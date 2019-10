Što kada digitalni mikrofon daje loš zvuk?

PROBLEM

Naručio sam preko Amazona mikrofon Trust GXT 210 za svoj laptop, i kad sam ga uštekao, mikrofon je zvučao vrlo loše. Znači, dosta se slabo čuje moj glas, i background noise je velik. Je li to do kvalitete mikrofona, s obzirom na to je koštao samo 20 eura, ili je možda problem u laptopu?

ODGOVOR

Prvo da razriješimo mogućnost “user errora”, odnosno mogućnosti da mikrofon neispravno koristite. To je neusmjereni (omnidirekcijski) mikrofon, što znači da je (pod)jednako osjetljiv bez obzira s koje strane govorite u njega. Tad je ključni faktor udaljenost od mikrofona.

Kod digitalnog mikrofona, ako ga ispravno koristite, za loš zvuk možete okriviti samo mikrofon (jer se konverzija iz zvuka u digitalni signal obavlja u samom mikrofonu) – ili je tako loš, ili je vaš konkretni primjerak pokvaren, tehnički neispravan

Pozadinski šum (pozadinska buka) stalno je na istoj razini. Što je mikrofon udaljeniji od vaših usta, to će vaš glas biti tiši. To, pak, znači da morate poglasniti ulaz iz mikrofona. S obzirom na to da je pozadinski šum konstantan, to znači da što ste udaljeniji od mikrofona, to će mikrofon iz okoline pokupiti više šuma, jer ćete morati jače poglasniti zvuk s mikrofona, a samim time ćete poglasniti i pozadinsku buku.

Mikrofon bi trebao biti udaljen možda do 20-30 centimetara od vaših ustiju kako bi se minimizirala pozadinska buka. Upravo zbog toga su headsetovi (slušalice s mikrofonom) potencijalno vrlo dobro rješenje jer vam je tada mikrofon vrlo blizu usta, a i uvijek je na istoj udaljenosti pa nema oscilacija u glasnoći govora, s obzirom na to koliko se nagnete prema mikrofonu ili od mikrofona. Druga je sad stvar što mikrofoni u headsetovima najčešće nisu odveć kvalitetni.

Shure, poznati proizvođač mikrofona i druge muzičke opreme, u svojim edukacijskim materijalima o mikrofonima pomoću ove tablice pokazuje vrste usmjerenosti mikrofona i utjecaj pozadinskog šuma, odnosno koliko pozadinskog šuma pokupe usmjereni mikrofonu u odnosu na neusmjereni (omnidirekcijski)

A i kad se kupuje mikrofon, trebalo bi obratiti pozornost na usmjerenost (polar pattern) – za smanjivanje utjecaja pozadinske buke trebalo bi odabrati kardioidni mikrofon i paziti da se u njega govori u ispravnom smjeru.

Slučaj konkretnog mikrofona

Trust na svojoj stranici nudi “Crackling sound issue solution” fix – ako se vaš problem rješava tim ažuriranjem, onda je to to. Ako se ne rješava, onda ili imate prevelika očekivanja (niste dali uzorak pa da sami čujemo) ili je uređaj defektan. Ako je defektan, nema druge nego ga reklamirati i tražiti novi.

Neispravnost tog mikrofona ne bi trebao biti problem dokazati. Naime, to je digitalni mikrofon, dakle, na računalo se spaja preko USB sučelja. To što je to digitalni mikrofon znači da ništa u lancu između mikrofona i računala ne može pokvariti zvuk, jer se analogno-digitalna konverzija obavlja u samom mikrofonu (ADC sklop - Analog-to-digital converter), a od mikrofona do računala putuju samo “nule i jedinice”, dakle, digitalni signal.