USB memorije - Zašto se neke toliko griju?

P: SanDiskov USB stick (Ultra Flair) relativno je spor i jako se grije.

O: I sami smo primijetili da se neke USB memorije griju, a ponekad znaju biti i zabrinjavajuće tople. Stoga smo napravili mali eksperiment kako bismo istražili što se događa. Četiri su USB memorije u pitanju, među kojima se našao i SanDiskov Ultra Flair, na koju se neki žale da se previše grije. S druge strane, kako joj je kućište metalno i tijesno, za očekivati je da će biti barem malo topla jer se preko tog metalnog kućišta hladi. No je li topla više nego što bi trebala biti?

1. Način mjerenja

Kako nismo u mogućnosti izmjeriti toplinu u unutrašnjosti USB memorije bez otvaranja, a toplina kućišta nije nužno odraz proizvedene topline, odlučili smo krenuti drugim putem – izmjeriti utrošenu električnu energiju, posebno za zapisivanje i posebno za čitanje 500 datoteka ukupne veličine 5,8 GB. Naime, više utrošene električne energije u osnovi znači više emitirane topline. Stoga smo koristili tzv. USB charger doctor, dodatak koji prikazuje napon i jakost struje koju koristi spojeni uređaj. Snagu je potom lako izračunati – snaga je umnožak napona i jakosti struje (u tablici smo je radi preglednosti izrazili u milivatima, mW). Cilj je izmjeriti snagu struje koju povuče USB memorija “u praznom hodu” (kad se s nje ništa ne čita niti se na nju zapisuje) te utrošenu električnu energiju kad zapisuje ili čita određenu količinu podataka.

2. Rezultati

Prije provođenja testa pretpostavka nam je bila da se SanDiskov Ultra Flair samo bolje rješava topline pa da je zbog toga topliji na dodir. No testiranje je pokazalo sasvim drugačiju sliku – u svim režimima rada povuče veću snagu od konkurencije (u nekim režimima rada u odnosu na neke USB memorije i preko 100% veću). Za režim neaktivnosti gledate mW (snagu), jer je proporcionalna utrošenoj energiji, a za zapisivanje i čitanje gledate baš utrošenu električnu energiju, koju smo u tablici izrazili u jedinici Ws (vat-sekunda). Razlog zbog kojeg smo za zapisivanje (a i čitanje, iako je to prilikom čitanja manje bitno/izraženo) koristili Ws je taj što su USB memorije zapisivale različitom brzinom, a Ultra Flair je tu posebno kaskao za konkurencijom pa usporedba snage ne prikazuje prave razmjere razlike u potrošnji energije. Dakle, ne samo da za zapisivanje povuče veću snagu, nego i zapisivanje traje osjetno dulje. Konkretno, prilikom zapisivanja potroši 3-4 puta više energije od konkurencije, pri čitanju 1,5-2,5 puta, a i u stanju neaktivnosti potroši daleko više (iako su to u apsolutnom iznosu vrlo male brojke).

Kontroler Ultra Flaira i čipovi jednostavno potroše više struje i u skladu s time jače se zagrijavaju. Test smo radili preko USB 3.0 huba pa iako je ta USB memorija bila na dodir toplija od konkurencije, nije bila zabrinjavajuće topla. Tako možemo reći da je to što neki korisnici kažu kako se “jako grije” zapravo posljedica metalnog kućišta koje bolje odvodi toplinu, a da je glavnina te topline u USB memoriju došla iz uređaja u koji je USB memorija spojena.

3. Indirektno zagrijavanje

Dakle, nekad za toplinu USB memorije nije zapravo zaslužna ona sama, nego računalo, Android TV box ili nešto treće. Drugim riječima, ako se uređaj dosta grije, dio te topline može se preko USB konektora prenijeti na USB memoriju pa nakon malo duljeg vremena primijetite da se ona znatno zagrijala, iako nije bila odveć ili uopće opterećena čitanjem ili zapisivanjem podataka. Takav smo slučaj, recimo, imali s Android TV boxom, čiji se procesor prilično grije i koji ima vrlo loše riješen rashladni sustav – sve USB memorije koje smo uštekali u njega značajno su se zagrijale nakon relativno kratkog vremena. Ako vam to stvara problem, možete ga riješiti korištenjem produžnog USB kabela ili preko USB huba.