Strujna utičnica na powerbanku?

Neki powerbankovi, uz USB konektore, nude i običnu strujnu utičnicu s izmjeničnoj strujom - super funkcionalnost na papiru, no je li to baš tako dobra ideja i u praksi?

PROBLEM

Što je s powerbankovima poput “RavPower Portable 20100mAh Charger with AC Plug USB Power Bank External Battery”, kakav se može kupiti preko eBaya? Imaju strujnu utičnicu, pa bi se, prema mojem mišljenju, bilo koji projektor, laptop, bilo što, moglo puniti bez problema.

ODGOVOR

Ovo je reakcija na pitanje koji powerbank odabrati za projektor Anker Nebula Capsule II. Spomenuti RavPowerov powerbank netipični je powerbank, s obzirom na to da ima integriran inverter, odnosno uz mogućnost pružanja istosmjerne struje preko 5-voltnih USB izlaza, nudi i izvor izmjenične struje od 220 V, u izvedbi za EU. Dakle, u osnovi nudi strujnu utičnicu za obične električne uređaje, koje biste inače uštekali u strujnu utičnicu u zidu.

Powerbank iz pitanja ima velik kapacitet, a ujedno je sposoban isporučiti i veliku snagu (60 W) za jedan powerbank, jedino što, sudeći prema specifikacijama, ne nudi USB portove s podrškom za Power Delivery

Uvjet je da uređaj koji uštekate u utičnicu u ovom powerbanku ne traži više od 65 W (maksimum koliko uštekani uređaj smije povući je 80 W). No, je li to optimalno rješenje? Zapravo nije, jer dolazi do dvostruke konverzije. Znači, istosmjernu struju iz baterija inverter pretvara u izmjeničnu, uz dizanje napona na 220 V. Zatim se u spojenom uređaju obavlja obratni proces – izmjenična struja ispravlja se u istosmjernu te se napon spušta na uređaju potrebni napon. U slučaju prijenosnika, to obično znači oko 19 V, kod nekog drugog uređaja može biti drugi napon.

Dvostruka konverzija, osim što diže kompleksnost i smanjuje pouzdanost ovog rješenja, ujedno uzrokuje manju učinkovitost, jer prilikom (u osnovni nepotrebne) konverzije dolazi do gubitka energije, tj. dio energije konvertira se u toplinu. To u praksi efektivno smanjuje kapacitet powerbanka, s obzirom na to da se za kapacitet powerbanka u pravilu navodi kapacitet ugrađenih baterija, a ne koliko energije powerbank može dati u kojim režimima rada.

Utičnica za tanki EU utikač omogućuje napajanje uređaja koji se inače spajaju na kućnu strujnu mrežu. Ipak, ako ciljate na ovaj model, provjerite ima li uređaj koji namjeravate spojiti kabel s odgovarajućim konektorom

Dakle, ako je ikako moguće, takvo bi rješenje trebalo izbjeći – najbolje kupnjom powerbanka koji ima izlaz napona koji spojeni uređaj može izravno koristiti. Znači, ako vam powerbank treba za napajanje projektora ili mobitela koji traži 9 ili 12 V, ili prijenosnika koji traži 19 ili 20 V, i traži standard brzog punjenja Power Delivery, onda bi optimalno bilo kupiti upravo powerbank tražene snage koji podržava Power Delivery. Ako mobitel traži Qualcommov Quick Charge, onda bi trebalo kupiti powerbank koji podržava taj standard, jer u suprotnom neće biti brzog punjenja, tj. neće biti punjenja uz napon viši od 5 V. U posljednje vrijeme sve se više pojavljuju powerbankovi koji podržavaju oba standarda, a valja napomenuti da neki proizvođači “izmišljaju” i svoje standarde pa dobro provjerite koji standard traži uređaj koji želite puniti powerbankom.

Što se tiče konkretnog RavPowerovog powerbanka iz pitanja, on, prema specifikacijama, zapravo preko USB-a ne nudi napon viši od 5 V, dakle ne bi bio prikladan za korištenje s projektorom u pitanju, a što se tiče punjenja uređaja koji zahtijevaju viši napon, poput prijenosnika koji traže oko 20 V i standard Power Delivery, takav je powerbank neupotrebljiv. Čudno je što je i za USB-C deklariran izlaz od 5 V, što navodi na zaključak da je riječ o starom modelu, ili su možda specifikacije pogrešne ili nepotpune, jer sličan, ali noviji model RavPowerovog powerbanka nudi Power Delivery preko USB-C portova i na ulazu i na izlazu, te bi se preko tog powerbanka mogli pomoću USB-C-a napajati i laptopi koji se inače napajaju preko USB-C izvora napajanja.