada je priključen na struju ili 50 W pri napajanju baterijom. Kristalno jasni vokali i duboki basovi čine ga savršenim za svaku vrstu glazbe – od opuštajućeg bluesa, koji odgovara uz craft pivo, do energičnog rocka, koji također odgovara uz pivo. Osim vrhunskog zvuka, SC-BMAX10 donosi i živopisnu svjetlosnu predstavu. Uz sedam boja i 12 svjetlosnih uzoraka, lako se može stvoriti idealna atmosfera. Dva stroboskopska svjetla dodatno podižu raspoloženje, bilo da je u pitanju večernja zabava na terasi, bilo, pak, karaoke u dnevnom boravku. Ovaj zvučnik može se spojiti bežično preko Bluetootha, kao i žično, zahvaljujući AUX i optičkom ulazu. Tu je i neizostavni USB priključak za one staromodne u duši, koji omogućuje reprodukciju MP3 datoteka, ali istodobno služi i kao punjač za mobitel. Posebno je zanimljivo to što se može spojiti i s drugim SC-BMAX10 zvučnicima, što donosi još dinamičniji zvuk za još veće prostore i proslave. Dakle, u teoriji ovih blagdana cijeloj ekipi možete darovati nekoliko Panasonic SC-BMAX10 zvučnika, i tako postati glavna faca, zaslužna za dovođenje druženja na novu razinu.

349 €

Panasonic.hr