Trebam li imati više RAM-a za veći dokument u Wordu?

PROBLEM

Imam tekst od oko tisuću stranica i Word mi kaže da je prevelik pa ga ne može ispraviti spelling checkerom. Na računalu imam 4 gigabajta memorije. Bi li veća memorija (8 ili više gigabajta) omogućila rad spelling checkera s velikim tekstom?

ODGOVOR

Ovaj odgovor pišemo pod pretpostavkom da imate instaliranu 32-bitnu verziju Worda, bilo da se radi o nekoj starijoj verziji koja ni nema 64-bitnu opciju, bilo da se radi o novijoj koja ima 64-bitnu verziju, no po defaultu se, radi kompatibilnosti, instalira 32-bitna (32-bitni Office se po defaultu instalira do Officea 2016., a i novije će se verzije u nekim situacijama po defaultu instalirati u 32-bitnoj izvedbi).

32-bitni Microsoft Word možda vrtite na 64-bitnim Windowsima, no to ne znači da će on moći koristiti neku ekstra veliku količinu RAM-a, jer i dalje je riječ o 32-bitnoj aplikaciji. Za 32-bitni Word možete očekivati da će biti u stanju iskoristiti samo 2 GB RAM-a

Otvorite li Task Manager u Windowsima i potražite u njemu Word, u kartici Processes, uočit ćete da uz Microsoft Word u zagradi piše 32 bit. Dakle, u 32-bitnom Officeu Word je još uvijek 32-bitna aplikacija, što zapravo ne predstavlja problem skoro ni za jednu situaciju, osim u iznimnim slučajevima poput vašeg. U vašem slučaju količina RAM-a zapravo nije ograničavajući faktor.

Čak i ako bi vam se činilo da jest, nadogradnjom memorije prilično je sigurno da ne biste riješili problem. Naime, to što je Word 32-bitna aplikacija znači da u teoriji može adresirati maksimalno 4 GB RAM-a, s time da Word za svoje potrebe vjerojatno po defaultu može adresirati samo pola od toga, dakle 2 GB (pola adresa ide za aplikaciju, pola za jezgru operacijskog sustava, drivere i servise). 32-bitne verzije Windowsa može se natjerati da aplikacijama ponude 3 GB za korištenje, uz posebnu postavku (guglajte 3GB switch ako vas zanimaju detalji), no to ne jamči da će 32-bitna aplikacija to moći iskoristiti, jer mora biti posebno isprogramirana za to. Ako imate 64-bitne Windowse, 3GB switch vam nije ni opcija.

Na kraju krajeva, ne treba zaboraviti da Windowsi koriste virtualnu memoriju, odnosno mogu iskoristiti disk kao privremenu zamjenu za radnu memoriju, pa čak ni tih 4 GB fizičke memorije koju imate ne bi samo po sebi trebalo biti ograničavajuće.

Zaobilazno rješenje

Ako već imate instaliran 32-bitni Office, prilikom instalacije 64-bitne izvedbe instalacijski program neće izvršiti instalaciju, nego će vam reći da prvo morate deinstalirati 32-bitnu verziju

Umjesto konfiguriranja Windowsa ili pokušaja nadogradnje memorije, a ni jedna od tih stvari, prilično je sigurno, problem neće riješiti, možete cijeli problem zaobići, i to na relativno jednostavan način.

Dokument možete raspodijeliti na više manjih dokumenata ili jednostavno stranicu po stranicu kopirati (ili nekoliko stranica po nekoliko stranica) u novi dokument, obaviti provjeru pravopisa, ispraviti pogreške i copy&pasteati natrag u originalni dokument.

Ako problem želite trajno riješiti, provjerite je li dostupna 64-bitna izvedba Officea kojeg imate instaliranog, deinstalirajte 32-bitnu verziju i instalirajte 64-bitnu.